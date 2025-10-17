Bên trong 'đại bản doanh' lừa đảo lớn nhất tại Campuchia

Theo phóng sự điều tra của Korea Times, nhiều tòa nhà ở thành phố Sihanoukville được cho là nơi sinh hoạt và hoạt động của các đường dây lừa đảo có tổ chức, với hàng rào thép gai kín cổng cao tường.

Một tòa nhà được cho là có liên quan tới hoạt động lừa đảo ở Sihanoukville. Ảnh: Hankook Ilbo.

Những dãy nhà xám xịt với song sắt dày đặc nằm dọc các con phố của thành phố Sihanoukville, cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 250 km về phía tây nam.

Gần khu phố Tàu của thành phố tồn tại “yuanqu” lớn nhất của Campuchia - một thuật ngữ lóng trong giới tội phạm Trung Quốc dùng để chỉ “khu phức hợp lừa đảo”.

Bên trong những khu phức hợp này, các hoạt động tội phạm trực tuyến - như lừa đảo qua điện thoại, lừa tình - diễn ra như một phần của cuộc sống thường nhật. Nhiều nạn nhân từ Hàn Quốc và các quốc gia khác bị bắt cóc hoặc dụ dỗ tới đây, sau đó bị tước hộ chiếu và điện thoại, bị ép tham gia vào đường dây lừa đảo có tổ chức.

Nội bất xuất ngoại bất nhập

Theo Korea Times, khu phức hợp trông giống nhà tù an ninh hơn là chung cư cho người sinh sống. Khu phức hợp được bao quanh bởi bức tường bê tông cao 3-4 m, giăng hàng rào dây thép gai hoặc thậm chí là mảnh kính vỡ. Dây sắt bịt kín các tầng dưới, dường như để ngăn các nạn nhân nhảy từ ban công xuống đất trốn thoát. Camera giám sát được lắp đặt ở gần như mọi góc.

Nhiều cá nhân có vũ trang canh gác khu vực. Khi phóng viên bước xuống xe chụp ảnh xung quanh, một người đã trừng mắt cảnh cáo. Chỉ có một cổng vào duy nhất, và mọi du khách và phương tiện đều bị kiểm tra kỹ lưỡng.

Một tòa nhà ở Sihanoukville được cho là có liên quan tới hoạt động lừa đảo. Cửa số bị bịt kín bằng song sắt. Ảnh: Hankook Ilbo.

Người dân địa phương cho biết hầu hết khu phức hợp do công dân Trung Quốc quản lý, bên cạnh một số người Hàn Quốc làm trung gian. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, ít nhất 53 khu phức hợp dạng này nằm rải rác trên khắp Campuchia, nơi các nhóm tội phạm có tổ chức buôn người, cưỡng bức lao động và tra tấn.

“Nhiều khu phức hợp thậm chí còn có căng tin nội bộ. Thi thoảng chúng tôi nhận đơn đặt hàng gimbap (cơm cuộn) hoặc kim chi từ các sòng bạc hoặc tòa nhà tương tự. Thường có một người đàn ông Trung Quốc ra lấy đồ ăn”, một chủ nhà hàng người Hàn Quốc gần đó chia sẻ.

Hoạt động lừa đảo có tổ chức không chỉ nằm trong những khu phức hợp kín cổng cao tường này. Nhiều khách sạn và sòng bạc sang trọng trong thành phố cũng trở thành vỏ bọc.

Theo hai nạn nhân Hàn Quốc được giải cứu bởi cảnh sát tỉnh Sihanoukville, họ bị nhốt trên tầng 13 của một khách sạn trong thành phố và bị ép lừa đảo qua điện thoại. Trong khách sạn 15 tầng đó, 10 tầng đầu tiên là phòng nghỉ thông thường, trong khi 5 tầng trên cùng là căn cứ của nhóm tội phạm.

Một người Hàn Quốc sinh sống tại Sihanoukville chỉ vào khách sạn của phóng viên và nói: “Nơi này từng là yuanqu, sau đó được chuyển đổi thành khách sạn”.

Oh Chang-soo - đứng đầu cộng đồng người Hàn Quốc tại Sihanoukville và người hỗ trợ giải cứu công dân Hàn Quốc bị giam giữ - mô tả “trên thực tế, toàn bộ thành phố Sihanoukville không khác gì nhà tù”.

Ông cho biết thêm vào đêm hôm trước, một công dân Hàn Quốc khoảng 20 tuổi bị mắc kẹt trong sòng bạc của khách sạn đã gọi điện cầu cứu ông. Anh tìm cách đục một lỗ hổng trên tường để gặp được ông Oh, nhưng sau đó bỏ cuộc.

“Cậu ấy bảo an ninh giám sát quá nghiêm ngặt”, ông kể.

Nhiều tổ hợp lừa đảo "ngụy trang" dưới vỏ bọc khách sạn. Ảnh: Hankook Ilbo.

"Con gà đẻ trứng vàng" bị ảnh hưởng

Các chuyên gia cho biết những phi vụ lừa đảo với tổng trị giá lên đến hàng tỷ USD đã phát triển mạnh ở Campuchia trong những năm gần đây, với hàng nghìn người tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến. Tình trạng người Hàn Quốc bị dụ dỗ sang Campuchia đang thu hút sự chú ý của dư luận trong những ngày qua.

Ngày 17/10, cảnh sát cho biết hai người Hàn Quốc bị bắt giữ trong chiến dịch trấn áp tội phạm của chính quyền Campuchia đã trở về nước, một ngày sau khi Phnom Penh công bố kế hoạch trục xuất 59 người Hàn Quốc bị cáo buộc hoạt động lừa đảo qua mạng.

Seoul cho biết 63 người Hàn Quốc bị chính quyền Campuchia bắt giữ và cam kết sẽ đưa họ về nước. Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac cho biết trong số này có cả “những người tự nguyện và không tự nguyện” tham gia hoạt động lừa đảo.

Trước đó, ngày 15/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ban hành lệnh cấm di chuyển tới một số khu vực của Campuchia.

“Núi Bokor ở tỉnh Kampot, thành phố Bavet và thành phố Poipet được chỉ định là khu vực cấm đi lại. Công dân Hàn Quốc đến thăm hoặc lưu trú tại những khu vực này có thể bị phạt theo Đạo luật Hộ chiếu và các quy định liên quan. Do đó, chúng tôi khuyến cáo công dân có kế hoạch tới đây hãy hủy chuyến đi”, thông báo cho hay.

Trong bối cảnh đó, các hãng hàng không giá rẻ Hàn Quốc đang lo ngại nhu cầu du lịch - ngành công nghiệp được coi như "gà đẻ trứng vàng" của Đông Nam Á sẽ bị sụt giảm. Theo số liệu, hơn 1,95 triệu lượt khách du lịch đã đến Đông Nam Á vào tháng 8, cao thứ hai sau Nhật Bản - quốc gia đứng đầu danh sách với 2,16 triệu lượt khách.

Các công ty du lịch cũng đang cảnh giác. Theo dữ liệu từ công ty du lịch Hana Tour, Đông Nam Á chiếm 45% tổng sản phẩm tour trọn gói của công ty trong quý IV/2024. Các quan chức ngành du lịch lo ngại tình hình tội phạm lừa đảo sẽ làm giảm nhu cầu đi du lịch đến Đông Nam Á của du khách.