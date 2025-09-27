Bên trong thế giới xăm hình ‘bất hợp pháp’ tại Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, thợ xăm là ngành nghề bất hợp pháp. Tuy nhiên, những nghệ sĩ xăm hình vẫn âm thầm làm việc và kỳ vọng về tương lai tích cực khi gần đây Quốc hội thông qua dự luật mới.

Tại Hàn Quốc, thợ xăm là ngành nghề bất hợp pháp bởi chỉ có chuyên viên y tế mới được thực hiện thủ thuật xăm. Ảnh: CNN.

Mỗi khi đi làm, Kim Chan-hoe sẽ khóa cửa và kiểm tra camera an ninh để đảm bảo không có cảnh sát xung quanh. Anh không khai báo công việc khi làm thủ tục vay ngân hàng, vì biết họ sẽ từ chối ngay lập tức. Nhiều lần, anh bị báo cảnh sát và bị phạt nặng tới mức cảnh sát nhớ mặt.

Kim là một nghệ sĩ xăm hình - một nghề vẫn bị coi là bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

“Tại đồn cảnh sát hay văn phòng chính phủ, họ không coi tôi là nghệ sĩ xăm hình lành nghề, mà là tên tội phạm với dụng cụ xăm hình” - người hành nghề 17 năm và sở hữu studio Red Waikiki ở Seoul chia sẻ.

Hôm 25/9, Quốc hội Hàn Quốc đã nhất trí thông qua dự luật hợp pháp hóa nghề xăm hình, một kỹ thuật trước đây chỉ dành cho chuyên gia y tế. Nhiều dự luật tương tự từng bế tắc trong những năm trước.

Tuy nhiên, lần này triển vọng dường như tươi sáng hơn. Tổng thống Lee Jae Myung - người sẽ phê duyệt dự luật lần cuối - cam kết hợp pháp hóa ngành công nghiệp xăm hình trong chiến dịch tranh cử.

Với một số người, lệnh cấm này có vẻ khó hiểu và mâu thuẫn. Mặc dù là một nghề bất hợp pháp, ngành công nghiệp xăm hình của Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ trong bóng tối. Các nghệ sĩ hàng đầu giành giải thưởng tại nhiều cuộc thi quốc tế, còn du khách nước ngoài tới Hàn Quốc chỉ để xăm hình.

“Nhiều nghệ sĩ xăm hình đang rời khỏi Hàn Quốc, xin thị thực và chuyển ra nước ngoài, do họ không được công nhận hợp pháp tại quê hương”, Kim - làm việc dưới nghệ danh Sulhong - cho biết. “(Với dự luật mới), nhiều người cảm thấy cái kết cuối cùng đã tới gần. Thực sự rất xúc động”.

Ngành công nghiệp nở rộ

Lệnh cấm có từ năm 1992, khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc phán quyết xăm hình là thủ thuật y tế. Phán quyết phản ánh quan điểm phổ biến vào thời điểm đó, vốn coi hình xăm là cấm kỵ. Thái độ này một phần liên quan tới tập tục thời trước, sử dụng hình xăm để trừng phạt tội phạm trong triều đại Goryeo.

Nhận thức bắt đầu thay đổi vào những năm 2010 khi hình xăm phổ biến hơn trên khắp châu Á và thế giới. Nhiều ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng như ca sĩ G-Dragon, Lee Hyori và rapper người Mỹ gốc Hàn Jay Park bắt đầu ưa chuộng hình xăm.

“Chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu ‘có hình xăm giống hệt người này’ từ khách hàng”, Kim nói, ví dụ anh đã thực hiện “gần 1.000” hình xăm lấy cảm hứng từ thiết kế của G-Dragon.

Khi nhu cầu tăng lên, các thợ xăm dần nổi tiếng. Một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất, với nghệ danh Doy, đã xăm hình cho nhiều ngôi sao như diễn viên Brad Pitt và Lily Collins.

Ngành công nghiệp xăm hình ngày càng đa dạng. Sisi - một thợ xăm làm việc tại studio của Kim ở Seoul - cho biết Hàn Quốc đặc biệt nổi tiếng với những đường nét mảnh nhỏ nhắn và tinh tế.

Ngay trong studio của Kim, các thợ xăm đã có phong cách khác biệt. Hình xăm của Kim mang phong cách tân truyền thống, đặc trưng bởi đường nét và màu sắc đậm, thường mô tả các loài động vật như rắn, hổ hoặc sếu. Trong khi đó, hình xăm của Sisi mang nét vui tươi, với mèo hoặc hoa, mang tông hồng neon và xanh lam.

Hình xăm của Sisi mang phong cách tươi sáng. Ảnh: CNN.

Theo Hiệp hội Hình xăm Hàn Quốc, đến năm 2019, ước tính có khoảng 20.000 nghệ sĩ xăm hình vĩnh viễn tại Hàn Quốc, đóng góp vào ngành công nghiệp trị giá 144 triệu USD mỗi năm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến phản đối mạnh mẽ, đặc biệt trong cộng đồng y tế. Dự luật mới chính thức cấp phép cho thợ xăm, đồng thời yêu cầu đào tạo về vệ sinh và an toàn.

“Đây là nỗ lực lập pháp cực kỳ nguy hiểm, làm lung lay nền tảng của luật y tế, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe và tính mạng của cộng đồng”, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc - tổ chức đại diện cho 130.000 bác sĩ trên khắp cả nước - viết trong một bài đăng trên Facebook hồi tháng 8 khi dự luật bắt đầu được thông qua.

Tổ chức này lập luận xăm hình "được coi là thủ thuật y tế" tiềm ẩn nguy cơ gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, và kêu gọi rút lại dự luật.

“Người vẽ trên giấy được coi là nghệ sĩ, người vẽ trên da cũng vậy”

Đối với các thợ xăm, những rủi ro và thách thức lớn tới mức Kim “năm nào cũng muốn bỏ nghề”.

Theo luật, thợ xăm có thể bị phạt tù lên đến 5 năm và phạt tiền lên đến 50 triệu won ( 35.860 USD ), trong khi cảnh sát có nghĩa vụ điều tra mọi trường hợp được báo cáo.

Tuy nhiên, Kim cho biết thực tế, lệnh cấm được thực thi khá lỏng lẻo, với mức phạt dao động 1-5 triệu won (khoảng 717- 3.590 USD ). Các nghệ sĩ phần lớn được phép tiếp tục hoạt động sau đó.

Nghệ sĩ xăm hình Kim Do-yoon, được biết với nghệ danh Doy, tại tiệm xăm hồi năm 2022. Ảnh: Reuters.

Theo nhiều cách, lệnh cấm chỉ là hình thức, song cũng là lời nhắc nhở liên tục - và tốn kém - về việc thợ xăm không được pháp luật bảo vệ.

Trung bình, Kim bị báo cáo khoảng 2 lần/năm. Đôi khi, nhiều thành viên trong tiệm bị báo cáo cùng lúc, bởi những khách hàng bất mãn, đối thủ, hoặc những cá nhân không thích ngành xăm hình.

“Có lần 4-5 người trong tiệm tôi bị báo cáo một lúc, nộp phạt gần 10 triệu won (hơn 7.000 USD )”, Kim nhớ lại.

Còn Sisi kể “có lần, cửa hàng đang làm việc bình thường, thì có cảnh sát giả vờ làm khách hàng ập tới”.

Các thợ xăm cũng đối mặt với một số hạn chế khác, như phải làm việc ở những địa điểm kín đáo. Thay vì có mặt tiền cửa hàng ngay trên phố và biển hiệu quảng cáo, nhiều nghệ sĩ làm việc trong các tòa nhà cao tầng. Các studio thường không chấp nhận thanh toán bằng thẻ để tránh bị phát hiện.

Khi điền thông tin vào giấy tờ chính thức hoặc xin vay vốn, "hầu hết ghi là ‘freelancer’ (người làm nghề tự do) vì biết sẽ bị từ chối nếu nhận là nghệ sĩ xăm hình”, Sisi nói.

Sau khi Tổng thống Lee phê duyệt dự luật lần cuối, chính phủ có hai năm soạn thảo hướng dẫn mới theo luật. Điều này đẩy ngành công nghiệp xăm hình rơi vào vùng xám tạm thời, hợp pháp về mặt kỹ thuật nhưng chưa được quản lý.

Kim, cũng như nhiều nghệ sĩ khác, đã chuẩn bị đón chờ khoảnh khắc này hàng thập niên.

“Sau gần 20 năm, cuối cùng chúng tôi cũng được công nhận vì đã bảo tồn và phát triển nền văn hóa này”, anh nói. “Người vẽ trên giấy được coi là nghệ sĩ, và người vẽ trên da cũng là nghệ sĩ. Nhưng trên toàn thế giới, xăm hình được coi là nghệ thuật, trong khi ở Hàn Quốc lại bị coi là thủ thuật y tế. Đó là lý do chúng tôi nỗ lực bảo vệ nền văn hóa này, để hình xăm được công nhận là nghệ thuật”.