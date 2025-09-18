Bella Hadid nhập viện

Ngôi sao sinh năm 1996 gây lo lắng khi tiết lộ phải nhập viện vì căn bệnh Lyme. Người đẹp đã chiến đấu với căn bệnh này suốt hơn một thập kỷ.

Theo tờ Enstarz, Bella Hadid vừa gây xôn xao khi đăng tải hình ảnh nhập viện vì căn bệnh Lyme. Trong ảnh, người mẫu đang điều trị với nhiều kim truyền trên tay. Ở tấm khác, người đẹp quấn chăn, áp túi đá chườm lên trán. Gương mặt cô ửng đỏ, đôi mắt sưng húp.

“Xin lỗi vì tôi hay biến mất. Tôi yêu các bạn”, Bella chú thích cho bài đăng. Cô không tiết lộ lý do nhập viện cụ thể. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của nữ người mẫu. Gigi Hadid để lại bình luận động viên em gái: “Mong em mạnh mẽ và sớm khỏe mạnh trở lại". Mẹ Bella và Gigi cũng gửi lời nhắn cổ vũ con gái vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nguồn tin cho biết Bella Hadid đã chiến đấu với bệnh Lyme hơn một thập kỷ. Trước đó, cô từng nhiều lần chia sẻ về hành trình chống chọi với bệnh tật.

Bella Hadid tiếp tục nhập viện vì căn bệnh Lyme. Ảnh: IGNV.

Năm 2023, người mẫu tiết lộ phải nhập viện, tạm dừng sự nghiệp và tập trung điều trị ròng rã suốt hơn 3 tháng. Cô viết: “Đứa trẻ ngày nào phải chịu đựng giờ sẽ tự hào về tôi của hiện tại, vì đã không bỏ cuộc". Bella mô tả mình đã “gần 15 năm sống trong chịu đựng”, phải cố gắng mạnh mẽ dù thể chất và tinh thần bị bào mòn.

Căn bệnh Lyme do vi khuẩn borrelia gây ra, có thể dẫn đến triệu chứng nặng nề như kiệt sức, đau nhức và suy giảm trí nhớ. Bella, em trai và mẹ của cô đều được chẩn đoán mắc bệnh này vào năm 2012.

Hồi tháng 4 năm nay, nữ người mẫu thông báo sẽ tạm ngưng hoạt động sau khi chuyển tới Texas sống cùng bạn trai. Người đẹp chia sẻ với tạp chí Allure: “Lần đầu tiên, tôi không phải mang một gương mặt giả tạo. Nếu tôi không thấy khỏe, tôi sẽ không đi. Nếu tôi không thấy khỏe, tôi dành thời gian cho bản thân. Trước đây tôi chưa bao giờ có cơ hội để làm hoặc nói ra điều đó.”