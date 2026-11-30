Sau hai mùa giải mờ nhạt, Jude Bellingham đang tìm lại đẳng cấp ở Real Madrid và thậm chí được tờ L'Équipe so sánh với huyền thoại Zinedine Zidane.

Bellingham đang thăng hoa trong màu áo Real. Ảnh: Reuters.

Tiền vệ người Anh đang dần tìm lại sự tự tin, niềm vui chơi bóng và tầm ảnh hưởng trên sân. Theo L’Équipe, dấu ấn của Jose Mourinho đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi sinh này.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Mourinho giúp Bellingham lấy lại trạng thái tâm lý tốt nhất. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dường như tìm được công thức để khai thác năng lực của tiền vệ 23 tuổi. Bellingham cũng không ngần ngại thừa nhận mối liên hệ giữa cảm xúc và phong độ.

“Tôi chơi tốt vì tôi hạnh phúc”, ngôi sao người Anh chia sẻ với tờ báo Pháp. Phát biểu ngắn gọn ấy phần nào lý giải sự thay đổi của Bellingham. Khi tìm lại niềm vui, anh cũng trở nên hiệu quả và giàu sức ảnh hưởng hơn trong lối chơi của Real Madrid.

Sự tiến bộ này khiến L’Équipe liên tưởng Bellingham với Zinedine Zidane, huyền thoại từng khoác áo và dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Đây là so sánh đáng chú ý, nhất là khi Zidane luôn được xem là một trong những tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid và bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, Bellingham vẫn cần thời gian để chứng minh mình xứng đáng với sự liên tưởng ấy. Hai mùa giải trước đó không thực sự thuyết phục cũng cho thấy tiền vệ người Anh cần duy trì sự ổn định lâu dài.

Trước mắt, cuộc tiếp đón Deportivo Alaves tại vòng 14 La Liga là cơ hội để Bellingham tiếp tục khẳng định phong độ. Real Madrid và HLV Mourinho đang kỳ vọng ngôi sao người Anh duy trì được trạng thái hưng phấn hiện tại.

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