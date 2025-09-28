Gần 400 người diễn tập PCCC tại đường hầm sông Sài Gòn

|
Sáng 28/9, Công an TP.HCM và Sở Xây dựng phối hợp tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại đường hầm sông Sài Gòn. Buổi diễn tập huy động 386 người.
Tình huống giả định là tai nạn ôtô gây cháy tại vị trí khu vực giữa hầm, hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn. Do yếu tố tai nạn sự cố giao thông đột ngột bất ngờ làm cho các ôtô, xe máy va chạm với nhau, làm nhiều người bị thương, hoảng loạn.
Theo đó, xe tải chở hàng hóa có tải trọng 2,5 lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn, thì gặp sự cố bị tắt máy đột ngột, không di chuyển được. Khi phát hiện xe phía trước dừng đột ngột, ôtô 4 chỗ biến dạng và tài xế cùng một người trên xe bị kẹt bên trong xe. Trong 5 phút, đám cháy bao trùm toàn bộ xe tải vận chuyển hàng hóa.
Do các xe bị sự cố tại hiện trường gần nhau, đám cháy có khả năng cháy lan sang các xe khác, nhiệt lượng tỏa ra rất lớn, khói khí độc dày đặc đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của những người bị kẹt trong đường hầm.
Các cán bộ, chiến sĩ của các cơ quan chức năng được huy động đến hiện trường giải cứu người bị nạn và dập lửa trên xe tải.
Lực lượng chức năng sử dụng hệ thống báo cháy, bình chữa cháy xách tay, tủ chữa cháy vách tường, hệ thống thông gió, thoát khói, chiếu sáng để tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân trong đám cháy.
Các lực lượng liên quan tiếp tục phối hợp diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để ngày càng hoàn thiện hơn nữa cơ chế vận hành, công tác phối hợp, chỉ huy, điều hành từ đó nâng cao hiệu quả xử lý khi có tai nạn, sự cố xảy ra.
Theo thống kê của cơ quan quản lý, mỗi ngày có trên 55.000 lượt ôtô và 300.000 lượt xe gắn máy lưu thông qua hầm Thủ Thiêm. Với lưu lượng và mật độ giao thông này, nguy cơ xảy ra tai nạn, va chạm giao thông và có thể dẫn đến cháy, nổ là rất lớn. Kể từ khi đường hầm được đưa vào khai thác sử dụng cho đến nay, đã xảy ra khoảng 160 vụ tai nạn, va chạm giao thông.
Robot phun nước điều khiển từ xa, thiết bị hiện đại bậc nhất của lực lượng PCCC, tham gia chữa cháy.
Buổi diễn tập nhằm tăng cường phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức PCCC và CNCH.
