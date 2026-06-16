Bể đắt đỏ vỡ tan tành, đàn cá quý bị chủ đem đi nấu ăn ở Trung Quốc

Không kịp cứu những con cá quý hiếm, người chủ ở Trung Quốc đã mang chúng đi nấu ăn thử vì tò mò về hương vị.

Bể cá vỡ tan trong giây lát khiến số cá quý hiếm tràn ra ngoài và chết.

Ngày 14/6, tại một văn phòng ở Vô Tích (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), bể cá dài 3 m bất ngờ vỡ tung, nước bên trong ào ra như lũ. Nguyên nhân được cho là do lớp keo liên kết bị lão hóa sau 5 năm sử dụng, không chịu nổi áp lực của nước, Jimu News đưa tin.

Ông Du, người bạn của chủ bể cá, cho biết trong bể nuôi nhiều loại cá cảnh cao cấp và thuộc dòng quý hiếm: gồm 8 con cá rồng (dài 60-65 cm), 3 con cá hổ, 2 con cá đuối nước ngọt hoàng đế và 1 con cá quỷ satan.

Tổng giá trị bể cá ước tính trên 300.000 nhân dân tệ (hơn 1,16 tỷ đồng ).

Những con cá chết la liệt vì chủ không kịp phát hiện.

Bể cá vỡ đột ngột khiến nước ào ra với tốc độ cực nhanh. Sự việc diễn ra vào khoảng 8h sáng nhưng tới 10h mới có người phát hiện, do đó bỏ lỡ thời gian vàng để cứu đàn cá.

Bất chấp nỗ lực của chủ nhân, chỉ có một con cá rồng, một con cá đuối gai độc và 3 con cá hổ được cứu sống. Số cá quý hiếm còn lại đều chết.

Động thái sau đó của chủ đàn cá đã khiến dân mạng bất ngờ. Ông Du tiết lộ vì tò mò về hương vị của những con cá cảnh cao cấp, bạn của ông đã gửi hai con đến nhà hàng để chế biến thử.

"Hương vị của chúng không ngon. Cá cảnh không vận động nhiều nên thịt của chúng kém hấp dẫn", người này kể.

Chủ đàn cá mang hai con đi chế biến ăn thử vì tò mò hương vị.

Ông Du nói thêm rằng vì người bạn của mình đã nuôi cá nhiều năm nên trước sự cố vỡ bể, họ không quá lo lắng.

Theo những video được chia sẻ bởi một số người bạn của chủ bể cá, mọi người đều rất thoải mái, nói đùa rằng họ đã ăn một "bữa tiệc đắt giá", và nhận xét cá "ăn cũng được". Chủ bể cá cũng cho biết ông sẽ tiếp tục nuôi tiếp trong tương lai.