Bệnh nhân nguy kịch vì vết đốt không đau, không ngứa

Người phụ nữ 49 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc, suy hô hấp, tổn thương gan thận cấp sau nhiều ngày sốt cao. Bác sĩ xác định nguyên nhân là sốt mò.

Vết loét trên da của bệnh nhân sốt mò. Ảnh: BVCC/

Các bác sĩ khoa Hồi sức Tích cực 1, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình vừa điều trị thành công một trường hợp sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng do sốt mò.

Bệnh nhân là chị H. (49 tuổi, trú xã Trung Thành, tỉnh Thanh Hóa), nhập viện trong tình trạng nguy kịch với suy hô hấp, viêm phổi nặng, tràn dịch màng phổi hai bên, tổn thương gan, thận cấp và sốc.

Theo người nhà, khoảng một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân bị sốt cao, mệt mỏi, đau nhức toàn thân. Những ngày sau đó, tình trạng sốt kéo dài kèm tức ngực, khó thở, tiêu chảy. Dù đã dùng thuốc hạ sốt tại nhà và điều trị một ngày tại Trung tâm Y tế khu vực, bệnh không cải thiện nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành cấp cứu, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán bệnh nhân bị suy hô hấp, viêm phổi do sốt mò. Sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh đã dần ổn định và qua cơn nguy kịch.

Các y, bác sĩ tại Khoa Hồi sức Tích cực 1 thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo TS.BS Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực 1, sốt mò là bệnh truyền nhiễm cấp tính thường gặp vào mùa hè, mùa thu, đặc biệt trong mùa mưa. Bệnh do vi khuẩn lây truyền qua ấu trùng mò (ve mò) ký sinh trên các loài gặm nhấm như chuột, chim, gà... Người làm nông nghiệp, làm rừng hoặc thường xuyên tiếp xúc với bụi rậm, đồi núi có nguy cơ mắc bệnh cao.

Triệu chứng của sốt mò khá đa dạng, dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý khác. Người bệnh thường có biểu hiện sốt, đau đầu, đau mỏi toàn thân, nổi ban, sưng hạch và đặc biệt là vết loét ngoài da tại vị trí mò đốt. Khi diễn tiến nặng, bệnh có thể gây tổn thương nhiều cơ quan như phổi, tim, gan, thận. Sốt mò có thể xuất hiện rải rác quanh năm nhưng thường gặp nhiều hơn vào mùa mưa và thời điểm nắng nóng.

Để phòng bệnh, người dân nên mặc quần áo bảo hộ, che kín cơ thể khi lao động ở khu vực nhiều cây cỏ, bụi rậm hoặc rừng núi nhằm hạn chế bị mò đốt. Khi có biểu hiện sốt kéo dài, đặc biệt kèm vết loét nghi do mò đốt hoặc các triệu chứng bất thường, cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị, tránh các biến chứng nguy hiểm.

Nếu xuất hiện sốt cao kéo dài không rõ nguyên nhân, đặc biệt kèm theo vết loét bất thường trên da, người bệnh nên đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám. Việc phát hiện đúng nguyên nhân ngay từ đầu có ý nghĩa quan trọng, giúp điều trị hiệu quả và hạn chế các biến chứng nguy hiểm của bệnh.