Pop Mart khởi động mùa lễ hội với sự kiện ‘Unbox Joy’

“Unbox Joy” đánh dấu mùa lễ hội của Pop Mart với các nhân vật biểu tượng xuất hiện trong không gian nghệ thuật mở, tạo nên điểm check-in sôi động cho giới trẻ.

Ngày 6/12, thương hiệu đồ chơi nghệ thuật và giải trí toàn cầu Pop Mart chính thức khai mạc sự kiện trưng bày Giáng sinh “Unbox Joy” tại Công viên bờ sông Sài Gòn, mở màn cho một mùa lễ hội rực rỡ với không gian trải nghiệm nghệ thuật công cộng đầy cảm hứng giữa trung tâm thành phố.

Diễn ra từ ngày 5/12 đến ngày 25/12, sự kiện hứa hẹn trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ cho cộng đồng yêu thích art toy và các bạn trẻ đam mê sáng tạo nội dung.

Đông đảo khách tham quan hào hứng chụp ảnh tại sự kiện.

Không gian trưng bày được thiết kế mở, mang phong cách “farmhouse” hiện đại, nổi bật với gam màu đỏ - xanh truyền thống cùng ánh sáng ấm áp đặc trưng mùa lễ hội. Từng góc không gian được dàn dựng chỉn chu, thẩm mỹ cao với sự xuất hiện của những nhân vật đình đám trong “vũ trụ” Pop Mart như Labubu, Molly, Hirono, Skullpanda… tạo nên điểm check-in lý tưởng cho những buổi dạo chơi Giáng Sinh, chụp ảnh cùng bạn bè và chia sẻ khoảnh khắc qua mạng xã hội.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là mô hình Twinkle Twinkle cao 6 m, một trong những nhân vật được yêu thích nhất của Pop Mart tại Việt Nam. Với tạo hình đáng yêu, biểu cảm dễ thương và tinh thần tích cực, Twinkle Twinkle xuất hiện như một biểu tượng cảm xúc gắn liền với thông điệp ấm áp của mùa lễ hội.

Xung quanh đó, các tiểu cảnh như xe tuần lộc, quả cầu tuyết hay hộp quà khổng lồ cũng được dàn dựng công phu, góp phần tạo nên bối cảnh đậm chất lễ hội để khách tham quan tha hồ pose dáng và lưu giữ những kỷ niệm cuối năm đáng nhớ.

Diễn viên Quang Trung và ca sĩ Khổng Tú Quỳnh xuất hiện tại sự kiện, mang thêm sắc màu rộn ràng cho không gian lễ hội của Pop Mart.

Sự kiện khai mạc thu hút nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng như diễn viên Quang Trung, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh, cùng với đông đảo KOLs, cộng đồng yêu thích art toy và các nhà sáng tạo nội dung trẻ. Không khí tại sự kiện nhanh chóng nóng lên với hàng loạt hoạt động tương tác, chụp ảnh và chia sẻ trải nghiệm trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội.

Sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và KOLs khiến không khí “Unbox Joy” càng thêm náo nhiệt, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Đặc biệt, trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, Pop Mart cũng tổ chức các hoạt động tặng quà dành cho khách tham quan. Song song đó, những khách hàng sở hữu hóa đơn mua hàng của Pop Mart trong thời gian diễn ra sự kiện cũng có thể mang hóa đơn đến khu vực trưng bày để nhận quà tặng Labubu phiên bản giới hạn.

Sự kiện “Unbox Joy” đánh dấu lần đầu tiên Pop Mart tổ chức một hoạt động trưng bày ngoài trời có quy mô lớn tại Việt Nam. Đây không chỉ là sự kiện tôn vinh không khí lễ hội mà còn là bước tiến khẳng định định hướng phát triển văn hóa đại chúng của Pop Mart trong khu vực.

Với mong muốn trở thành một phần trong hành trình trải nghiệm và sáng tạo của giới trẻ Việt, Pop Mart tiếp tục theo đuổi cam kết tạo ra những không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần tích cực trong từng khoảnh khắc. Độc giả có thể khám phá thêm nhiều thông tin của Pop Mart Việt Nam tại đây.