Mua ủng hộ người bán vé số dạo, vợ chồng trẻ trúng 5 tờ đặc biệt

Mua vé số ủng hộ người bán dạo, vợ chồng trẻ tưởng mình đang mơ khi cả 5 tờ trúng giải đặc biệt.

Ngày 17/8, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, chị Nhàn, chủ đại lý vé số Thành Đạt (phường Chánh Phú Hòa, TP Bến Cát, Bình Dương cũ), nay là phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM cho biết, vừa trao tận tay số tiền trúng 5 tờ vé số giải đặc biệt cho người may mắn.

5 tờ vé số giải đặc biệt, sau khi trừ thuế và chi phí khác, đại lý chi trả gần 9 tỷ đồng , trong đó 1 tỷ đồng tiền mặt, còn lại là chuyển khoản.

Chị Nhàn, chủ đại lý vé số trao tiền thưởng cho đôi vợ chồng trẻ trúng 5 tờ đặc biệt.

Người may mắn trúng giải đặc biệt là đôi vợ chồng trẻ, tạm trú tại phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM. Cả hai chia sẻ rằng, đã mua vé số ủng hộ người bán dạo, sau khi dò số và trúng giải đặc biệt, hai vợ chồng tưởng mình đang mơ. Họ chạy ra đại lý xác minh, tay run rẩy cầm tờ vé số và vui mừng khi nghe thông báo đã trúng giải đặc biệt.

Chủ đại lý vé số cho biết, dãy số trúng giải độc đắc của đài Bình Dương mở thưởng ngày 15/8 là 245183. Đại lý của chị Nhàn nhận được yêu cầu đổi số trúng thưởng từ đôi vợ chồng trẻ cùng địa phương.

Phía đại lý vé số cho biết, danh tính người trúng giải đặc biệt được giữ kín để tránh ảnh hưởng đến đời sống của họ.

Trước đó vào cuối tháng 5/2025, một đại lý khác ở phường Hòa Lợi, TP.HCM đã trao thưởng cho 4 tờ vé số trúng giải đặc biệt, trị giá 8 tỷ đồng cho một người dân trên địa bàn.

Người trúng giải là chủ một khu nhà trọ, sau khi nhận được tiền, đã rất vui mừng và lập tức miễn phí tiền trọ trong vòng 1 năm cho người bán vé số đang ở trọ. Ngoài ra, những người thuê trọ khác, hầu hết là công nhân, người bán vé số dạo cũng được miễn phí tiền thuê 3 tháng.