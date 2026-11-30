Hai trận thua liên tiếp với tỷ số 0-4 trước Liverpool và Brentford đẩy MU lún sâu vào khủng hoảng. Có lẽ, đã đến lúc đặt niềm tin vào các tài năng trẻ từ đội U21.

MU ngày càng bạc nhược

Khi phép thay HLV không còn phát huy tác dụng, vấn đề có lẽ không nằm ở băng ghế chỉ đạo mà ở chính những cầu thủ đang khoác áo đội bóng. Đã đến lúc MU nghĩ đến một cuộc thay máu thực sự, bắt đầu bằng việc trao cơ hội cho đội trẻ.

Thay HLV không còn là liều thuốc thần

MU chỉ giành được 1 điểm trong 5 vòng đấu gần đây và tiếp tục đứng ở vị trí áp chót. Từ một đội bóng từng nuôi tham vọng cạnh tranh những vị trí hàng đầu, MU giờ đây trở thành tập thể mà không ai biết phải làm thế nào để vực dậy.

Điều đáng nói là những biện pháp quen thuộc từng giúp MU vượt qua khủng hoảng dường như đã mất tác dụng. Trong các mùa giải trước, việc thay HLV thường tạo ra hiệu ứng tinh thần tích cực, giúp cầu thủ tìm lại động lực và cải thiện thành tích. Michael Carrick từng là một ví dụ điển hình khi tạo nên cú hích đáng kể trong giai đoạn cuối mùa trước.

Nhưng lần này, kịch bản không lặp lại. Mauricio Pochettino được đưa về với kỳ vọng khôi phục sức sống cho MU, song đội bóng lập tức nhận hai thất bại liên tiếp với cùng tỷ số 0-4 trước Liverpool và Brentford. Thay tướng không những không đổi vận mà còn phơi bày rõ hơn những vấn đề đang tồn tại.

Khi một HLV mới xuất hiện nhưng các cầu thủ vẫn thi đấu bạc nhược, thiếu sức phản kháng và liên tục mắc sai lầm, thật khó tiếp tục đổ mọi trách nhiệm lên băng ghế chỉ đạo. HLV có thể thay đổi chiến thuật, cách tổ chức và phương pháp huấn luyện, nhưng không thể đá thay cầu thủ, càng không thể thay đổi tư tưởng của họ chỉ sau vài buổi tập.

Vấn đề đặt ra là MU đang đá kém vì chất lượng cầu thủ không đủ tốt hay vì chính tư tưởng thi đấu của những người đang có mặt trong đội hình?

Nếu nhìn vào giai đoạn lượt về mùa trước, khi MU chơi thăng hoa và tạo ra những kết quả tích cực, không thể nói đội hình hiện tại hoàn toàn không có năng lực. Những cầu thủ ấy từng chứng minh họ có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với những gì đang thể hiện.

Vì thế, nhiều khả năng vấn đề nằm ở tư tưởng và văn hóa tập thể. Một đội bóng có thể thua vì đối thủ mạnh hơn, vì chiến thuật không phù hợp hoặc vì một vài cá nhân mắc sai lầm. Nhưng khi thất bại liên tiếp, tinh thần rệu rã và không còn khả năng phản ứng trước nghịch cảnh, đó không đơn thuần là câu chuyện chuyên môn.

Đáng tiếc, xác định ai là đầu mối của vấn đề trong phòng thay đồ không dễ nói ra. Đội trưởng đương nhiên phải chịu trách nhiệm lớn nhất về vai trò dẫn dắt, nhưng những cầu thủ có ảnh hưởng khác cũng không thể đứng ngoài. Phòng thay đồ MU là một vực sâu thăm thẳm, một hố đen.

MU giờ như đám tàn binh.

Đã đến lúc trao cơ hội cho dòng máu trẻ

Trong những năm qua, MU không tiếc tiền đầu tư để nâng cấp đội hình. Những bản hợp đồng như thủ môn Senne Lammens, tiền đạo Matheus Cunha, Bryan Mbeumo hay Benjamin Sesko... hè trước cho thấy CLB vẫn đang tìm cách giải quyết vấn đề bằng việc bổ sung nhân sự.

Nhưng nếu cứ tiếp tục chi tiền mua cầu thủ mà không thay đổi được văn hóa bên trong, MU có thể sẽ mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn: mua người mới, kỳ vọng mới, thất vọng rồi lại thay HLV.

Đã đến lúc đội bóng cần nghĩ đến một phương án mạnh tay hơn: thay máu đội hình, thậm chí chấp nhận gạt bỏ những cầu thủ tên tuổi nhưng không còn đóng góp tương xứng.

Một trong những giải pháp đáng thử là sử dụng lực lượng trẻ, hoặc ít nhất xây dựng đội hình với nòng cốt là những cầu thủ trẻ và các gương mặt dự bị chưa bị cuốn vào những vấn đề của nhóm cầu thủ đang nắm giữ vị trí chính thức.

U21 MU hiện có thành tích khá tốt tại Premier League 2 với 10 điểm sau 5 trận. Đáng chú ý, đội trẻ này từng đánh bại U21 Brentford với tỷ số 3-2 hồi tháng 9. Dĩ nhiên, không thể lấy kết quả ở giải trẻ để khẳng định những cầu thủ này đủ sức thay thế ngay đội một. Nhưng đây là thời điểm thích hợp để trao cho họ cơ hội chứng minh năng lực.

Điều MU cần không nhất thiết là đưa toàn bộ đội U21 lên đội một, mà chỉ cần hơn một nửa là đủ. Điều quan trọng là tạo ra một cuộc thay máu, tạo bầu không khí cạnh tranh thực sự. Những cầu thủ trẻ có khát vọng, thái độ tốt và phong độ ổn định phải được trao cơ hội, thay vì mặc nhiên nhường vị trí cho những ngôi sao đắt giá nhưng liên tục gây thất vọng.

MU từng tự hào về truyền thống đào tạo trẻ và tinh thần chiến đấu của những thế hệ cầu thủ trưởng thành từ học viện. Đó là thứ bản sắc mà đội bóng dường như đang đánh mất.

Dòng máu cũ nếu đã thoái hóa, biến chất thì không thể tiếp tục được nuôi dưỡng chỉ bằng những bản hợp đồng mới hay một HLV khác vì có thay HLV cũng chẳng có tác dụng gì. MU cần những con người còn khát vọng, còn muốn chứng minh bản thân và sẵn sàng chiến đấu vì tập thể. Hãy nghĩ về thế hệ vàng 92 đã bắt đầu thế nào.