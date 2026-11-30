Manchester City đã bị từ chối một quả phạt đền ở những phút bù giờ trong trận hòa 2-2 trên sân của Arsenal tại Premier League.

Highlights Arsenal 2-2 Manchester City Rạng sáng 30/11, Arsenal hòa Manchester City với tỷ số 2-2 tại vòng 12 Premier League 2026/27.

Theo công bố từ Premier League Match Centre sau trận đấu, quyết định không thổi phạt của trọng tài John Brooks được trọng tài VAR Darren England kiểm tra và giữ nguyên.

Sự việc xảy ra ở phút 90+6 khi hậu vệ Josko Gvardiol đánh đầu cận thành từ quả phạt góc của Manchester City. Bóng đi trúng tay Gyokeres trong vùng cấm Arsenal. Dẫu vậy, trọng tài Brooks vẫn cho trận đấu tiếp tục bất chấp phản ứng của cầu thủ đội khách.

Tình huống gây tranh cãi của Gyokeres. Ảnh: Reuters.

Đoạn ghi âm trao đổi giữa tổ trọng tài được công bố sau trận phần nào làm rõ kết luận này. Trọng tài chính thừa nhận bóng có thể đã chạm tay Gyokeres nhưng đánh giá đây không phải hành động cố ý: "Bóng có thể chạm tay, tôi không nghĩ là cố ý". Tổ VAR đồng tình và chỉ ra cánh tay trái của tiền đạo Arsenal đã khép sát thân người: "Đó là tay trái, tay trái ép sát người".

Sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều cầu thủ Manchester City đã tiến tới chất vấn trọng tài Brooks. Truyền thông xứ sở sương mù cũng đặt nhiều dấu hỏi về quyết định của các vị vua áo đen.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2 tại sân Emirates. Manchester City hai lần vươn lên dẫn bàn nhờ những bàn thắng của Erling Haaland và Enzo Fernandez, tuy nhiên Arsenal với sự tỏa sáng của Kai Havertz và Jurrien Timber đã giữ lại 1 điểm.

Kết quả hòa giúp Arsenal duy trì khoảng cách 6 điểm nhiều hơn chính Manchester City sau 12 vòng. Vào ngày 3/12, "Pháo thủ" sẽ đến làm khách trên sân của Brentford.

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