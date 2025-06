Bến đỗ bất ngờ cho Hojlund

Truyền thông Anh xác nhận đội bóng Italy tiếp cận phía đại diện của chân sút người Đan Mạch để thảo luận khả năng hoàn tất thương vụ. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm: "Inter xem Hojlund là một trong những lựa chọn hàng đầu trong danh sách mục tiêu".

Nguồn tin cho biết Inter có thể đề xuất một hợp đồng cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt vào năm sau. Trong khi đó, CLB chủ sân Old Trafford mong muốn bán đứt để tăng nguồn thu và tránh ảnh hưởng đến các quy định công bằng tài chính.

Hojlund từng gây ấn tượng mạnh khi gia nhập MU từ Atalanta với mức phí 72 triệu bảng vào hè 2023. Ở mùa đầu tiên, anh ghi được 16 bàn thắng và thể hiện tiềm năng lớn, nhưng sang mùa giải 2024/25, phong độ của tiền đạo 22 tuổi sụt giảm rõ rệt. Anh ghi 10 bàn trên mọi đấu trường, trong đó vỏn vẹn 4 bàn ở Ngoại hạng Anh.

Trước khi đến Anh, Hojlund từng được đánh giá là một trong những trung phong trẻ hay nhất Serie A, với phong cách chơi mạnh mẽ, tốc độ và khả năng tỳ đè tốt, khiến người ta liên tưởng đến Erling Haaland. Tuy nhiên, anh chưa thực sự khẳng định được mình trong màu áo "Quỷ đỏ".

Dù vẫn còn đó nhiều thách thức, việc chuyển về Serie A được kỳ vọng sẽ giúp Hojlund tái khởi động sự nghiệp và lấy lại phong độ đỉnh cao như từng thể hiện ở Atalanta. Đây cũng là cơ hội để tiền đạo người Đan Mạch chứng minh giá trị và đáp ứng kỳ vọng ban đầu.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.