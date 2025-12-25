Quốc gia châu Á giàu có nhưng người dân kém hạnh phúc

Kết quả cuộc khảo sát gần đây cho thấy một nghịch lý ở Hàn Quốc: người dân cảm thấy mình giàu có hơn, nhưng kém hạnh phúc hơn so với 3 năm trước.

Khảo sát gần đây cho thấy người Hàn Quốc thấy mình dư dả kinh tế hơn nhưng kém hạnh phúc hơn. Ảnh minh họa: Xinhua.

Theo một cuộc khảo sát định kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, người dân xứ sở kim chi hiện cảm thấy kém hạnh phúc và ít hài lòng với cuộc sống hơn so với 3 năm trước, dù họ đánh giá tình hình tài chính của mình đã được cải thiện, theo The Korea Herald.



Được thực hiện 3 năm một lần, khảo sát này bao quát nhiều khía cạnh lớn của đời sống xã hội, từ đời sống cá nhân và gia đình, giá trị xã hội, sự tham gia công dân cho đến quan điểm về chính trị.

Kém hạnh phúc hơn

Khảo sát năm 2025 cho thấy tỷ lệ người tự nhận mình nhìn chung là “hạnh phúc” đã giảm mạnh, từ 65% năm 2022 xuống còn 51,9% năm 2025. Mức độ hài lòng chung với cuộc sống cũng suy giảm trong cùng giai đoạn, từ 63,1% xuống 52,9%.

Một nghịch lý là ngày càng nhiều người Hàn Quốc cho rằng họ đang ở trạng thái kinh tế an toàn hơn. Có 43,7% xác định mình thuộc “tầng lớp trung lưu” và thêm 16,8% cho biết họ ở trên mức trung lưu. Nói cách khác, 60,5% người được hỏi cho rằng mình thuộc tầng lớp trung lưu trở lên, tăng 18,1 điểm phần trăm so với năm 2022.

Khảo sát mới nhất cũng đánh dấu sự mở rộng đáng kể về phạm vi, khi lần đầu tiên đưa người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc vào đối tượng khảo sát. Trong số những người nước ngoài đã sinh sống tại Hàn Quốc ít nhất 2 năm, 55,9% cho biết họ cảm thấy hạnh phúc khi sống tại đây, còn 56,1% nói rằng họ hài lòng với cuộc sống của mình. Cả hai con số này đều cao hơn so với nhóm người Hàn Quốc được khảo sát.

Người nước ngoài cũng bày tỏ mức độ hài lòng tương đối cao với đời sống gia đình, tình bạn và sức khỏe - mỗi lĩnh vực đều vượt mốc 50% - nhưng lại cho thấy mức độ hài lòng thấp hơn về thu nhập và tài sản, việc làm cũng như điều kiện nhà ở.

Một gia đình trượt băng ở Hamyang (tỉnh Nam Gyeongsang) ngày 14/12. Ảnh: Yonhap.

Nhận thức của công chúng về đa văn hóa nhìn chung là tích cực. Khoảng 66% người Hàn Quốc được hỏi cho rằng đa văn hóa giúp bảo đảm nguồn lao động, trong khi 61,3% cho rằng nó có tác động tích cực đến sự hòa nhập xã hội. Hơn một nửa (56,5%) cho rằng đa văn hóa không làm suy yếu sự gắn kết quốc gia và 58,2% không đồng ý với quan điểm rằng đa văn hóa làm giảm niềm tự hào về một dòng dõi dân tộc duy nhất.

“Cơ cấu dân số của chúng ta cho thấy Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ trở thành một xã hội định hướng nhập cư hơn, đó là lý do chúng tôi lần đầu tiên đưa nội dung này vào khảo sát”, ông Pyo Kwang-jong, Giám đốc bộ phận dư luận công chúng của Bộ Văn hóa, cho biết.

“Việc người Hàn Quốc nhìn nhận người nước ngoài ra sao, và người nước ngoài nhìn nhận xã hội Hàn Quốc như thế nào, sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong tương lai”, ông nói thêm.

Không muốn có con

Cũng lần đầu tiên kể từ khi khảo sát bắt đầu vào năm 1996, 31,9% người được hỏi xếp “một quốc gia có nền dân chủ trưởng thành” lên trên “một quốc gia giàu có về tài chính” (28,2%) như tầm nhìn quốc gia đáng mong muốn nhất.

Dù 46,9% cho rằng mức độ dân chủ của Hàn Quốc là cao - gấp hơn 2 lần tỷ lệ đánh giá là thấp - việc ưu tiên sự trưởng thành của dân chủ được các quan chức diễn giải là phản ánh nhận thức công chúng tăng cao sau những trải nghiệm gần đây về sự căng thẳng của nền dân chủ.

Cùng lúc đó, nhận thức về xung đột xã hội ngày càng gia tăng. Tỷ lệ người cho rằng xung đột giữa khu vực thủ đô Seoul và các địa phương là nghiêm trọng đã tăng từ 57,4% năm 2022 lên 69%. Nhận thức về xung đột giữa nam và nữ cũng tăng mạnh, từ 50,4% lên 61,1%.

Về hôn nhân, ngày càng nhiều người Hàn Quốc coi trọng tính cách hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Gần 70% người được hỏi cho rằng tính cách là yếu tố quan trọng nhất, tăng từ 63,1% năm 2022 và 67,3% năm 2019.

Tỷ lệ người cho rằng việc có con là yếu tố cần thiết của hôn nhân đã giảm xuống dưới một nửa, còn 44,1%, so với 61,7% năm 2022.

Sự ủng hộ đối với hôn nhân đồng giới đạt 29,2%, tăng 11,3 điểm phần trăm so với năm 2016.

Phần lớn người Hàn Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với việc kéo dài độ tuổi nghỉ hưu bắt buộc. Có 50,9% cho rằng độ tuổi nghỉ hưu nên được nâng cao hơn mức hiện tại, trong khi 23,1% ủng hộ việc bãi bỏ hoàn toàn hệ thống nghỉ hưu bắt buộc. Tính chung, 74% người được hỏi có quan điểm tích cực đối với việc kéo dài hoặc xóa bỏ độ tuổi nghỉ hưu bắt buộc.

Ngược lại, tỷ lệ người cho rằng nên giữ nguyên độ tuổi nghỉ hưu hiện nay đã giảm mạnh, từ 46,8% năm 2022 xuống còn 15,7% năm 2025.

Nhiều người dân xứ kim chi cho rằng việc có con không phải là yếu tố cần thiết trong hôn nhân. Ảnh: Nina Ahn.

Khảo sát cũng cho thấy 55,2% người Hàn Quốc hiện đã sử dụng các dịch vụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI). Dù người được hỏi tỏ ra lạc quan về khả năng AI giúp giảm thời gian làm việc, những lo ngại về sự phân hóa việc làm và mất cân đối thị trường lao động cũng nổi lên rõ rệt.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 15/8 đến 2/10/2025, với 6.180 nam nữ trong độ tuổi 13-79 trên toàn quốc. Song song đó, một khảo sát riêng với 1.020 người nước ngoài đã sinh sống tại Hàn Quốc ít nhất 2 năm cũng được thực hiện.

Ấn bản năm 2025 còn mở rộng phạm vi để bao gồm cả thanh thiếu niên, cho phép phân tích toàn diện hơn về góc nhìn giữa các thế hệ. Các khảo sát trước đây chỉ tập trung vào người trưởng thành trong độ tuổi 19-79.

Trong lần đầu tiên đánh giá nhận thức chung của thanh thiếu niên về đời sống hàng ngày, kết quả cho thấy thái độ nhìn chung là tích cực. Có 66,3% thanh thiếu niên cho biết họ có thời gian dành cho sở thích hoặc các hoạt động yêu thích và 65,6% cảm thấy gia đình là chỗ dựa khi gặp khó khăn. Dù số ý kiến lạc quan về tương lai vẫn nhiều hơn tiêu cực, tỷ lệ có cái nhìn tích cực chỉ đạt mức tương đối thấp là 45,5%.

Theo Bộ Văn hóa, bắt đầu từ năm 2026, khảo sát này sẽ được tiến hành hàng năm nhằm hỗ trợ việc xây dựng các chính sách chính phủ dựa trên dữ liệu.