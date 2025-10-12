Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Bị giật 40 tờ vé số, người đàn ông hoảng hốt chạy bộ theo xe kẻ cướp

  • Chủ nhật, 12/10/2025 20:45 (GMT+7)
Người đàn ông trung niên bán vé số ở Đồng Nai bị kẻ lạ mặt giật mất 40 tờ vé. Nạn nhân hoảng hốt vừa chạy theo vừa tri hô, song đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.

Video người bán vé số chạy bộ đuổi theo xe kẻ cướp Người bán vé số hoảng hốt vừa chạy theo vừa tri hô, song đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 12/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc một người bán vé số trên đường số 2, ấp Tam Hiệp, xã Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) bị người đàn ông đi xe máy giật mất xấp vé số.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, lúc 10h11 cùng ngày, người đàn ông chạy xe máy màu đỏ đen, mặc áo thun trắng, đội mũ bảo hiểm trắng dừng lại hỏi mua vé số của một người đàn ông trung niên. Khi người bán vừa đưa xấp vé ra, đối tượng này bất ngờ giật lấy rồi tăng ga bỏ chạy.

Người bán vé số hoảng hốt vừa chạy theo vừa tri hô, song đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại và đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người xem rất bức xúc.

“Chú ấy la to ‘cướp, cướp!’ nhưng đối tượng chạy quá nhanh, không ai kịp phản ứng”, một người dân kể lại.

Theo người dân địa phương, nạn nhân bị cướp khoảng 40 tờ vé số và hoang mang, thất thần sau đó. Một số người dân xung quanh đã quyên góp, hỗ trợ lại số tiền tương đương để giúp đỡ ông.

Đại diện UBND xã Xuân Lộc xác nhận, vụ việc vừa xảy ra tại địa bàn trong sáng cùng ngày. Chính quyền đã nắm thông tin, lực lượng công an xã đang phối hợp trích xuất hình ảnh camera an ninh, xác minh truy tìm đối tượng trên.

