Bí kíp giúp chiến dịch của Bosch ‘gây bão’ mạng xã hội

Chiến dịch truyền thông của Bosch lan tỏa mạnh, chạm đúng gu người trẻ với loạt câu chơi chữ duyên dáng, từ ngôn ngữ đời thường đến cách lồng ghép sản phẩm tinh tế.

Điều khiến chiến dịch trở nên đặc biệt là cách Bosch biến mỗi câu nói đều giống như lời trêu đùa, cà khịa yêu… đúng cách người trẻ hay dùng hàng ngày. Nhờ đó, sản phẩm xuất hiện tự nhiên và hơn hết là không gây cảm giác quảng cáo.

Khi tiếng Việt là chất liệu hoàn hảo để sáng tạo

“Đừng có nhờn với anh, chén dĩa là phải sạch”

Câu mở đầu “Đừng có nhờn với anh…” tạo ấn tượng mạnh vì dễ gợi liên tưởng đến một tình huống căng thẳng. Tuy nhiên, phần tiếp nối “…chén dĩa là phải sạch” lại tạo ra cú chuyển nhẹ nhàng, đưa thông điệp về hiệu quả làm sạch của máy rửa chén Bosch một cách tự nhiên.

Điểm thú vị nằm ở cách khai thác từ “nhờn” - vừa mang nghĩa bóng trong giao tiếp, vừa đúng với cảm giác thực tế của chén dĩa bẩn. Chỉ bằng một câu nói ngắn gọn, tính năng làm sạch của sản phẩm được truyền tải rõ ràng mà không cần diễn giải dài dòng về công nghệ.

Dù ngoài đường bận rộn trăm bề, về nhà Huy Trần vẫn bật chế độ… chăm vợ chăm con và chỉ với một nút bấm, việc bếp núc bỗng nhàn tênh với máy rửa chén Bosch.

“Anh không khoan nhượng, anh chỉ khoan chuẩn”

Chơi chữ vốn là thói quen thú vị của người Việt. Với Bosch, thương hiệu không chỉ chơi vui, mà còn chơi… có tâm. Nếu “khoan nhượng” thể hiện sự mềm mỏng thì “khoan chuẩn” lại thể hiện sự mạnh mẽ.

Một thay đổi nhẹ nhàng nhưng đủ để gợi hình ảnh chiếc máy khoan Bosch: Mạnh, nhanh gọn, chuẩn từng chi tiết. Cách chơi chữ đối lập này như một lời khẳng định của người đàn ông hiện đại là lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Chỉ cần có trợ thủ từ Bosch, chuyện sửa sang mọi thiết bị trong nhà trở nên thật gọn gàng và đơn giản chỉ với vài nút bấm.

Cuộc sống có lúc cần khoan nhượng, nhưng sửa sang mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà thì Huy Trần chỉ khoan chuẩn với máy khoan Bosch.

“Ngồi xe anh là phải biết điều, hòa này đã được lọc gió sạch sẽ”

Câu nói tưởng như một lời nhắc khéo, nhưng thực chất lại là “cảnh báo đáng yêu” rất đúng gu người trẻ. “Biết điều” ở đây không phải là yêu cầu, mà là cách nói vui để… kéo hai người lại gần nhau hơn. Sự chuyển ý sang chữ “hòa” đã khéo léo đưa trọng tâm về chất lượng không khí trong xe, qua đó làm nổi bật vai trò của bộ lọc gió và hệ thống điều hòa Bosch một cách tự nhiên. Không cần diễn đạt dài dòng, thông điệp về không gian trong lành và cảm giác dễ chịu khi di chuyển được truyền tải tinh tế qua một câu nói ngắn gọn.

Trải nghiệm hệ thống điều hòa Bosch để cảm nhận không gian trong lành và dễ chịu trên từng hành trình.

Ngay khi loạt câu chơi chữ của Bosch lên sóng, các fanpage lớn, nhóm cộng đồng chuyên môn cho tới người dùng đều để lại bình luận thích thú: “Một lời khen cho Bosch vì cách truyền tải hài hước mà vẫn khoe được công dụng sản phẩm”, “Ai làm chiến dịch này xứng đáng 10 điểm không có nhưng. Rất Bosch, rất Huy Trần”. Nhận xét “Đỉnh cao content” từ cộng đồng cho thấy khi thương hiệu công nghệ chọn cách nói gần gũi với người trẻ, hiệu ứng lan tỏa được thúc đẩy rõ rệt.

Mạng xã hội thể hiện sự thích thú trước loạt câu chơi chữ của Bosch. Ảnh từ fanpage thương hiệu.

Công thức tạo nên thành công cho chiến dịch

Một chiến dịch thành công thường đến từ nội dung tốt. Nhưng để bùng nổ, cần một người kể chuyện hợp gu và Huy Trần chính là nhân vật đó.

Anh đủ chỉn chu để đại diện cho tinh thần “chuẩn Đức” của Bosch, đủ mạnh mẽ để đại diện cho tính chuẩn boss. Không chỉ thế, Huy Trần còn có sự tinh tế chuẩn “chồng nhà người ta”. Đó là lý do khiến màn hợp tác giữa thương hiệu và anh được đánh giá là “over-hợp”. Nhờ Huy Trần, câu chuyện của Bosch không còn là quảng cáo, mà giống như câu nói đời thường, dễ xem, dễ mến, dễ lan tỏa.

Ngoài ra, sức hút của chiến dịch Bosch còn nằm ở chỗ lựa đúng từ khóa, khéo léo lồng ghép sản phẩm thật tự nhiên như một phần của cuộc sống. Khi thông điệp dí dỏm gặp một gương mặt có phong thái tương đồng, nội dung tự nhiên sẽ được lan tỏa. Lúc đó, người xem thì thích thú, còn thương hiệu thì “ghi điểm” nhẹ nhàng.

Không gì có thể cứng đầu khi đứng trước máy xịt rửa Aquatak - bền, mạnh, chuẩn xác.

Chiến dịch lần này của Bosch đã chứng minh rằng công nghệ có thể được kể bằng sự duyên dáng của những câu chuyện gần gũi và việc nhà không phải lúc nào cũng nhàm chán. Từ sửa góc nhà, chăm chiếc xe đến tối ưu từng ngóc ngách trong tổ ấm, Bosch dần trở thành trợ thủ đắc lực giúp đàn ông thời nay làm chủ mọi việc theo đúng gu nhẹ nhàng, tinh tế và đầy yêu thương.