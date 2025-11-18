Bị chặn xe, dọa vì quay clip nhóm đạp xe vào làn ôtô trên cầu Nhật Tân

Ghi lại hình ảnh nhóm đi xe đạp vào làn ôtô trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), anh Quốc Quân bị chặn xe và đòi xóa clip.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết đơn vị đã nhận được phản ánh và đang phối hợp với Công an phường Phú Thượng truy tìm nhóm người đạp xe vào làn ôtô trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), có hành vi dọa nạt người dân.

Trước đó, khoảng 6h30 sáng 16/11, trong lúc đi xe máy trên cầu Nhật Tân hướng về trung tâm Hà Nội, anh Quốc Quân bắt gặp nhiều người đang đạp xe trong hàng rào phân cách, phía dành cho xe ôtô. Nhận thấy hành vi nguy hiểm, có thể gây tai nạn, anh đã ghi lại video bằng camera hành trình 360 độ gắn trên người.

Tuy nhiên, khi xuống khỏi cầu, đến đoạn dẫn về đường An Dương Vương, anh bất ngờ bị nhóm 3 người đàn ông đi xe đạp yêu cầu dừng lại. "Khi xe tôi chưa kịp dừng, một người trong nhóm đạp xe lao vào đầu xe máy để buộc tôi dừng hẳn", anh Quân nói với Tri Thức - Znews.

Anh cho biết phần sau của video là lúc hai người đi xe đạp đã bỏ đi, chỉ còn lại một người đàn ông vẫn ở lại và yêu cầu anh đưa điện thoại để xóa clip. Khi anh Quân không đồng ý, hai bên lời qua tiếng lại.

Đoàn xe đạp đi phía làn dành cho ôtô. Ảnh: Lang thang vạn nẻo/TikTok.

Nhận thấy anh cứng rắn, người kia lấy điện thoại ra ghi hình rồi lên xe đạp đi.

"Đây không phải lần đầu tôi bắt gặp nhóm đạp xe đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân gây mất an toàn giao thông", anh nói, cho biết thêm từng ít nhất 3 lần đăng hình ảnh về các nhóm đạp xe vi phạm quy định.

Cầu Nhật Tân có 8 làn, gồm 6 làn cho ôtô và 2 làn cho xe máy, xe thô sơ (bao gồm xe đạp). Từ ngày 16/9, Hà Nội triển khai lắp dải phân cách cứng để ngăn xe máy và phương tiện thô sơ đi vào làn ôtô nhằm đảm bảo an toàn.

Sau khi được đăng lên kênh TikTok, video đã nhanh chóng thu hút hơn 3 triệu view cùng hàng nghìn bình luận chỉ sau một ngày. Phần lớn ý kiến bức xúc và lo ngại khi nhóm đi xe đạp đi sai làn trên tàu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Khi nội dung viral, nhiều tài khoản ảo thậm chí nhắn tin đe dọa anh Quân, dọa đánh sập kênh. Tuy nhiên, anh cho biết bản thân nắm đầy đủ bằng chứng để xử lý theo pháp luật.

Tình trạng đạp xe theo đoàn tại cầu Nhật Tân, đường Võ Chí Công diễn ra nhiều năm qua. Lực lượng CSGT đã có những đợt ra quân xử lý mỗi năm, song tình trạng vẫn tiếp diễn khi vắng mặt lực lượng chức năng.