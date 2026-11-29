Đêm 29/11, Arsenal hòa Man City 2-2 ở trận cầu tâm điểm vòng 12 Premier League trên sân Emirates.

Trận hòa tại Emirates để lại nhiều tranh luận về công tác trọng tài. John Brooks cùng tổ VAR trở thành tâm điểm chú ý sau hàng loạt tình huống gây tranh cãi, từ pha va chạm giữa Gabriel và Donnarumma dẫn đến bàn gỡ hòa của Timber cho đến tình huống Gyokeres dùng tay cản cú dứt điểm của đối thủ trong thời gian bù giờ nhưng không bị thổi phạt.

Tranh cãi lớn nhất xuất hiện ở phút 83. Từ quả phạt góc, Donnarumma băng ra thiếu chính xác và không thể kiểm soát bóng. Timber xuất hiện ở cột xa, để bóng chạm hông rồi đi vào lưới, đưa tỷ số về 2-2. Tuy nhiên, video quay chậm cho thấy Gabriel có động tác thúc cùi chỏ vào người thủ môn Man City trong khu vực 5,5 m. Đội khách lập tức phản ứng, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài Brooks vẫn công nhận bàn thắng. Tổ trọng tài cũng không tìm thấy bằng chứng rõ ràng cho thấy Timber để bóng chạm tay.

Arsenal giành điểm từ những quyết định gây tranh cãi.

Trong khi đó, Gary Neville cho rằng Donnarumma phải chịu trách nhiệm chính vì xử lý thiếu quyết đoán, đồng thời nhận định bóng chạm hông Timber chứ không phải cánh tay. Cựu hậu vệ MU nhấn mạnh: “Dù thế nào, thủ môn cao tới 2 m cũng đã bị áp đảo. Cậu ấy chỉ cần đấm bóng ra ngoài. Đó là một bàn thắng hợp lệ”. Dẫu vậy, tình huống Gabriel tác động vào Donnarumma vẫn để lại nhiều nghi vấn.

Đến thời gian bù giờ, Man City tiếp tục có lý do phàn nàn khi Gyokeres dùng tay cản cú dứt điểm của đối thủ. Dù tình huống diễn ra trước mắt trọng tài, John Brooks và tổ VAR đều không đưa ra án phạt. Việc bỏ qua pha bóng này càng khiến những tranh luận về tính nhất quán trong các quyết định của tổ trọng tài trở nên gay gắt.

Pha bóng được cho là "tay tự nhiên" của Gyokeres.

Trên sân, Man City là đội chơi tốt hơn trong nhiều thời điểm và mở tỷ số ở phút 34. Madueke để mất bóng, tạo điều kiện cho Gvardiol tổ chức phản công trước khi kiến tạo để Haaland dứt điểm tinh tế hạ gục Raya. Arsenal đáp trả bằng bàn gỡ của Havertz ở phút 40 sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Tzolis và Merino.

Havertz vẫn chứng tỏ duyên ghi bàn vào lưới Man City.

Ngay đầu hiệp hai, Fernandez giúp Man City tái lập lợi thế với pha dứt điểm khéo léo sau đường chuyền của Bouaddi. Đội khách sau đó tạo ra thêm nhiều cơ hội, nhưng Timber và Donnarumma liên tiếp có những tình huống cứu thua đáng chú ý. Arsenal cũng bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa khi Gyokeres xử lý vội vàng, thậm chí đưa bóng trúng cột dọc.

Kết quả 2-2 giúp Arsenal tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu Premier League với 29 điểm. Man City vươn lên thứ hai nhưng vẫn kém đối thủ 6 điểm.

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