Bến đỗ mới của MC Tú Linh

Sau khi rời khỏi K+, MC Tú Linh gia nhập đội ngũ sản xuất bộ môn eSports Liên Quân Mobile thay vì tiếp tục với bóng đá.

MC Tú Linh. Ảnh: FBNV.

Ngày 9/2, Giải đấu Đấu Trường Danh Vọng của bộ môn Liên Quân Mobile Việt Nam vừa tiết lộ danh sách MC, bình luận viên sẽ dẫn dắt trong năm 2026. Bài đăng hiện không còn trên các trang thông tin của sự kiện. Tuy nhiên, người hâm mộ thể thao điện tử bất ngờ với sự có mặt của MC Tú Linh, một trong những gương mặt quen thuộc, có nhiều năm gắn bó với Ngoại hạng Anh tại Truyền hình K+.

Nhiều khán giả bày tỏ nguyện vọng Tú Linh gia nhập FPT Play để dẫn dắt các chương trình bên lề EPL. Tuy nhiên, cô cho biết mình không có kế hoạch này. Trước đó nhiều BLV của K+ như Huy Phước, Hải Thanh cũng đã chuyển sang làm việc tại nhà đài có bản quyền Ngoại hạng Anh ở Việt Nam.

MC Tú Linh xuất hiện ở K+ với vai trò một người hâm mộ của MU. Sau đó, cô trở lại dẫn dắt nhiều chương trình bình luận trước trận hay Hội quán Ngoại hạng. Nữ MC gắn bó với nhà đài đến những ngày cuối cùng.

Dàn MC, BLV của giải Đấu Trường Danh Vọng. Ảnh: CTLQ.

Trước đó, trên trang cá nhân, Tú Linh cho biết quãng thời gian làm việc tại K+ đưa cô đi từ vị trí một khán giả mê bóng đá đến trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình thể thao. Cô gọi K+ là tập thể tử tế, đoàn kết và chân chính, nơi lớn lên, trưởng thành và gây dựng tên tuổi. "Đó không chỉ là nơi làm việc mà là gia đình", cô viết.

Nữ MC cũng không quên gửi lời cảm ơn tới khán giả, những người theo dõi K+ suốt 16 năm hình thành và phát triển. Theo cô, sự tin yêu và ủng hộ của người xem chính là động lực giúp cô giữ lửa nghề và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Danh sách của Đấu Trường Danh Vọng còn được bổ sung BLV Hoàng Sơn. Người truyền lửa này có nhiều năm gắn bó với giải trước khi chuyển sang K+ để dẫn dắt các môn thể thao truyền thống.

Giải đấu Đấu Trường Danh Vọng sắp khởi tranh mang trên mình nhiều kỳ vọng. Đội tuyển Việt Nam vừa xuất sắc giành được hai HCV SEA Games 33 ở bộ môn này ngay trên đất Thái Lan. Sự kiện cũng có sự thay đổi về cấu trúc khi có sự gia nhập của GAM và Team Secret, hai tổ chức giàu tiềm lực ở mảng eSports tại Việt Nam.

Nhân sự các đội tuyển cũng có nhiều biến động. Trong đó, nhà vô địch FPT Flash đã chia tay HLV trưởng sau một mùa giải thành công. Về phía Á quân SGP cũng phải đại tu sau một mùa giải đáng thất vọng.