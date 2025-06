Bệnh viện Trung ương Huế có tân Phó giám đốc

Công an thành phố Đà Nẵng có tân Phó giám đốc

Bộ trưởng Công an quyết định điều động Thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng.