Đàn ông có đặc điểm này, nguy cơ mắc bệnh tim thường cao

Béo bụng là tình trạng có quá nhiều mỡ nội tạng quanh vùng bụng, có thể làm tăng nguy cơ mắc vấn đề tim mạch nghiêm trọng. Đặc biệt, nam giới dễ bị tổn thương hơn.

Bụng bia ở nam giới không chỉ là dấu hiệu thẩm mỹ mà còn cảnh báo nguy cơ sức khỏe. Ảnh: Happierhuman.

"Bụng bia" hay béo bụng ở nam giới thường được coi là vấn đề thẩm mỹ, tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy tình trạng này gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe tim mạch.

Nghiên cứu tại Hiệp hội X quang Bắc Mỹ (RSNA) tiết lộ việc có quá nhiều mỡ nội tạng quanh vùng bụng được xác định là ảnh hưởng đến chức năng cấu trúc của tim. Không giống béo phì toàn thân, béo bụng được quan sát thấy ảnh hưởng trực tiếp đến sự phì đại cơ tim và giảm thể tích buồng tim.

Béo bụng và rủi ro mắc bệnh tim

Theo India Times, một trong những cách để xác định nguy cơ béo bụng là tính toán tỷ lệ vòng eo/vòng hông (WHR). WHR được tính bằng cách lấy số đo vòng eo ở phần hẹp nhất và chia cho số đo vòng hông ở phần rộng nhất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), WHR từ 0,90 trở lên đối với nam giới và từ 0,85 trở lên đối với nữ giới là dấu hiệu của béo bụng và nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch vành (CAD).

Đối với béo phì toàn thân, chỉ số khối cơ thể (BMI) thường được sử dụng để đo. Tuy nhiên, chỉ số này không đo lường sự phân bố mỡ. Trong khi đó, béo bụng xem xét đến lượng mỡ nội tạng nằm sâu bên trong khoang bụng. Trái ngược với các lớp mỡ dưới da, mỡ nội tạng tiết ra các chất gây viêm và tiền hormone có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tim.

Nghiên cứu này được thực hiện trên hình ảnh cộng hưởng từ tim (MRI) của 2.244 người trưởng thành từ 46 đến 78 tuổi, không có tiền sử bệnh tim mạch. Kết quả nhận thấy béo vùng bụng có liên quan đến tình trạng được gọi là phì đại đồng tâm, trong đó khối lượng cơ tim trở nên dày hơn mà kích thước tim không thay đổi.

Điều này dẫn đến giảm thể tích bên trong các buồng tim với lượng máu tối thiểu mà tim có thể xử lý và thư giãn sau mỗi chu kỳ tim. Đây là yếu tố làm tăng nguy cơ suy tim.

Béo toàn thân so với béo bụng

Béo toàn thân và mối liên hệ với chỉ số BMI thường tương quan với sự gia tăng kích thước buồng tim, biểu thị sự bù trừ của tim để cung cấp máu cho khối lượng cơ tim tăng lên.

Tuy nhiên, béo vùng bụng lại có một dạng khác. Một người có chỉ số tỷ lệ vòng eo/vòng hông (WHR) cao sẽ xảy ra phì đại cơ tim mà không kèm theo sự giãn nở buồng tim. Tình trạng này tiếp tục gây áp lực lên sức khỏe tim mạch và dẫn đến suy tim mặc dù chỉ số BMI bình thường.

Theo chỉ số BMI, 69% nam giới và 56% nữ giới trong nghiên cứu bị thừa cân hoặc béo phì. Sử dụng chỉ số WHR, 91% nam giới và 64% nữ giới đáp ứng tiêu chí béo phì của WHO.

Nam giới béo bụng dễ bị tổn thương tim hơn. Ảnh: Shutterstock.

Tại sao nam giới dễ bị tổn thương hơn?

Nghiên cứu cho thấy nam giới có những thay đổi rõ rệt hơn ở tim so với nữ giới. Tâm thất phải, chịu trách nhiệm vận chuyển máu đến phổi, cho thấy sự dày lên rõ rệt ở nam giới bị béo bụng. Những quan sát này có thể là do áp lực mà mỡ bụng tác động lên cơ hoành và phổi, do đó ảnh hưởng đến chức năng hô hấp và tim.

So với nam giới, những thay đổi ở phụ nữ nhẹ hơn về mặt cấu trúc, điều này có thể là do tác dụng bảo vệ tim mạch của estrogen. Sự khác biệt về hormone có thể làm chậm hoặc giảm nhẹ tác động của mỡ nội tạng lên hệ tim mạch, nhưng hiệu quả giảm đi sau thời kỳ mãn kinh. Điều này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi thường xuyên ở phụ nữ.

Cách phòng ngừa và giảm béo bụng

- Tập thể dục thường xuyên: Kết hợp cả các bài tập aerobic và rèn luyện sức mạnh để giảm mỡ nội tạng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

- Áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh: Tập trung vào thực phẩm nguyên chất, rau củ, protein nạc và chất béo lành mạnh, đồng thời tránh các bữa ăn chế biến sẵn và uống quá nhiều rượu bia.

- Nhờ bác sĩ tư vấn: Nam giới có tỷ lệ WHR cao hoặc có dấu hiệu sớm của các thay đổi về tim mạch nên tham khảo ý kiến ​​​​chuyên gia y tế để được tư vấn sớm.

- Khám sàng lọc tim mạch định kỳ: Khám sức khỏe định kỳ và các xét nghiệm chuyên sâu, khi cần thiết, cho phép bác sĩ theo dõi sức khỏe tim mạch và đưa ra các khuyến nghị kịp thời.