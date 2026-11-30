Enzo Maresca lên tiếng nhắm vào công tác trọng tài và chờ lời xin lỗi sau khi Manchester City cầm hòa Arsenal với tỷ số 2-2 tại vòng 12 Premier League.

Highlights Arsenal 2-2 Manchester City Rạng sáng 30/11, Arsenal hòa Manchester City với tỷ số 2-2 tại vòng 12 Premier League 2026/27.

Vị chiến lược gia người Italy cho rằng Manchester City đã kém may mắn sau các quyết định của trọng tài tại Premier League gần đây. Đội khách hai lần vượt lên trên bảng tỷ số, tuy nhiên đành ngậm ngùi với kết quả hòa trong trận đấu có pha đòi phạt đền vì tình huống bóng chạm tay Viktor Gyokeres.

Đáng chú ý, Maresca yêu cầu chờ lời xin lỗi từ cơ quan trọng tài và viện dẫn tiền lệ ở trận đấu của Manchester United. "Chúng tôi biết mình phải chờ họ xin lỗi. Ở trận đấu của MU, họ đã xin lỗi, nên chúng tôi sẽ chờ xem họ có xin lỗi chúng tôi không", nhà cầm quân 46 tuổi nói.

Maresca không hài lòng với trọng tài sau trận hòa Arsenal. Ảnh: Reuters.

Ông chia sẻ thêm: "Hôm nay, tốt hơn là chỉ nghĩ về màn trình diễn và đừng nói về trọng tài, bởi tối nay việc nói về trọng tài là rất, rất dễ".

Khi được hỏi liệu thủ môn Gianluigi Donnarumma có bị Gabriel Magalhaes phạm lỗi dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2 của Arsenal hay không, Maresca đề nghị làm rõ luật: "Bạn luôn có thể làm tốt hơn, nhưng cùi chỏ của Gabriel đã tác động vào sau cổ. Chúng tôi cần hiểu liệu họ có được chạm vào thủ môn không. Điều này rất phức tạp".

Trận hòa tại Emirates khiến Manchester City tiếp tục bị Arsenal bỏ xa 6 điểm trên bảng xếp hạng Premier League. "The Citizens" giờ đây sẽ hướng đến cuộc chạm trán Leeds United vào ngày 3/12.

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