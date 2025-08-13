Bella Hadid hở bạo với mốt không nội y

Nữ người mẫu gây sốc khi xuất hiện trong trang phục hở bạo, không nội y trong clip quảng bá dòng nước hoa mới nhất của mình.

Theo Daily Mail, Bella Hadid vừa gây xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh thông báo ra mắt dòng nước hoa mới nhất. Nữ người mẫu 28 tuổi không mặc nội y, diện chiếc khăn choàng ngắn dáng crop top bằng vải xuyên thấu. Người đẹp kết hợp với quần kẻ ca rô đỏ cạp trễ.

Trang phục hở bạo giúp Bella khoe đường cong nóng bỏng với vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa. Song, việc cô mặc trang phục xuyên thấu, theo mốt không nội y cũng khiến nhiều người xem đỏ mặt.

Loạt ảnh của Bella Hadid nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều bàn luận. Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết của cô đã thu hút hơn 700.000 lượt yêu thích.

Bella Hadid gây sốc khi hở bạo. Ảnh: IGNV.

Bella chia sẻ: "Cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội sống với ước mơ của mình, không chỉ trong kinh doanh mà còn trong sáng tạo. Các bạn giúp thương hiệu của tôi luôn tiến về phía trước, và cũng là động lực cho tôi. Tôi thật sự cảm thấy biết ơn".

Theo Daily Mail, thời gian gần đây, Bella Hadid tạm rời sàn catwalk để tập trung theo đuổi bộ môn cưỡi ngựa. Gần đây nhất, mỹ nhân sinh năm 1996 tham gia giải Horse Cutting tại Las Vegas. Bạn trai của Bella, Adan Banuelos, cũng có mặt để cổ vũ và nắm tay cô khi cả hai rời sân.

Bella và Adan lần đầu bị bắt gặp bên nhau vào tháng 10/2023, khi cả hai dạo quanh khu chợ gia súc Fort Worth Stockyards. Họ công khai mối quan hệ vào dịp Valentine 2024, khi Bella đăng ảnh Adan và gọi anh là “Valentine của em”.

Tháng 4 năm nay, nữ người mẫu thông báo sẽ tạm ngưng hoạt động sau khi chuyển tới Texas sống cùng bạn trai. Người đẹp chia sẻ với tạp chí Allure: “Lần đầu tiên, tôi không phải mang một gương mặt giả tạo. Nếu tôi không thấy khỏe, tôi sẽ không đi. Nếu tôi không thấy khỏe, tôi dành thời gian cho bản thân. Trước đây tôi chưa bao giờ có cơ hội để làm hoặc nói ra điều đó.”