10 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử MU

Paul Pogba (105 triệu euro): Pogba là vụ chuyển nhượng đắt nhất lịch sử sân Old Trafford. Tiền vệ người Pháp sở hữu phẩm chất của một tiền vệ hàng đầu nhưng lại không thể duy trì phong độ vì chấn thương liên tiếp. Đó là chưa kể việc cầu thủ sinh năm 1993 còn có thái độ thiếu chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thành 6 năm hợp đồng, Pogba rời đi dưới dạng tự do. Pogba vừa hoàn tất án cấm thi đấu 18 tháng do dính doping. Hiện anh chưa có bến đỗ mới.