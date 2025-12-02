Hàng nghìn khách xếp hàng check-in MUJI Lê Thánh Tôn ngày đầu mở cửa

Ngày 28/11, MUJI tái khai trương cửa hàng flagship lớn nhất Việt Nam tại Lê Thánh Tôn (TP.HCM) với diện tích rộng gấp 1,5 lần phiên bản cũ.

Từ sáng sớm, dòng người xếp hàng chờ đợi đã tạo nên khoảnh khắc ấn tượng của ngày tái khai trương. Không khí nhộn nhịp kéo dài trên cả tuyến đường Lê Thánh Tôn (TP.HCM). Nhiều khách hàng đến từ 6h30 để kịp nằm trong top 1.000 người nhận quà đặc biệt từ thương hiệu Nhật Bản và ghi lại khoảnh khắc cửa hàng trở lại sau thời gian nâng cấp.

Thiết kế hài hòa giữa thẩm mỹ Nhật Bản và chất liệu Việt Nam

Không gian mới được thiết kế ngăn nắp, bài trí ấm cúng, hài hòa giữa thẩm mỹ Nhật Bản và chất liệu, cảm xúc Việt Nam trong cả nội thất và hình ảnh trưng bày. Đây là sự hòa quyện mà người tiêu dùng có thể nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận khi bước vào cửa hàng.

7h sáng, hàng dài khách đã đứng kín trước cửa MUJI Lê Thánh Tôn.

Tại không gian trải nghiệm hơn 3.300 m2, nơi tinh thần “thiết kế tại Nhật Bản - hòa nhịp sống Việt Nam” được thể hiện qua từng góc trưng bày, từng chất liệu và cách sắp đặt ánh sáng. Không gian rộng lớn được chia thành nhiều “điểm dừng” khác nhau để khách tự do khám phá theo cách riêng.

Không gian mới của cửa hàng Lê Thánh Tôn mang thiết kế Nhật Bản hòa quyện chất liệu, màu sắc và cảm xúc Việt Nam.

Không gian trưng bày rộng hơn trước với ánh sáng dịu, tạo cảm giác yên tĩnh. Đặc biệt, khu vực sản phẩm chăm sóc da từ thiên nhiên thu hút nhiều khách hàng dừng chân bởi cách trưng bày đẹp mắt, ấn tượng.

MUJI Café tọa lạc tại khu vực tầng 2 với không gian mở có cửa sổ.

Trải nghiệm và kết nối qua những hoạt động ý nghĩa

Điểm thú vị trong chương trình quà tặng chính là bánh mì được chuẩn bị riêng cho 1.000 khách đầu tiên trong 3 ngày liên tiếp. Một hình ảnh Việt Nam giản dị, thân thuộc nhưng khiến không khí trở nên ấm áp và kết nối. Điều này cho thấy MUJI chăm để ý, nỗ lực để thấu hiểu và thật sự hòa nhịp với văn hóa và nhịp sống Việt Nam ngay từ những điều nhỏ nhất.

Sự kiện thu hút nhiều khách mời, người nổi tiếng và người yêu MUJI đến tham quan, trải nghiệm. Không chỉ là buổi khai trương, đây còn là dịp khách hàng cảm nhận tinh thần của hành trình 5 năm MUJI có mặt tại Việt Nam.

Hơn 1.000 chiếc bánh mì dành cho khách xếp hàng ngày khai trương.

Cũng trong dịp này, MUJI Việt Nam triển khai chuỗi chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm, diễn ra trong 17 ngày đầu tiên (28/11-14/12). Theo đó, hàng trăm sản phẩm chọn lọc sẽ có giá ưu đãi (28/11-7/12). Ngoài ra, khách hàng mua sắm với đơn hàng trên 1 triệu đồng (28/11-14/12) sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng.

Trong bối cảnh thói quen mua sắm dịch chuyển sang hình thức online, việc MUJI vẫn phát triển chuỗi 17 cửa hàng trên cả nước cho thấy sức hút của thương hiệu Nhật tại Việt Nam. Thời gian tới, MUJI sẽ tiếp tục mở thêm cửa hàng, hướng đến mục tiêu 20 cửa hàng vào năm 2026, trong đó Đà Nẵng là điểm đến tiếp theo.

Bằng nỗ lực thấu hiểu lối sống người Việt, MUJI đẩy mạnh hợp tác trực tiếp nhà cung cấp trong nước để phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu hàng ngày. Nhờ đó, nhiều sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam ra đời như nội thất gỗ cao su, áo mưa và mũ bảo hiểm MUJI trong bộ sưu tập MUJI to Bike, hay các dòng sản phẩm bánh, kẹo, trái cây sử dụng nguyên liệu nông sản bản địa.

Ông Tetsuya Nagaiwa, Tổng giám đốc MUJI Việt Nam, chia sẻ: “Sự kiện tái khai trương cửa hàng MUJI Lê Thánh Tôn không chỉ đánh dấu cột mốc mới trong hành trình phát triển của chúng tôi tại Việt Nam, mà còn thể hiện tinh thần ‘thiết kế tại Nhật Bản - hòa nhịp sống Việt Nam’. Chúng tôi không mang thiết kế từ Nhật Bản đến Việt Nam để giữ nguyên bản, mà để thấu hiểu, thích ứng và hòa nhịp sống Việt. Đó là cách MUJI thể hiện cam kết đồng hành sự phát triển bền vững của Việt Nam”.