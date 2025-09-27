Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bên ngoài đám cưới của Selena Gomez

  • Thứ bảy, 27/9/2025 08:58 (GMT+7)
Selena Gomez và Benny Blanco sẽ tổ chức lễ cưới bên trong khu nhà bạt, được bao quanh bởi nhiều lớp hàng rào, đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Theo Daily Mail, ban tổ chức đang triển khai những công đoạn cuối cùng cho đám cưới xa hoa giữa Selena Gomez và Benny Blanco diễn ra vào cuối tuần này. Được biết, cặp sao sẽ trao lời thề nguyện tại một khu đất tư nhân rộng lớn, che phủ bằng lều bạt và hệ thống an ninh nghiêm ngặt.

Ước tính, Selena Gomez và Benny Blanco chi tới 300.000 USD để đảm bảo an toàn và riêng tư cho danh sách khoảng 300 khách mời. Những bức ảnh từ Daily Mail tiết lộ đám cưới diễn ra ở một địa điểm hẻo lánh, bao quanh bởi cây xanh, song các tay săn ảnh khó tiếp cận khi bên ngoài có nhiều lớp hàng rào bảo vệ.

Selena Gomez cuoi anh 1

Đám cưới của Selena Gomez và Benny Blanco diễn ra trong hệ thống nhà bạt. Ảnh: Daily Mail.

Nổi bật trong dàn ngôi sao hạng A, Taylor Swift là cái tên được mong chờ xuất hiện ấn tượng tại Santa Barbara, California. Nguồn tin thân cận tiết lộ với Page Six rằng nữ ca sĩ tỷ phú sẽ lưu trú tại một ngôi nhà thuê riêng gần địa điểm tổ chức lễ cưới, thay vì ở khách sạn cùng khách mời khác vì vấn đề an ninh.

"Cô ấy sẽ thuê một căn nhà gần địa điểm tổ chức đám cưới, mọi thông tin được giữ bí mật với công chúng. Đội ngũ an ninh của cô ấy cảm thấy phương án này tốt hơn so với khách sạn", người này cho biết.

Hồi đầu tháng, Selena Gomez không thể giấu được sự phấn khích khi chia sẻ về đám cưới với Benny Blanco trong chương trình The Tonight Show dẫn dắt bởi Jimmy Fallon. Khi được hỏi về kế hoạch chuẩn bị đám cưới, cô thốt lên: "Thật tuyệt vời. Tôi rất may mắn. Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp và tôi rất hào hứng".

Selena Gomez và Benny Blanco gặp gỡ và hợp tác âm nhạc nhiều lần trước khi chính thức hẹn hò vào năm 2023. Đến tháng 12/2024, cặp đôi xác nhận đính hôn sau hơn một năm gắn bó. Hai người thường xuyên xuất hiện công khai tại các sự kiện lớn như Quả cầu Vàng và Oscar.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

