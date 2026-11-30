Theo công bố từ Premier League Match Centre sau trận đấu, quyết định không thổi phạt của trọng tài John Brooks được trọng tài VAR Darren England kiểm tra và giữ nguyên.
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Tình huống gây tranh cãi của Gyokeres. Ảnh: Reuters.
Đoạn ghi âm trao đổi giữa tổ trọng tài được công bố sau trận phần nào làm rõ kết luận này. Trọng tài chính thừa nhận bóng có thể đã chạm tay Gyokeres nhưng đánh giá đây không phải hành động cố ý: "Bóng có thể chạm tay, tôi không nghĩ là cố ý". Tổ VAR đồng tình và chỉ ra cánh tay trái của tiền đạo Arsenal đã khép sát thân người: "Đó là tay trái, tay trái ép sát người".
Sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều cầu thủ Manchester City đã tiến tới chất vấn trọng tài Brooks. Truyền thông xứ sở sương mù cũng đặt nhiều dấu hỏi về quyết định của các vị vua áo đen.
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