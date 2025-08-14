Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Thủ tướng thăm triển lãm thiết bị và công nghệ PCCC, CNCH tại TP.HCM

  • Thứ năm, 14/8/2025 14:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 14/8, tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo tại diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC, CNCH) và an ninh, an toàn.

Thu tuong Pham Minh Chinh anh 1

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025, thuộc chuỗi các sự kiện nhân kỷ niệm 80 ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.
Thu tuong Pham Minh Chinh anh 2

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến tại hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phản ánh thực tiễn sinh động từ góc độ quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế.
Thu tuong Pham Minh Chinh anh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay, thăm hỏi lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Thu tuong Pham Minh Chinh anh 4

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, tham dự và phát biểu khai mạc triển lãm.

Thu tuong Pham Minh Chinh anh 5

Diễn đàn tập trung đối thoại, chia sẻ, đề xuất các giải pháp về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, an ninh, an toàn và thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào công tác PCCC, CNCH, an ninh, an toàn.

Thu tuong Pham Minh Chinh anh 6

Thời gian qua, công tác PCCC, CNCH và phòng chống thiên tai đã đạt nhiều kết quả tích cực, rút ra nhiều kinh nghiệm quý, mô hình hay, nhưng cũng thẳng thắn nhìn nhận còn những tồn tại cần khắc phục.
Thu tuong Pham Minh Chinh anh 7

Đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tham dự diễn đàn và chia sẻ ý kiến về pháp luật PCCC và CNCH, qua đó góp phần tăng cường phối hợp hiệu quả với cơ quan quản lý nhà nước.

Thu tuong Pham Minh Chinh anh 8

Các đại biểu quốc tế tham dự Diễn đàn gồm Lực lượng Phòng vệ dân sự Singapore (SCDF), Tập đoàn UL Mỹ, Viện PCCC Hàn Quốc (KFI), Hiệp hội kiểm định phương tiện PCCC khu vực Châu Á (AFIC), Cơ quan quản lý PCCC và thảm họa Nhật Bản (FDMA), Hiệp hội thiết bị PCCC Nhật Bản (NFES), Cơ quan đường sắt Liên bang Nga, Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên Bang Nga, Bộ Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus, Cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp quốc gia Australia (NEMA), Cơ quan PCCC của Australia, Cuba, Cục PCCC Lào, Campuchia...
Thu tuong Pham Minh Chinh anh 9

Trong buổi sáng cùng ngày, diễn ra lễ khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025.

Thu tuong Pham Minh Chinh anh 10

Sau hội nghị, đề nghị Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổng hợp toàn bộ ý kiến đóng góp, kết quả triển lãm để ban hành các văn bản pháp lý, quy định, hướng dẫn phù hợp, bảo đảm triển khai hiệu quả thời gian tới.

Thu tuong Pham Minh Chinh anh 11

Triển lãm diễn ra đúng dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 25 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 64 năm Ngày truyền thống lực lượng phòng cháy chữa cháy, càng làm tăng thêm ý nghĩa của sự kiện.

Khương Nguyễn

Thủ tướng Phạm Minh Chính Tp. Hồ Chí Minh Chính phủ PCCC CNCH Thủ tướng TP.HCM

