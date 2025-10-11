Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bé trai sinh non bị mẹ bỏ lại bệnh viện

  • Thứ bảy, 11/10/2025 15:11 (GMT+7)
  • 15:11 11/10/2025

Sáng 11/10, Bệnh viện Đa khoa Long An (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang tìm người thân của một bé trai sơ sinh bị mẹ bỏ lại tại bệnh viện hơn một tuần qua.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 3/10, bệnh viện tiếp nhận một sản phụ khai tên Tống Thị Dệt (38 tuổi, ngụ xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) đến sinh con. Người phụ nữ này không xuất trình được giấy tờ tùy thân nào, chỉ cung cấp thông tin cá nhân bằng lời khai để bệnh viện ghi nhận vào hồ sơ bệnh án.

Tong Thi Det anh 1

Bé trai sơ sinh một tuần tuổi đang được điều trị tại Khoa nhi - Bệnh viện Đa khoa Long An (tỉnh Tây Ninh) trong tình trạng suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh.

Ngày 4/10, sản phụ sinh bé trai nặng 2,2 kg. Do bé chào đời khi mới 31 tuần tuổi (sinh non), các bác sĩ Khoa sản đã chuyển bé sang Khoa nhi để theo dõi và điều trị.

Tuy nhiên, đến khoảng 20h30 cùng ngày, sản phụ trên rời khỏi bệnh viện mà không làm bất kỳ thủ tục xuất viện nào. Mọi nỗ lực liên lạc qua số điện thoại sản phụ cung cấp đều không có kết quả. Khi bệnh viện liên hệ với chính quyền địa phương theo địa chỉ sản phụ khai báo nhưng không có kết quả phù hợp.

Hiện bé trai được điều trị tại Khoa nhi trong tình trạng suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh.

Ai là người thân hoặc biết thông tin về sản phụ nêu trên, xin liên hệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An qua số điện thoại: 0272.3826.330 hoặc 0272.3581.113 (Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Đa khoa Long An) để phối hợp xác minh và hỗ trợ bé sớm đoàn tụ gia đình.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng giỏ đồ có 15 triệu đồng

Người dân xã Vạn An, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện một bé gái sơ sinh được phát hiện bị bỏ lại gần trạm điện cùng giỏ đồ có 15 triệu đồng.

19:00 23/9/2025

Mẹ ruột đến nhận lại con sau khi bỏ rơi dưới gốc cây

Sau khi chính quyền xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị thông báo, mẹ ruột của bé gái sơ sinh đã đến làm các thủ tục để nhận lại bé.

17:00 3/10/2025

Hai bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa

Khoảng 5h47 ngày 20/8, người dân phát hiện hai bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa, bên cạnh có một số vật dụng sinh hoạt.

21:00 20/8/2025

Áng văn đẹp về phương Nam

Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.

30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.

https://tienphong.vn/be-trai-sinh-non-bi-me-bo-lai-o-benh-vien-post1786127.tpo

Hữu Huy - Trí Viễn/Tiền Phong

Tống Thị Dệt Tây Ninh Long An Tống Thị Dệt Sơ sinh An Giang Bỏ rơi sơ sinh Bỏ rơi sinh non

    Đọc tiếp

    Chay tang 15 chung cu o TP.HCM hinh anh

    Cháy tầng 15 chung cư ở TP.HCM

    34 phút trước 17:16 12/10/2025

    0

    Lính cứu hoả nhanh chóng được điều động khống chế đám cháy chung cư. Vụ việc không gây thương vong về người.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý