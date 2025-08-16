UAV cứu hộ có giá hơn 1 tỷ đồng do Việt Nam sản xuất

Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ do Cục Cảnh sát PCCC tổ chức đến ngày 16/8, diễn ra sôi nổi tại Trung tâm hội chợ và Triển lãm Sài Gòn ở phường Tân Mỹ (quận 7 cũ). Nhiều sản phẩm hiện đại đến từ doanh nghiệp thu hút đông đảo người xem.

Trong hình, loại UAV (thiết bị không người lái) tên Hera do đơn vị trong nước (trụ sở tại Khu công nghệ cao TP.HCM) sản xuất có giá thành khoảng 40.000 USD . Thiết bị này có thể mang thiết bị cứu hộ, cứu nạn nặng hơn 30 kg, tầm hoạt động 15 km. Bộ điều khiển của loại UAV Hera có màn hình hiển thị ảnh nhiệt, khả năng tìm người trong đống đổ nát, dưới sông, biển.

Trong hình, UAV sáu cánh do doanh nghiệp Việt Nam chế tạo, được thiết kế chuyên biệt để dập lửa và hỗ trợ cứu hộ tại hiện trường cháy, đặc biệt trong các tòa nhà cao tầng các khu vực ngõ hẹp hoặc vận chuyển vật tư cứu hỏa tại các địa bàn không có đường xe vào. Thiết bị hoạt động trong khoảng cách 20 km, thời gian 30-60 phút tùy tải trọng.

Khách tham quan nghe giới thiệu về các loại UAV phòng cháy, chữa cháy tại gian hàng của Cục Công nghiệp an ninh.

Lê Khánh Tâm (bên phải), 25 tuổi, cho biết đến triển lãm để cập nhật công nghệ mới, phục vụ cho công việc hiện tại trong lĩnh vực HSE (an toàn và sức khỏe người lao động). "Nhiều thiết bị, kỹ thuật do Việt Nam sản xuất về PCCC, CNCH đã cải tiến và tích hợp nhiều tính năng công nghệ. Đây là tín hiệu tín cực trong công tác PCCC của nhà nước", Khánh Tâm nói. Cô bạn bày tỏ sự bất ngờ về tính thực tiễn và phạm vi áp dụng của các sản phẩm được trưng bày.

Trong hình, chú chó Robot tuần tra Go2, do Trung Quốc sản xuất có thể đi lại, chạy nhảy, đứng ngồi linh hoạt, cũng có thể vẫy tay chào. Năm 2024, chú chó robot này được quân đội Trung Quốc đưa vào diễn tập bắn đạt thật, mang theo súng và UAV cảm tử.

Chiếc mũ chữa cháy Drage HPS 700 đa năng được tích hợp với hệ thống kết nối mặt nạ. Ngoài ra, camera ảnh nhiệt có thể linh động gắn trên mũ hoặc tháo rời.

Triển lãm phòng cháy, chữa cháy trưng bày hơn 400 thiết bị, sản phẩm từ 17 quốc gia: Anh, Australia, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Mỹ, Hong Kong (Trung Quốc), Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Slovenia, Thụy Sĩ, Trung Quốc, UAE, Việt Nam...

Tại sự kiện, người dân còn trực tiếp trải nghiệm, nhập vai làm lính cứu hỏa. Thái Hà và Minh Tuấn, cùng 19 tuổi, mặc thử trang phục bảo hộ của lính cứu hỏa. Trước đó, hai bạn thực hành sơ cứu băng bó, ép tim, học thêm kiến thức về bảo vệ an toàn tính mạng cho bản thân.

Triển lãm thu hút nhiều em nhỏ đến tìm hiểu về công việc chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Một số khí tài hiện đại của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH được đưa tới triển lãm, đặt tại không gian ngoài trời.

Sáng 14/8, tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo tại diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC, CNCH) và an ninh, an toàn.

