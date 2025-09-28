Gần 400 người diễn tập PCCC tại đường hầm sông Sài Gòn

Theo thống kê của cơ quan quản lý, mỗi ngày có trên 55.000 lượt ôtô và 300.000 lượt xe gắn máy lưu thông qua hầm Thủ Thiêm. Với lưu lượng và mật độ giao thông này, nguy cơ xảy ra tai nạn, va chạm giao thông và có thể dẫn đến cháy, nổ là rất lớn. Kể từ khi đường hầm được đưa vào khai thác sử dụng cho đến nay, đã xảy ra khoảng 160 vụ tai nạn, va chạm giao thông.