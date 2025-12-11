Matsu ra mắt bộ sưu tập bình giữ nhiệt dành cho giới trẻ năng động

Bộ sưu tập nổi bật với sự kết hợp của những mảng màu hòa nhịp - tương phản nhưng vẫn cân bằng và tinh tế, phác họa lối sống giàu năng lượng của giới trẻ: Tươi sáng, năng động, sáng tạo và cá tính. Mỗi sản phẩm sở hữu một “tính cách” riêng, phản ánh phong cách sống khác biệt của từng người dùng. Poko là chiếc ly dành cho dân sáng tạo, giới văn phòng, cho những người bắt đầu ngày mới bằng một ngụm cà phê đậm hương, một ly trà detox hay một loại nước yêu thích. Tên gọi Poko gợi cảm giác vui tươi và nhẹ nhàng, để khởi động tinh thần và kích hoạt cảm hứng sáng tạo cho ngày mới.

Sở hữu dung tích 350 ml, ly Poko có kiểu dáng tinh giản, màu sắc hiện đại với hai lựa chọn: Army Green và Vitality Orange. Chất liệu thép không gỉ giúp giữ nhiệt tốt, bảo đảm độ bền và tiện dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh “ánh sáng nhỏ” trong văn hóa Nhật Bản, bình Hina mang đến cảm giác nhẹ nhàng và nữ tính. Sản phẩm phù hợp với những cô gái yêu sự gọn gàng nhưng tràn năng lượng tích cực, lý tưởng cho nhu cầu đi học, đi làm, yoga, picnic hoặc những buổi cà phê cuối tuần.

Bình có dung tích 360 ml, phù hợp cho nước detox, trà lạnh hay cà phê sáng. Thiết kế bo tròn, trọng lượng nhẹ kết hợp quai silicone mềm giúp dễ cầm nắm và tiện mang theo, ngay cả với các loại túi nhỏ. Hina sử dụng 2 tone màu hiện đại - Peacock Blue và Nutmeg Green - phù hợp phong cách trẻ trung, tối giản.

Dành cho người năng động, Fizz lấy tên từ âm thanh “xì” khi mở đồ uống có ga - gợi cảm giác tươi mới và tràn đầy năng lượng. Với dung tích 960 ml, bình Fizz đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày, phù hợp học tập, làm việc, gym và du lịch.

Sản phẩm đi kèm hai loại nắp - Spout và Straw - đáp ứng nhiều nhu cầu từ thể thao đến thư giãn. Bình được trang bị quai xách linh hoạt, chất liệu inox 304 bền bỉ, giữ nhiệt tốt và đảm bảo kín nước. Thiết kế tối giản cùng gam màu trang nhã giúp Fizz phù hợp với người dùng trẻ yêu phong cách hiện đại.

Bình Karu là lựa chọn cho người yêu vận động, du lịch và lối sống linh hoạt. Tên gọi mang ý nghĩa “nhẹ - gọn - dễ mang”, thể hiện tinh thần tự do và tối giản. Sản phẩm tạo cảm giác nhẹ trong từng chuyển động, trở thành người bạn đồng hành cho các hoạt động di chuyển hàng ngày.

Dashi và Tishi là hai mẫu bình giữ nhiệt dành cho trẻ em, được thiết kế an toàn và thân thiện với dung tích 360 ml phù hợp cho nhu cầu hàng ngày. Dashi có vẻ ngoài dịu dàng, pastel bo tròn và ống hút silicone mềm, giống một món đồ chơi dễ thương đồng hành cùng bé đến trường hay vui chơi.

Trong khi đó, Tishi mang tinh thần tinh nghịch và sáng tạo, với nắp bật chống tràn, quai xách chắc chắn và thiết kế pastel vui tươi. Cả hai sản phẩm đều khuyến khích trẻ tự lập, khám phá và mang theo nguồn năng lượng tích cực trong từng hoạt động mỗi ngày. Đại diện Matsu cho biết: “Cuối năm là mùa lễ hội và cũng là thời điểm để mỗi người làm mới bản thân. Bộ sưu tập ‘Color your day - cooler your way’ không chỉ đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại của giới trẻ mà còn gửi gắm thông điệp: Hãy sống theo màu sắc của riêng mình và thể hiện phong cách theo cách đặc biệt nhất của chính bạn”.

Bộ sưu tập “Color your day - cooler your way” tiếp nối loạt sản phẩm cao cấp Matsu đã ra mắt trong năm 2025 như Mono, Loopcap, Bold, Curve, Classic, Easy Snap. Các dòng sản phẩm này được người dùng tin chọn nhờ sử dụng inox 304/316 cao cấp, khả năng giữ nóng - giữ lạnh vượt trội. Matsu mang đến bảng màu mới mẻ, đáp ứng nhiều phong cách từ trẻ trung, năng động đến tối giản và thanh lịch. Sự nhất quán trong chất lượng và thiết kế giúp Matsu tiếp tục duy trì vị thế trong phân khúc gia dụng cao cấp.

Matsu là nhãn hàng gia dụng cao cấp thuộc Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân, thành viên của SCGP - tập đoàn hàng đầu khu vực Đông Nam Á về giải pháp bao bì và gia dụng. Với 18 năm hình thành và phát triển, Matsu tiếp tục khẳng định vị thế và đồng hành hàng triệu gia đình Việt trong hành trình kiến tạo phong cách sống hiện đại, tinh tế và bền vững.

Khách hàng tham khảo thông tin của Matsu tại địa chỉ:

TP.HCM: 91 An Dương Vương, phường An Đông | SĐT: 02838305131

Hà Nội: 455 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề | SĐT: 02462911455

Fanpage: https://www.facebook.com/matsulockofficial

TikTok: https://www.tiktok.com/@matsulock

Shopee: https://shopee.vn/nhuaduytanofficial

Website: https://store.duytan.com/collections/san-pham-moi