Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Mua ủng hộ người bán vé số dạo, vợ chồng trẻ trúng 5 tờ đặc biệt

  • Chủ nhật, 17/8/2025 12:59 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mua vé số ủng hộ người bán dạo, vợ chồng trẻ tưởng mình đang mơ khi cả 5 tờ trúng giải đặc biệt.

Ngày 17/8, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, chị Nhàn, chủ đại lý vé số Thành Đạt (phường Chánh Phú Hòa, TP Bến Cát, Bình Dương cũ), nay là phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM cho biết, vừa trao tận tay số tiền trúng 5 tờ vé số giải đặc biệt cho người may mắn.

5 tờ vé số giải đặc biệt, sau khi trừ thuế và chi phí khác, đại lý chi trả gần 9 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng tiền mặt, còn lại là chuyển khoản.

Trung ve so anh 1Trung ve so anh 2

Chị Nhàn, chủ đại lý vé số trao tiền thưởng cho đôi vợ chồng trẻ trúng 5 tờ đặc biệt.

Người may mắn trúng giải đặc biệt là đôi vợ chồng trẻ, tạm trú tại phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM. Cả hai chia sẻ rằng, đã mua vé số ủng hộ người bán dạo, sau khi dò số và trúng giải đặc biệt, hai vợ chồng tưởng mình đang mơ. Họ chạy ra đại lý xác minh, tay run rẩy cầm tờ vé số và vui mừng khi nghe thông báo đã trúng giải đặc biệt.

Chủ đại lý vé số cho biết, dãy số trúng giải độc đắc của đài Bình Dương mở thưởng ngày 15/8 là 245183. Đại lý của chị Nhàn nhận được yêu cầu đổi số trúng thưởng từ đôi vợ chồng trẻ cùng địa phương.

Phía đại lý vé số cho biết, danh tính người trúng giải đặc biệt được giữ kín để tránh ảnh hưởng đến đời sống của họ.

Trước đó vào cuối tháng 5/2025, một đại lý khác ở phường Hòa Lợi, TP.HCM đã trao thưởng cho 4 tờ vé số trúng giải đặc biệt, trị giá 8 tỷ đồng cho một người dân trên địa bàn.

Người trúng giải là chủ một khu nhà trọ, sau khi nhận được tiền, đã rất vui mừng và lập tức miễn phí tiền trọ trong vòng 1 năm cho người bán vé số đang ở trọ. Ngoài ra, những người thuê trọ khác, hầu hết là công nhân, người bán vé số dạo cũng được miễn phí tiền thuê 3 tháng.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Ngư dân vừa vào bờ mua vé số, trúng liền 8 tỷ đồng

Sau khi ghe biển vào bờ, một ngư dân ở Gành Hào (Cà Mau) đã mua vé số từ người bán dạo, bất ngờ trúng 4 tờ độc đắc trị giá 8 tỷ đồng.

16:09 28/7/2025

Trúng 5 tờ vé số độc đắc ở Tây Ninh, đổi thưởng tận Cà Mau

Sau khi biết mình trúng 5 tờ vé số giải độc đắc, một người dân ở tỉnh Tây Ninh đã liên hệ với đại lý vé số ở Cà Mau đổi thưởng.

15:41 5/7/2025

Gia cảnh đáng thương của người phụ nữ bò trên dây điện hạ thế

Cơ quan chức năng cho biết, người phụ nữ trầm cảm sau sinh, có vấn đề về thần kinh, khi đang đi bán vé số thì trèo lên cột điện và tử vong, không phải “ngáo đá” như thông tin mạng xã hội chia sẻ.

15:17 5/7/2025

https://tienphong.vn/mua-ung-ho-nguoi-ban-ve-so-dao-vo-chong-tre-trung-5-to-dac-biet-post1769997.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

Trúng vé số Tp. Hồ Chí Minh Giải đặc biệt 9 tỷ độc đắc

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý