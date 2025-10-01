'Bêu tên' 17 chủ đầu tư 'ôm đất vàng' Thủ đô chậm triển khai

Hà Nội công khai 17 chủ đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai do chậm đưa đất vào sử dụng, đồng thời gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật đất đai của 7 trường hợp.

FLC bị nhắc tên vì chậm triển khai dự án ở Đại Mỗ. Ảnh: Hồng Khanh/VietNamNet.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội vừa công khai 17 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai do không đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ trong dự án đầu tư.

Trong danh sách có nhiều tên tuổi lớn. Cụ thể, Tổng công ty Viglacera bị nêu với khu đất gần 4.000 m2 tại phường Tây Mỗ; CTCP Đầu tư Địa ốc Alaska (thuộc Tập đoàn FLC) có khu đất gần 2,2 ha tại phường Đại Mỗ; Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt gắn với khu đất hơn 3.000 m2 tại xã Thanh Trì; ICT với khu đất gần 19 ha tại phường Tây Hồ.

13 doanh nghiệp còn lại gồm CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Hà Nội với ô quy hoạch CC-04 phường Việt Hưng; liên danh CTCP Kinh doanh và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty TNHH Minh Giang với khu đất hơn 3.700 m2 thuộc địa phận phường Phú Diễn; CTCP Bánh kẹo Hải Châu với khu đất tại Minh Khai, phường Vĩnh Tuy;

CTCP Thăng Long GTC có khu đất tại phường Xuân Đỉnh; Công ty TNHH Việt Hiền gắn với khu đất ở phường Đại Mỗ; CTCP Danh Nam có ô đất A/D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy; Công ty TNHH MTV Đầu tư Phú Minh có khu đất tại tổ 51 phố Trung Kính, phường Yên Hòa;

Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên bị nêu tên với khu đất tại phường Yên Nghĩa; CTCP Thương mại xây dựng và đầu tư Miền Bắc gắn với khu đất ở phường Từ Liêm;

CTCP SX và XNK Cửu Long là chủ sở hữu khu đất tại phường Xuân Phương; liên danh Thành Hưng - Hoàng Long gắn với khu đất ở phường Hòa Lạc; CTCP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông có khu đất tại phường Đại Mỗ; và Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin - chủ khu đất phường Thanh Xuân.

Cùng đợt rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã gỡ công khai thông tin vi phạm đối với 7 trường hợp gồm: khu đất tại phường Việt Hưng của liên danh CTCP Đông Giang, Công ty TNHH Thương mại Sơn Dương và Công ty TNHH TM Tổng hợp Đức Giang; khu đất tại xã Phúc Thịnh (CTCP In sách giáo khoa Hà Nội); lô đất tại xã Thường Tín của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa; khu đất 19 Hàng Khoai (dự án Siêu thị thương mại dịch vụ Bắc Qua); 2 dự án tại Khu đô thị mới Việt Hưng của CTCP Đầu tư Vinakim và CTCP Thương mại & Dịch vụ Tiến Thành); và khu đất tại xã Sóc Sơn của CTCP Đầu tư Vân Sơn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo công khai, minh bạch thông tin xử lý. Các sở, ngành và cơ quan báo, đài Thủ đô được yêu cầu phối hợp thực hiện công khai thông tin đối với các dự án chậm tiến độ, bị cưỡng chế, thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định.