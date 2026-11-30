Yassir Zabiri ghi 12 bàn sau 14 trận đầu tại La Liga, cân bằng thành tích của Cristiano Ronaldo và Jude Bellingham dù chỉ khoác áo một đội bóng mới thăng hạng.

Cristiano Ronaldo cần 14 trận để ghi 12 bàn trong mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid. Jude Bellingham cũng đạt thành tích tương tự khi đến Bernabeu vào mùa hè 2023. Giờ đây, Yassir Zabiri làm được điều đó ở tuổi 21 trong màu áo Racing Santander.

Theo Marca, chưa từng có tiền đạo nào của một đội bóng mới thăng hạng sở hữu hiệu suất ghi bàn ấn tượng như Zabiri trong 14 trận đầu tại La Liga.

Tối 27/11, chân sút người Morocco tiếp tục lập công, góp phần giúp Racing Santander lội ngược dòng đánh bại Levante 3-1 trên sân Ciutat de Valencia. Chiến thắng đưa đội bóng của HLV Jose Alberto Lopez vào nhóm có suất dự cúp châu Âu, thành tích vượt xa kỳ vọng dành cho một tân binh La Liga.

Hiệu suất sánh ngang những ngôi sao lớn

Thành tích của Zabiri càng đáng nể khi đặt trong bối cảnh anh không được chơi bên cạnh những ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo hay Bellingham tại Real Madrid. Racing Santander cũng không sở hữu lực lượng đủ mạnh để áp đảo phần lớn đối thủ tại La Liga.

Dù vậy, Zabiri chỉ kém một bàn so với thành tích của Robert Lewandowski, Ronaldo Nazario và Romario trong 14 trận đầu tại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha. Christian Vieri có khởi đầu ấn tượng hơn cả với 14 bàn sau 14 trận cho Atletico Madrid ở mùa giải 1997/98.

Tiền đạo 21 tuổi góp công lớn giúp Racing Santander vươn lên nhóm có suất dự cúp châu Âu.

Khi gia nhập Racing Santander theo dạng cho mượn từ Rennes vào mùa hè, Zabiri chỉ đặt mục tiêu ghi 10 bàn. Tiền đạo người Morocco vượt qua cột mốc ấy khi mùa giải còn chưa đi hết một nửa chặng đường.

Đáng chú ý, 12 bàn tại La Liga cũng bằng tổng số pha lập công của Zabiri trong hai mùa giải trước đó. Anh ghi 8 bàn ở mùa 2024/25 và 4 bàn ở mùa 2025/26.

Những người từng tham gia đào tạo Zabiri không quá bất ngờ trước bước tiến của cầu thủ này. Nasser Larguet, người từng làm việc tại Học viện Mohammed VI, đặc biệt ấn tượng với khả năng xử lý bóng bước một của chân sút sinh năm 2005.

Trong khi đó, Jamel Ait Ben Idir, người từng làm việc với Zabiri ở các tuyến trẻ Morocco, khẳng định: "Đã lâu rồi tôi chưa thấy một cầu thủ trẻ có trình độ như vậy tại Morocco".





Giá trị chuyển nhượng của Zabiri tăng gấp đôi, từ 10 lên 20 triệu euro chỉ sau vài tháng thi đấu tại Tây Ban Nha.

Món hời 20 triệu euro

Phong độ bùng nổ tại La Liga nhanh chóng giúp Zabiri nâng tầm giá trị trên thị trường chuyển nhượng.

Hồi đầu năm, Rennes chi 10 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo người Morocco từ Famalicao. Khi chuyển đến Racing Santander theo dạng cho mượn vào mùa hè, Zabiri cũng được Transfermarkt định giá 10 triệu euro. Chỉ sau vài tháng thi đấu tại Tây Ban Nha, con số ấy tăng gấp đôi, lên 20 triệu euro.

Sức hút của Zabiri không chỉ đến từ khả năng ghi bàn. HLV Jose Alberto Lopez đánh giá cao sự tích cực của tiền đạo 21 tuổi trong khâu pressing, khả năng đọc trận đấu và ý thức hỗ trợ đồng đội. Những phẩm chất ấy giúp Zabiri đáp ứng tốt yêu cầu chiến thuật của một đội bóng không thường xuyên chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng.

Tại Santander, người hâm mộ bắt đầu so sánh Zabiri với Salva Ballesta, chân sút từng ghi 27 bàn và giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga mùa 1999/00. Với 12 bàn sau 14 trận, Zabiri có cơ sở để hướng đến cột mốc của người tiền nhiệm. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất dành cho tiền đạo người Morocco là duy trì hiệu suất khi các đối thủ bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn cách chơi của anh.

Rennes có thể hưởng lợi lớn từ sự trưởng thành của Zabiri. Khoản đầu tư 10 triệu euro hồi đầu năm đang chứng minh giá trị, trong khi những đội bóng lớn tại châu Âu khó có thể phớt lờ một tiền đạo 21 tuổi sở hữu hiệu suất ghi bàn sánh ngang Ronaldo trong mùa giải đầu tiên tại La Liga.