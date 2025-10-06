Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bên trong showroom yến sào bị hỏa hoạn thiêu rụi ở Khánh Hòa

  • Thứ hai, 6/10/2025 20:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vụ cháy xảy ra tại showroom bán yến sào trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, hư hỏng nặng.

Chiều 6/10, một vụ cháy xảy ra tại showroom bán yến sào trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Chay showroom yen sao anh 1

Vụ cháy xảy ra tại một showroom bán yến sào ở phường Nam Nha Trang.

Trước đó vào khoảng 13h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực showroom của Công ty cổ phần Yến sào Nha Trang (số 128, đường Phong Châu, phường Nam Nha Trang).

Theo thông tin ban đầu, một nhóm thợ đang thi công tại showroom đã phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút. Dù nỗ lực dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, nhưng do ngọn lửa lan quá nhanh và gặp các vật liệu dễ cháy, nhóm thợ đã phải rút lui để đảm bảo an toàn và lập tức báo động khẩn cấp cho lực lượng chức năng.

Chay showroom yen sao anh 2

Lực lượng chức năng có mặt kịp thời và triển khai các phương án dập lửa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng điều động 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án dập lửa.

Chay showroom yen sao anh 3Chay showroom yen sao anh 4Chay showroom yen sao anh 5Chay showroom yen sao anh 6

Nhiều tài sản trong showroom bị thiêu rụi.

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do bên trong showroom chứa nhiều vật dụng dễ cháy (xốp, đồ điện tử...) khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội. Khoảng 20 phút sau, đám cháy cơ bản đã được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong showroom đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, hư hỏng nặng. Hiện toàn bộ khu vực showroom đang bị lực lượng chức năng phong tỏa để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hà Nội: Cháy phòng giao dịch ngân hàng ở đường Thụy Khuê

Tối 4/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại trụ sở phòng giao dịch ngân hàng trên đường Thụy Khuê (Hà Nội).

21:35 4/10/2025

Xe khách chở 30 người cháy dữ dội trên cao tốc

Chiếc xe khách chở theo 30 người đang đi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa thì bất ngờ bốc cháy.

14:05 4/10/2025

Gần 400 người diễn tập PCCC tại đường hầm sông Sài Gòn

Sáng 28/9, 33 phương tiện chuyên dụng cùng hàng trăm người tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại hầm Thủ Thiêm.

12:47 28/9/2025

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://tienphong.vn/can-canh-tai-san-ben-trong-showroom-yen-sao-bi-hoa-hoan-thieu-rui-post1784551.tpo

Thanh Thanh/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cháy showroom yến sào Khánh Hòa showroom yến sào showroom Nha Trang Cháy showroom Khánh Hòa Cháy showroom yến sào

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý