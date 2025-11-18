Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm tờ giấy 'do hoàn cảnh cháu không nuôi được'

  • Thứ ba, 18/11/2025 05:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một bé trai sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân kèm mảnh giấy có nội dung “do hoàn cảnh cháu không nuôi được, nhờ nuôi con hộ”.

Bé trai bị bỏ rơi được người dân chăm sóc.

Ngày 17/11, lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền xã này đang làm các thủ tục, phát thông báo tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 21h ngày 16/11, bà Phạm Thị Nga (trú xóm Tân Văn, xã Tân Kỳ) nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng gần nhà. Khi ra ngoài cổng nhà kiểm tra, bà phát hiện một bé trai được đặt trong chiếc làn nhựa màu trắng.

Bên trong làn nhựa còn có một số đồ dùng, hộp sữa và tờ giấy được cho là của người mẹ để lại với nội dung: “Do hoàn cảnh cháu không nuôi được, cháu xin gửi gia đình nuôi hộ cháu, cháu cảm ơn nhiều ạ”.

Thời điểm này trên địa bàn có mưa rét. Cháu bé sau đó được bà Nga đưa vào nhà thay đồ, sưởi ấm và trình báo chính quyền địa phương.

Lãnh đạo xã Tân Kỳ cho hay qua kiểm tra ban đầu, cháu bé khoảng 5 ngày tuổi, sức khỏe bình thường. Trước mắt, cháu bé được tạm thời giao cho vợ chồng bà Nga chăm sóc trong thời gian tìm người thân.

