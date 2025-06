3 xe khách chở hơn 100 người tông liên hoàn trong đêm

3 xe khách chở khoảng 108 người tông nhau liên hoàn trong đêm trên quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế khiến nhiều người bị thương.

Đến sáng 7/6, Công an TP Huế vẫn đang huy động lực lượng bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe khách. Vụ việc xảy ra khoảng 21h30 ngày 6/6, tại Km 34+200 quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế đoạn qua phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy, TP Huế).

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: QT.

Thời điểm trên, 3 xe khách lần lượt mang biển kiểm soát 37H-149.08 do tài xế Nguyễn Đình Toàn (SN 1989, trú tỉnh Nghệ An) lái; 37H-148.81 do tài xế Bùi Hùng Mạnh (SN 1985, trú tỉnh Nghệ An) lái và 43B-019.53 do tài xế Phạm Thái Sơn (SN 1993, trú Minh Hoá, Quảng Bình) lái, cùng lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Thởi điểm xảy ra tai nạn trên 3 xe khách chở hơn 100 người. Ảnh: QT.

Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, nhiều hành khách khác bàng hoàng, ngồi bệt bên vệ đường để chờ xe trung chuyển. Ảnh: QT.

Đến địa điểm trên, xe khách biển kiểm soát 43B-019.53 đâm vào đuôi xe 37H-148.81 rồi gây nên vụ tai nạn liên hoàn. Thời điểm xảy ra vụ việc, cả 3 xe chở 108 người: xe biểm kiểm soát 37H-148.81 có 40 hành khách; xe biển kiểm soát 37H-149.08 chở 28 người và xe biển kiểm soát 43B-019.53 chở 40 người.

Cú đâm mạnh từ phía sau xe 37H-148.81 khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Trong đó, phụ xe 43B-019.53 cùng 4 hành khách trên xe này bị thương nặng. 4 hành khách trên xe 37H-148.81 bị chấn thương do va đập vào cửa xe.

Một chiếc xe khách nát phần đầu sau vụ tai nạn. Ảnh: QT.

Cách đây 3 ngày, trên tuyến quốc lộ 1A tuyến tránh TP Huế cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe khách khiến 6 người thương vong.

Ô tô khách mang biển số 36B-036.xx, do tài xế M.V.H. (SN 1977, trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển, chạy trên quốc lộ 1A tuyến tránh Huế theo hướng Nam - Bắc.

Khi xe đến trước mặt một quán nước giải khát tại Km10+100 thì va chạm vào sau xe tải 17H-011.xx, do tài xế V.Q.V. (SN 1981, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến phụ xe khách là anh V.H.A. (SN 2005, trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) chết tại chỗ; 5 người bị thương.