Bé gái ở TP.HCM nguy kịch sau một ngày sốt nhẹ, khó thở

Bé gái 10 tuổi nhập viện vì đau ngực, khó thở sau một ngày sốt nhẹ. Em nhanh chóng rơi vào viêm cơ tim tối cấp nguy kịch, phải chạy ECMO để giành lại sự sống.

Bệnh nhi được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhi L.T.K.L. (10 tuổi, ngụ xã Dầu Tiếng, TP.HCM) được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) trong tình trạng đau ngực, khó thở. Trước đó một ngày, bé xuất hiện sốt nhẹ, kèm đau ngực, khó thở và nôn ói. Đến sáng hôm sau, các triệu chứng vẫn kéo dài, thậm chí tăng dần với cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh và mạnh hơn, khiến gia đình lo lắng và đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra.

PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết khi nhập khoa Cấp cứu, bệnh nhi trong tình trạng môi tím tái, nhịp tim không đều, xuất hiện rối loạn nhịp nhanh thất đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ xác định bé bị rối loạn nhịp thất trên nền viêm cơ tim tối cấp, lập tức hỗ trợ hô hấp và dùng thuốc chống loạn nhịp. Đồng thời, ê-kíp tim mạch đặt máy tạo nhịp tạm thời để duy trì nhịp tim, sau đó chuyển bệnh nhi đến khoa Hồi sức tích cực.

Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện. Rối loạn nhịp thất vẫn diễn ra liên tục, kèm suy giảm nặng chức năng co bóp cơ tim, tim co bóp rất yếu dẫn đến trụy tim mạch và nguy cơ ngưng tim. Ngay lập tức, báo động đỏ được kích hoạt, các bác sĩ hồi sức tích cực được huy động khẩn cấp, chạy đua với thời gian để chuẩn bị và triển khai kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) nhằm cứu sống bệnh nhi.

Hệ thống ECMO nhanh chóng được thiết lập và kết nối với cơ thể bé, hỗ trợ trái tim đang suy yếu và rối loạn nhịp nặng. Song song đó, các bác sĩ tiến hành hạ thân nhiệt để bảo vệ não, đồng thời lọc máu liên tục nhằm hạn chế tổn thương gan và thận.

Khoảng 20 phút sau can thiệp, từ tình trạng tím tái, trụy tim mạch, bệnh nhi dần hồng hào trở lại. Tuy vậy, trong suốt một tuần tiếp theo, tim bé vẫn co bóp rất yếu và rối loạn nhịp kéo dài. Ê-kíp điều trị phải duy trì thuốc trợ tim, thuốc chống loạn nhịp cùng với sự hỗ trợ của hệ thống ECMO.

Sau gần 11 ngày điều trị với ECMO đầy nhiều thử thách, tình trạng tim mạch và các cơ quan dần cải thiện. Bệnh nhi được cai ECMO dưới sự phối hợp của bác sĩ phẫu thuật tim mạch và gây mê. Sau đó, bé tiếp tục được cai máy thở, tỉnh táo trở lại, chức năng tim và các cơ quan phục hồi hoàn toàn, không để lại di chứng và được xuất viện.

Các bác sĩ tích cực điều trị cho bệnh nhi viêm cơ tim. Ảnh: BVCC.

Theo PGS.TS.Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1, viêm cơ tim cấp thường do virus gây ra, trong đó thường gặp do virus Coxsackie nhóm B.

Khởi đầu bệnh nhân thường có các triệu chứng giống cảm cúm như sốt nhẹ, mệt mõi, ho, sổ mũi hoặc có triệu chứng tiêu hóa như buồn nôn, nôn. Trong trường hợp viêm cơ tim cấp nặng sẽ xuất hiện các triệu chứng mệt, ngất, khó thở, đau ngực, tím tái, tay chân lạnh, rối loạn nhịp tim, trụy tim mạch.

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ viêm cơ tim, PGS Phạm Văn Quang khuyến cáo cha mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến ngay bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Trẻ bị viêm cơ tim nhẹ thường chỉ theo dõi, điều trị triệu chứng và sẽ khỏi bệnh sau 1-2 tuần. Tuy nhiên trẻ viêm cơ tim nặng cần được hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc trợ tim, thuốc vận mạch duy trì chức năng tim. Nếu có rối loạn nhịp thì dùng thêm thuốc chống loạn nhịp tim, đặt máy tạo nhịp điều chỉnh tần số tim.

Tỷ lệ không qua khỏi của viêm cơ tim cấp nặng vẫn ở mức cao, khoảng 30-40%. Đặc biệt, ở thể viêm cơ tim tối cấp, nguy cơ đe dọa tính mạng gần như lên tới 100% trong giai đoạn trước khi có kỹ thuật ECMO. Hiện nay, với sự hỗ trợ của ECMO, cơ hội cứu sống đã được mở ra cho nhiều trường hợp viêm cơ tim tối cấp.