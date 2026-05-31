Trước thềm World Cup 2026: Cục CSHS cảnh báo những hệ lụy từ cá độ bóng đá

World Cup 2026 đang đến gần, mang theo không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, bên cạnh niềm đam mê thể thao chân chính, đây cũng là thời điểm các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá gia tăng mạnh với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an khuyến cáo, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, nói không với cá độ bóng đá để bảo vệ bản thân, gia đình và tránh những hệ lụy do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.

Tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng diễn biến phức tạp

Hiện nay, tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, các đường dây cá độ không còn hoạt động nhỏ lẻ mà đã hình thành những tổ chức quy mô lớn, liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT và đời sống xã hội.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, cho biết thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Bộ Công an, thời gian qua, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và triệt phá hàng loạt đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trực tuyến; ngăn chặn nhiều website cá cược trái phép, vô hiệu hóa hoặc buộc các đối tượng phải thay đổi tên miền, phương thức hoạt động.

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 4.000 tỷ đồng do đối tượng Hoàng Tạ Minh Cường cầm đầu.

Tuy nhiên, các đối tượng phạm tội liên tục thay đổi thủ đoạn nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Đáng chú ý, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong các đường dây tội phạm có xu hướng đưa, lôi kéo công dân Việt Nam ra nước ngoài (chủ yếu tại một số nước láng giềng, như: Thái Lan, Philippines, Campuchia và Myanmar…) để tổ chức, điều hành các hoạt động vi phạm pháp luật, trong đó có tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng.

Ngoài ra, dưới vỏ bọc doanh nghiệp hoặc trung tâm công nghệ, các đối tượng phân công nhân sự theo từng bộ phận như quản trị hệ thống, chăm sóc khách hàng, quảng bá, thanh toán..., trực tiếp điều hành các đường dây cá độ hướng về Việt Nam, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, xử lý.

Nhiều thủ đoạn tinh vi để lôi kéo người tham gia

Cục Cảnh sát hình sự chỉ rõ các đối tượng thường lợi dụng không gian mạng để tổ chức cá độ bóng đá dưới nhiều hình thức khác nhau như xây dựng website, ứng dụng cá cược đặt máy chủ ở nước ngoài; lập các hội, nhóm kín trên Facebook, Telegram để lôi kéo, hướng dẫn người chơi; quảng cáo trá hình trên các trang xem bóng đá trực tuyến hoặc các nền tảng phát sóng miễn phí.

Các đường dây cá độ còn sử dụng hệ thống "đại lý", "cộng tác viên" để mở tài khoản cho người chơi; đưa ra nhiều chương trình khuyến mại như tặng tiền cược, hoàn tiền, thưởng hoa hồng giới thiệu thành viên mới nhằm thu hút người tham gia. Việc thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tiền ảo để che giấu dòng tiền đánh bạc bất hợp pháp.

Đặc biệt, nhiều đối tượng còn lợi dụng các trang phát sóng bóng đá lậu để chèn quảng cáo cờ bạc, cá độ trực tuyến, đồng thời sử dụng thủ đoạn cho vay tiền nhanh, vay lãi nặng đối với người chơi thua độ nhằm tiếp tục khống chế, siết nợ và trục lợi.

Những hệ lụy nghiêm trọng từ cá độ bóng đá

Qua công tác đấu tranh, triệt phá các đường dây đánh bạc, Cục Cảnh sát hình sự và hệ lực lượng đã cảnh báo nhiều hệ lụy phức tạp của việc cá cược bóng đá, trực tiếp đe dọa đến ANTT. Ở tại các giải bóng đá lớn diễn ra, vòng xoáy "đỏ đen" không chỉ làm cạn kiệt kinh tế của người chơi mà còn là ngòi nổ kích hoạt hàng loạt chuỗi tội phạm nghiêm trọng khác, trong đó có nhiều vụ nguyên nhân xuất phát từ áp lực nợ nần.

Hệ lụy đầu tiên và trực tiếp nhất từ các con bạc thua cá độ phải kể đến là bùng phát tội phạm "tín dụng đen". Khi cạn kiệt tiền và muốn gỡ gạc, người chơi dễ dàng tìm đến các dịch vụ cho vay tiền nhanh hoặc các đối tượng cho vay nặng lãi (tín dụng đen) do chính các chân rết của đường dây cá độ móc nối.

Và khi người chơi mất khả năng chi trả, các băng nhóm sẽ sử dụng các thủ đoạn khủng bố tinh thần, ném chất bẩn, đe dọa người thân, cưỡng đoạt tài sản, thậm chí bắt giữ người trái pháp luật hoặc cố ý gây thương tích để siết nợ, gây mất ANTT nghiêm trọng tại địa phương.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, một hệ lụy nghiêm trọng khác của hoạt động cá độ bóng đá là sự gia tăng các loại tội phạm xâm phạm sở hữu. Để có tiền tham gia cá độ hoặc thanh toán các khoản nợ chồng chất, nhiều người sẵn sàng bất chấp pháp luật, thực hiện các hành vi như trộm cắp, cướp giật, thậm chí cướp tài sản. Trên thực tế, các vụ trộm cắp tài sản (xe máy, tài sản có giá trị), cướp giật và cướp tài sản thường có xu hướng gia tăng rõ rệt trong những mùa giải bóng đá lớn.

Không ít trường hợp người tham gia cá độ là cán bộ, nhân viên có công việc và thu nhập ổn định. Tuy nhiên, do rơi vào vòng xoáy nợ nần, họ đã bất chấp hậu quả, lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc sự tin tưởng của đồng nghiệp, người thân để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nhiều vụ việc ghi nhận số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng và được sử dụng để phục vụ hoạt động cá độ.

Cục Cảnh sát hình sự cũng cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thông tin và gia tăng các hành vi lừa đảo công nghệ cao liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá trực tuyến. Theo cơ quan chức năng, các đường dây cá độ hiện nay sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng để dụ dỗ người chơi cung cấp thông tin cá nhân và dữ liệu nhạy cảm như số điện thoại, tài khoản ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân, thậm chí cả mã OTP.

Những thông tin này sau đó có thể bị các đối tượng xấu mua bán, trao đổi hoặc trực tiếp sử dụng để chiếm đoạt tài khoản, thực hiện hành vi lừa đảo tài chính và các vi phạm pháp luật khác mà nạn nhân không hề hay biết.

Bên cạnh đó, áp lực từ những khoản nợ khổng lồ không chỉ khiến người chơi rơi vào khủng hoảng tài chính mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến các mối quan hệ gia đình và xã hội. Nhiều gia đình lâm vào cảnh mâu thuẫn, đổ vỡ; thậm chí phát sinh bạo lực gia đình do tranh chấp tiền bạc hoặc do người tham gia cá độ giấu giếm, chiếm đoạt tài sản của người thân để cầm cố, trả nợ. Nghiêm trọng hơn, áp lực từ "giang hồ" siết nợ, cùng sự bế tắc khi lâm vào cảnh trắng tay đã dẫn đến không ít vụ án mạng đau lòng hoặc người chơi tìm đến những kết cục cực đoan như tự tử để trốn nợ.

Công an tỉnh Ninh Bình tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về cờ bạc, cá độ bóng đá.

Quyết liệt đấu tranh, không để tội phạm cá độ lộng hành

Để phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026, Cục Cảnh sát hình sự và hệ lực lượng đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, chủ động, quyết liệt và không có vùng cấm trong công tác này.

Theo đó, lực lượng Công an xác định phương châm "phòng ngừa từ sớm, từ xa", kết hợp với việc ra quân đồng loạt, đánh trúng, đánh đúng vào các ổ nhóm, đường dây tổ chức đánh bạc lớn, xử lý nghiêm minh theo pháp luật bất kể đối tượng vi phạm là ai.

Chặn nguồn cung, cắt nguồn cầu, tập trung lực lượng để triệt phá các trang web, ứng dụng cá độ xuyên quốc gia; phong tỏa các tài khoản ngân hàng nghi vấn; bắt giữ các "đại lý", "nhà cái" lớn; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ hệ lụy, không bị lôi kéo vào vòng xoáy đỏ đen. Đồng thời, kiểm tra gắt gao các tụ điểm công cộng có biểu hiện tổ chức xem bóng đá kết hợp cá độ quy mô nhỏ.

Cơ quan Công an đề nghị mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống tội phạm; nâng cao cảnh giác, quan tâm quản lý con em và người thân để kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường (nợ nần, giấu giếm, sa sút tinh thần), tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khi phát hiện các hành vi, tụ điểm hoặc đường dây cá độ bóng đá, cần chủ động thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

World Cup là ngày hội của đam mê và tinh thần thể thao. Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo đừng để những phút ham mê đỏ đen biến niềm vui bóng đá thành bi kịch cho bản thân và gia đình. Mọi hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hãy cổ vũ bóng đá văn minh, lành mạnh và nói không với cá độ bóng đá.