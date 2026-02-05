Bên trong trường đại học rộng hơn 10.000 m2 ở TP.HCM

Tiền thân là Đại học Công nghệ Thực phẩm TP.HCM nên thư viện của trường có hàng nghìn đầu sách dành cho các ngành học liên quan công nghệ thực phẩm, cùng với đó là các ấn phẩm tạp chí do giảng viên trường biên soạn. Ngoài ra, trường cung cấp cho sinh viên nhiều đầu sách học ngoại ngữ, sách ngoại văn và những tác phẩm do các học giả quyên tặng cho nhà trường.