Vị chiến lược gia người Italy cho rằng Manchester City đã kém may mắn sau các quyết định của trọng tài tại Premier League gần đây. Đội khách hai lần vượt lên trên bảng tỷ số, tuy nhiên đành ngậm ngùi với kết quả hòa trong trận đấu có pha đòi phạt đền vì tình huống bóng chạm tay Viktor Gyokeres.
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Maresca không hài lòng với trọng tài sau trận hòa Arsenal. Ảnh: Reuters.
Ông chia sẻ thêm: "Hôm nay, tốt hơn là chỉ nghĩ về màn trình diễn và đừng nói về trọng tài, bởi tối nay việc nói về trọng tài là rất, rất dễ".
Trận hòa tại Emirates khiến Manchester City tiếp tục bị Arsenal bỏ xa 6 điểm trên bảng xếp hạng Premier League. "The Citizens" giờ đây sẽ hướng đến cuộc chạm trán Leeds United vào ngày 3/12.
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