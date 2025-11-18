Đám cưới 'triệu view' của chú rể Ấn Độ và cô dâu miền Tây

Hình ảnh chú rể người Ấn mặc áo dài, cùng người thân mang sính lễ đến rước dâu ở Cần Thơ khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.

Đám cưới đậm chất miền Tây của cặp đôi Việt - Ấn Những hình ảnh trong đáp cưới của cặp đôi Nguyễn Như Ý (31 tuổi) và anh Abhishek Khandelwal (30 tuổi) thu hút hơn 1,8 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng để lại lời chúc phúc cho cặp đôi.

Ngày 13/11, video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đám cưới của Nguyễn Như Ý (31 tuổi) và Abhishek Khandelwal (30 tuổi) được đăng tải trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng động mạng. Clip do Nguyễn Minh Trí thực hiện, hiện đã đạt hơn 1,8 triệu lượt xem.

"Tôi từng làm nhiều phóng sự cưới cho các cặp đôi Việt Nam - người nước ngoài nhưng đây là cặp tôi ấn tượng nhất. Dù khác biệt văn hoá, ngôn ngữ nhưng tôi cảm nhận được hai bên gia đình đều rất tôn trọng, vui vẻ với nhau. Không khí lễ cưới rất ấm cúng", Trí nói.

Đám cưới đậm chất miền Tây

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu Như Ý cho biết hôn lễ được tổ chức vào ngày 9/11. Nói về ý tưởng thực hiện đám cưới, Ý chia sẻ do sinh ra và lớn lên ở Hậu Giang (nay là Cần Thơ) nên từ lâu, cô đã ấp ủ ý định thực hiện đám cưới thật đậm chất miền Tây. Vì thế, cô lựa chọn trang trí rạp cưới với cổng rồng phụng, tô điểm thêm bằng lá dừa và các loại hoa quen thuộc.

"Bản thân tôi cũng bất ngờ khi đám cưới được nhiều người quan tâm đến vậy", cô dâu cười hạnh phúc.

Hôn lễ tại nhà gái được tổ chức theo truyền thống người Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Minh Trí.

Để có một lễ cưới trọn vẹn, vợ chồng Ý chuẩn bị trong khoảng 2-3 tháng. Quá trình này diễn ra khá suôn sẻ vì phía nhà trai đồng ý tổ chức mọi nghi lễ tại nhà gái theo phong tục người Việt Nam.

“Hai bên gia đình đều rất tôn trọng văn hoá của nhau. Ở Việt Nam, chúng tôi tổ chức lễ cưới theo truyền thống người Việt, còn khi tôi về Ấn Độ sẽ làm theo nếp nhà trai”, cô nói.

Trong lễ cưới, ngoài các nghi thức truyền thống Việt Nam, gia đình chồng cũng mang đến một nét đặc trưng của Ấn Độ: mẹ chồng chấm lên trán cô dâu chú rể một dấu tika màu đỏ - biểu tượng chúc phúc trong những dịp trọng đại.

Nhắc về lễ cưới, Như Ý vẫn rất xúc động: "Dù khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, nhưng thông qua những cái ôm, những lời chúc phúc, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của cả hai gia đình dành cho vợ chồng chúng tôi”.

Tình yêu vượt rào cản

Như Ý và Abhishek Khandelwal gặp nhau lần đầu vào tháng 3/2024, trong một triển lãm quốc tế về thủy sản diễn ra ở Cà Mau.

Khi đó, Như Ý làm cho một công ty thuốc thủy sản ở Cần Thơ, còn Abhishek là đại diện của doanh nghiệp thức ăn thủy sản Ấn Độ sang Việt Nam công tác. Gian hàng đặt cạnh nhau giúp họ có dịp trò chuyện. Khi anh Abhishek về nước, cả hai vẫn tiếp tục liên lạc. Trò chuyện mỗi ngày, hai bên nhận ra sự đồng điệu và quyết định tìm hiểu nhau.

"Có lần tôi đi du lịch ở Ấn Độ, chẳng may bị sốc nhiệt, anh ấy lo cho tôi từ việc đưa đi bệnh viện, chuẩn bị nước nóng, chăn mền đến trao đổi với bác sĩ. Từ khoảnh khắc đó, tôi biết anh chính là người mình muốn gắn bó lâu dài”, Như Ý kể.

Tình yêu của cặp đôi đã thuyết phục được 2 bên gia đình. Ảnh: NVCC.

Thời gian đầu, gia đình hai bên không ủng hộ chuyện tình của cặp đôi. Nhà gái không muốn con lấy chồng xa, nhà trai mong con cưới người trong nước để không bất đồng về ngôn ngữ hay nếp sinh hoạt. Dù vậy, Abhishek vẫn rất kiên định với lựa chọn của mình. Sự nghiêm túc và quyết tâm của anh khiến hai gia đình dần tin tưởng rằng đây không phải cảm xúc nhất thời.

“Không ai ngờ anh lại quyết liệt đến vậy. Nhờ sự vững lòng của anh, cuối cùng bố mẹ chúng tôi đều đồng ý và có được đám cưới trọn vẹn như bây giờ”, Như Ý chia sẻ.

Để trò chuyện với gia đình, Như Ý và chồng cùng nỗ lực học thêm ngôn ngữ của nhau. Dù còn hạn chế về tiếng, Abhishek rất nhanh nhẹn, linh hoạt, luôn biết cách hòa nhập, khiến gia đình vợ hài lòng và quý mến.

Hiện tại, Như Ý và Abhishek đã hoàn tất lễ cưới tại Việt Nam và sang Ấn Độ để thực hiện các nghi thức theo phong tục nhà trai. Cặp đôi dự định kinh doanh cà phê Việt Nam tại Ấn trong thời gian tới.