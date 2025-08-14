Thủ tướng thăm triển lãm thiết bị và công nghệ PCCC, CNCH tại TP.HCM

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025, thuộc chuỗi các sự kiện nhân kỷ niệm 80 ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến tại hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phản ánh thực tiễn sinh động từ góc độ quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế.

Thời gian qua, công tác PCCC, CNCH và phòng chống thiên tai đã đạt nhiều kết quả tích cực, rút ra nhiều kinh nghiệm quý, mô hình hay, nhưng cũng thẳng thắn nhìn nhận còn những tồn tại cần khắc phục.

Trong buổi sáng cùng ngày, diễn ra lễ khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025.

Triển lãm diễn ra đúng dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 25 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 64 năm Ngày truyền thống lực lượng phòng cháy chữa cháy, càng làm tăng thêm ý nghĩa của sự kiện.

