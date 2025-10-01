Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh

'Bêu tên' 17 chủ đầu tư 'ôm đất vàng' Thủ đô chậm triển khai

  • Thứ tư, 1/10/2025 18:05 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Hà Nội công khai 17 chủ đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai do chậm đưa đất vào sử dụng, đồng thời gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật đất đai của 7 trường hợp.

FLC bị nhắc tên vì chậm triển khai dự án ở Đại Mỗ. Ảnh: Hồng Khanh/VietNamNet.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội vừa công khai 17 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai do không đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ trong dự án đầu tư.

Trong danh sách có nhiều tên tuổi lớn. Cụ thể, Tổng công ty Viglacera bị nêu với khu đất gần 4.000 m2 tại phường Tây Mỗ; CTCP Đầu tư Địa ốc Alaska (thuộc Tập đoàn FLC) có khu đất gần 2,2 ha tại phường Đại Mỗ; Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt gắn với khu đất hơn 3.000 m2 tại xã Thanh Trì; ICT với khu đất gần 19 ha tại phường Tây Hồ.

13 doanh nghiệp còn lại gồm CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Hà Nội với ô quy hoạch CC-04 phường Việt Hưng; liên danh CTCP Kinh doanh và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty TNHH Minh Giang với khu đất hơn 3.700 m2 thuộc địa phận phường Phú Diễn; CTCP Bánh kẹo Hải Châu với khu đất tại Minh Khai, phường Vĩnh Tuy;

CTCP Thăng Long GTC có khu đất tại phường Xuân Đỉnh; Công ty TNHH Việt Hiền gắn với khu đất ở phường Đại Mỗ; CTCP Danh Nam có ô đất A/D6 Khu đô thị mới Cầu Giấy; Công ty TNHH MTV Đầu tư Phú Minh có khu đất tại tổ 51 phố Trung Kính, phường Yên Hòa;

Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên bị nêu tên với khu đất tại phường Yên Nghĩa; CTCP Thương mại xây dựng và đầu tư Miền Bắc gắn với khu đất ở phường Từ Liêm;

CTCP SX và XNK Cửu Long là chủ sở hữu khu đất tại phường Xuân Phương; liên danh Thành Hưng - Hoàng Long gắn với khu đất ở phường Hòa Lạc; CTCP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông có khu đất tại phường Đại Mỗ; và Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin - chủ khu đất phường Thanh Xuân.

Cùng đợt rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã gỡ công khai thông tin vi phạm đối với 7 trường hợp gồm: khu đất tại phường Việt Hưng của liên danh CTCP Đông Giang, Công ty TNHH Thương mại Sơn Dương và Công ty TNHH TM Tổng hợp Đức Giang; khu đất tại xã Phúc Thịnh (CTCP In sách giáo khoa Hà Nội); lô đất tại xã Thường Tín của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách Khoa; khu đất 19 Hàng Khoai (dự án Siêu thị thương mại dịch vụ Bắc Qua); 2 dự án tại Khu đô thị mới Việt Hưng của CTCP Đầu tư Vinakim và CTCP Thương mại & Dịch vụ Tiến Thành); và khu đất tại xã Sóc Sơn của CTCP Đầu tư Vân Sơn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo công khai, minh bạch thông tin xử lý. Các sở, ngành và cơ quan báo, đài Thủ đô được yêu cầu phối hợp thực hiện công khai thông tin đối với các dự án chậm tiến độ, bị cưỡng chế, thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định.

Chính phủ thúc tiến độ xử lý gần 3.000 dự án vướng mắc

Phó thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các dự án tồn đọng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng tiến độ theo yêu cầu đặt ra.

19:55 5/9/2025

Dự án nhà bỏ hoang 17 năm trên 'đất vàng' TP.HCM bị thu hồi

Dự án Khu nhà ở thương mại Suối Giữa vướng pháp lý và xảy ra nhiều lùm xùm giữa chủ đầu tư và khách hàng. Sau 17 năm bỏ hoang, dự án này đã chính thức bị thu hồi.

19:22 11/8/2025

Gần 900 dự án sắp bị thanh tra vì chậm tiến độ, vướng pháp lý

Thanh tra Chính phủ công bố kế hoạch rà soát gần 900 dự án chậm tiến độ, vướng pháp lý. Kết luận thanh tra được yêu cầu ban hành trong tháng 9 để báo cáo Thủ tướng vào tháng 10.

15:25 25/7/2025

Thủy Tiên

