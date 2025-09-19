Beijing Guoan hứng chỉ trích dữ dội từ báo Trung Quốc

Tờ 163 không hài lòng sau trận hòa 2-2 của Beijing Guoan trước Công an Hà Nội trên sân nhà thuộc trận mở màn bảng E, AFC Champions League Two tối 18/9.

Cầu thủ CAHN và Beijing Guoan xảy ra xô xát.

163 chạy dòng tít "đáng thất vọng" cho màn xô xát của các cầu thủ Beijing Guoan. Tờ này viết: "Có lẽ Liên đoàn chỉ tập trung vào việc phạt các đội bóng thay vì duy trì kỷ luật và ưu tiên việc tập luyện nghiêm túc cho các cầu thủ".

Tờ báo Trung Quốc đặt dấu hỏi về công tác trọng tài khi không thể kiểm soát tình hình. "Chính những quyết định gây tranh cãi của trọng tài trong cả trận đã làm bùng nổ mâu thuẫn, khiến hơn 20 cầu thủ trên sân lao vào nhau", 163 bình luận.

Bên cạnh vụ xô xát, tờ 163 cũng chỉ trích Beijing Guoan vì kết quả hòa. Dù được chơi trên sân nhà, Beijing Guoan lại để CAHN lấn lướt và phải chật vật mới giành được 1 điểm.

"Có 3 cầu thủ của chúng ta không nên lên tuyển vì chơi kém, bao gồm He Yupeng, Fan Shuangjie và Wang Yibo. Trước hàng thủ không được đánh giá cao của CAHN, chúng ta lại chẳng tạo ra mối nguy hiểm nào", 163 kết luận.

CAHN kiếm được 1 điểm trên sân khách. Ảnh: CAHN.

Trận đấu giữa Beijing Guoan và CAHN nóng lên từ phút 80 khi xảy ra va chạm giữa cầu thủ hai bên. Vụ xô xát kéo dài khoảng 30 giây, bắt nguồn từ việc các cầu thủ CAHN cho rằng He Yupeng của chủ nhà cố tình làm gián đoạn trận đấu, ngăn đại diện Việt Nam tổ chức tấn công.

Trên khán đài, một số CĐV Trung Quốc cũng ném vật thể lạ xuống sân về phía cầu thủ CAHN, khiến bầu không khí trở nên hỗn loạn. Trọng tài cùng ban tổ chức giải phải mất vài phút để xoa dịu tình hình và cho trận đấu được tiếp tục.

Trước đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng E là Beijing Guoan, việc CAHN giành điểm trên sân khách được xem là kết quả tích cực. Điều này mang lại sự tự tin cho đại diện Việt Nam trong hành trình chinh phục AFC Champions League Two.

