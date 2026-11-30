Thủ môn Manuel Neuer vừa phát đi tín hiệu có thể giải nghệ vào cuối mùa giải, khép lại chặng đường 15 năm gắn bó cùng Bayern Munich.

Neuer để ngỏ khả năng giải nghệ. Ảnh: Reuters.

Trong chuyến thăm một hội cổ động viên Bayern Munich hôm 29/11, anh cho biết bản thân không kỳ vọng sẽ tiếp tục thi đấu quá mùa hè tới.

Phát biểu trên Sky Sport Germany, Neuer, người đang nghỉ thi đấu vì chấn thương bàn chân, chia sẻ: "Hiện tại, tôi không nghĩ cá nhân mình sẽ tiếp tục sau mùa hè này. Nhưng tôi vẫn tận hưởng nửa năm tới khi bình phục và cố gắng giữ thể trạng. Tôi sẽ làm mọi thứ vì điều đó".

Kể từ khi trở lại sau chấn thương gãy chân mùa 2023/2024, Neuer liên tiếp gia hạn từng năm một. Gần đây, vài sai lầm cùng chấn thương đã làm dấy lên nghi ngờ về tương lai và hạn chế số trận của đội trưởng "Hùm xám", khi anh mới chơi 9 trận mùa này.

Đội chủ sân Allianz Arena bắt đầu chuyển giao bằng việc trao cơ hội cho Urbig, người vừa ra mắt tuyển Đức tháng trước trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Từ đầu thập niên 2010, Neuer nổi bật với vai trò "thủ môn quét", thường dâng cao khỏi vùng cấm triển khai bóng, chứng minh thủ môn không chỉ làm nhiệm vụ cản phá những cú dứt điểm của đối phương.

Anh vô địch World Cup 2014, giã từ tuyển Đức sau EURO 2024 trên sân nhà, rồi trở lại dự World Cup 2026 trước khi thua Paraguay trên chấm luân lưu ở vòng 32 đội và chia tay "Die Mannschaft" lần nữa.