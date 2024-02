Bên trong du thuyền lớn nhất thế giới

Chính thức vận hành vào tháng 1 vừa qua, du thuyền Icon of the seas của tập đoàn Royal Caribbean International khiến hàng nghìn người choáng ngợp trước quy mô "siêu to khổng lồ".

Một người đàn ông đã quỳ xuống, hôn tấm thảm in logo con tàu Icon of the seas (biểu tượng của biển). Một người khác nhấc bổng vợ lên và di chuyển nhanh, ngây ngất khi được là một trong 5.000 hành khách có mặt trên chuyến ra khơi đầu tiên của con tàu du lịch lớn nhất thế giới. Suốt nhiều tháng qua, con tàu nặng 250.800 tấn, có thể chở gần 8.000 người đã gây chú ý theo cách tích cực lẫn tiêu cực, bởi một số ý kiến ​​chỉ trích kích thước của nó và khả năng gây tổn hại môi trường. Dẫu vậy, những hành khách đã chi từ 1.800 USD đến 100.000 USD để được đặt chân lên tàu tại cảng Miami (Florida) vào ngày 27/1 cho biết quy mô khổng lồ của con tàu vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Đứng trên Royal Promenade (khu vực đầu tiên hành khách nhìn thấy khi lên tàu vì nó đóng vai trò là điểm khởi hành-PV), Christina Carvalho (43 tuổi, làm kế toán tại Oakland, California) phải há hốc mồm kinh ngạc trước những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt vĩ đại. "Tôi cảm giác mọi thứ lớn hơn những gì tôi mong đợi", cô nói. Một hành khách không kiềm chế được sự phấn khích nên đã quỳ trên tấm thảm in logo du thuyền để bày tỏ lòng tôn kính. Những hành khách trong tâm trạng hào hứng, ăn mặc lộng lẫy để ăn mừng sự kiện khai trương du thuyền mới. Thay vì sử dụng tường thép theo khuôn mẫu thông thường, nội thất du thuyền mang tính mở và thoáng mát, với cửa kính trong suốt từ trần đến sàn giúp hành khách kết nối với đại dương bao la. Jennifer Goswami, giám đốc phát triển sản phẩm của Royal Caribbean International, cho biết: "Khách hàng từ lâu đã nói với chúng tôi rằng họ không thực sự cảm thấy gần gũi với đại dương dù đang lênh đênh trên mặt nước. Vì thế, chúng tôi muốn khắc phục vấn đề này để gia tăng trải nghiệm của khách hàng". Quá trình lên máy bay được thiết kế thuận tiện - hành khách chỉ cần điền các thông tin cần thiết (giấy tờ tùy thân, biểu mẫu sức khỏe) và chọn thời gian lên máy bay trên ứng dụng của Royal Caribbean. Tại cảng, hành khách cũng chỉ mất vài phút để vào bên trong du thuyền. Icon of the Seas có thể chứa gần 8.000 người, nhưng với rất nhiều hoạt động và không gian rộng lớn trên con tàu 20 tầng, dài 365,2 m, không khó để du khách tìm thấy sự yên tĩnh tương đối. Con tàu hệt như một thành phố với 8 "khu phố" riêng biệt. Trong đó, công viên trung tâm là nơi tập trung 20.000 loài thực vật, lý tưởng để du khách tản bộ hoặc đọc sách trên ghế dài. Ngoài ra, khu vực Royal Promenade với quán karaoke và quán bar chơi piano có thể trở nên đông đúc vào giờ cao điểm. Bảy bể bơi trên du thuyền được thiết kế theo từng đối tượng nhân khẩu học, cảm xúc và nhu cầu khác nhau. Chẳng hạn, The Hideaway là bể bơi vô cực chỉ dành cho người lớn, với dàn DJ và cocktail phục vụ xuyên suốt. Hay một số hồ bơi khác có khu vực dành cho trẻ em, đồng thời bố trí ghế dài để tắm nắng. Đặc biệt, công viên nước Aquadome có thể là địa điểm giải trí thú vị. Từ trải nghiệm mô phỏng lướt sóng lúc Mặt Trời mọc cho đến khiêu vũ trong hộp đêm, Icon of the seas dường như mang đến mọi trải nghiệm. Thực tế, du thuyền có 40 nhà hàng, quán bar và không gian giải trí, khiến hành khách phải di chuyển liên tục và hiếm khi tụ tập đông đúc ở cùng một chỗ. Con tàu cũng có trung tâm thể dục thể thao, đường chạy bộ, sân bóng rổ... và spa cung cấp các liệu pháp trị liệu kèm phụ phí. Tất cả cần được đặt trước trên ứng dụng. Tại khu phố Surfside, hồ bơi và nhà hàng dành cho người lớn lẫn trẻ em được bố trí nhiều để các gia đình dành thời gian bên nhau. Cha mẹ cũng có thể gửi con tại cơ sở chăm sóc trẻ em Adventure Ocean, giúp con thỏa sức trải nghiệm đa dạng chương trình dành cho lứa tuổi từ 6 tháng đến 12 tuổi. Du thuyền mang đến vô vàn sự lựa chọn ăn uống cho mọi người. Khu vực phòng ăn chính là một trong các địa điểm tấp nập thực khách. Giá cabin trên du thuyền gần đây đã tăng đáng kể do nhu cầu cao - dao động từ 2.699 USD /người. Mức giá có thể lên đến 100.000 USD cho một ngôi nhà phố ba tầng, có cầu trượt trong nhà và sân sau. Một số phòng gia đình có phòng thông nhau và hiên lớn cũng được ưa chuộng. Hành khách leo lên cầu thang bên trong "The Pearl", một tác phẩm điêu khắc cao 5 tầng. Royal Caribbean cho biết họ đã đặt ra tiêu chuẩn mới về tính bền vững với con tàu này bằng cách lắp đặt hệ thống xử lý nước và chất thải tiên tiến cùng nhiều tính năng khác. Tuy nhiên, một số nhóm hành động vì môi trường nhận thấy việc đóng một con tàu lớn cỡ này không phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của ngành du lịch tàu biển.