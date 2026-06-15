Vì sao người Trung Quốc mặc bikini, đeo mặt nạ đi biển?

Trên các bãi biển tại Trung Quốc, hình ảnh người phụ nữ diện bikini 2 mảnh nhưng che kín mặt khiến nhiều du khách không khỏi tò mò tìm hiểu về thời trang độc lạ này.

Mặt nạ đi biển (facekini) trở thành mặt hàng thời trang gây tò mò ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Ảnh: CFP Photo.

Nếu có dịp đặt chân đến các bãi biển nổi tiếng ở Trung Quốc như Thanh Đảo, Hải Nam... vào mùa hè, du khách sẽ bắt gặp cảnh tượng vô cùng độc đáo. Hàng trăm phụ nữ đeo những chiếc mặt nạ vải kín mít chỉ hở mắt, mũi và miệng.

Món phụ kiện kỳ lạ này có tên gọi là "Facekini" (mặt nạ bikini), hiện tượng thời trang bãi biển từng khiến truyền thông quốc tế phải kinh ngạc. Không đơn thuần là trào lưu nhất thời, việc người Trung Quốc chuộng đeo mặt nạ khi đi biển xuất phát từ những nguyên nhân sâu xa về văn hóa, thẩm mỹ và cả yếu tố thực tế.

Lịch sử mặt nạ Facekini

Chiếc mặt nạ Facekini ban đầu được phát minh không phải vì mục đích làm đẹp. Vào năm 2004, bà Trương Thức Phàn, một cựu kế toán tại Thanh Đảo, Trung Quốc đã thiết kế ra chiếc mặt nạ này nhằm giúp các thợ bơi và người dân địa phương tự vệ trước sự tấn công của sứa biển.

Vùng biển Thanh Đảo nói riêng và nhiều vùng biển Trung Quốc nói chung thường xuất hiện rất nhiều sứa vào mùa hè. Những vết chích từ sứa không chỉ gây đau đớn, mẩn ngứa dữ dội mà đôi khi còn gây dị ứng nguy hiểm đến tính mạng.

Ngoài ra, các loại tảo biển bám vào mặt cũng gây kích ứng da. Chiếc mặt nạ trùm kín đầu kết hợp với bộ đồ bơi dài tay tạo thành lớp bảo vệ toàn diện, giúp người bơi lội cách ly hoàn toàn với các tác nhân gây hại tiềm ẩn dưới lòng đại dương.

Thời trang tắm biển che mặt độc đáo tại Trung Quốc. Ảnh: Guardian.

Facekini thu hút sự chú ý ngày càng tăng từ báo chí phương Tây vào năm 2012, Trương Thức Phàn bắt đầu phát triển những chiếc mặt nạ thời trang cao cấp. Tạp chí thời trang CR Fashion Book đã xuất bản một số bộ ảnh vào năm 2014 với các người mẫu mặc mặt nạ che mặt kết hợp với đồ bơi và trang sức của nhà thiết kế Alexander Wang và Michael Kors.

Vào năm 2019, nhiều nhà thiết kế cho ra mắt các mẫu bikini liền mặt nạ, giúp che phủ toàn bộ cơ thể. Từ đó, sản phẩm thời trang này ngày càng được ưa chuộng ở Trung Quốc.

Vì sao người Trung Quốc chuộng đeo mặt nạ đi biển?

Ngoài lý do để tránh sứa và tảo biển, người dân Trung Quốc còn ưa chuộng sử dụng Facekini vì những lý do rất thực tế sau:

Nỗi ám ảnh về làn da trắng

Để hiểu vì sao người Trung Quốc sẵn sàng "giấu mặt" sau những lớp vải sặc sỡ, trước hết phải hiểu về quan niệm thẩm mỹ bám rễ sâu ngàn đời tại quốc gia này. Từ thời phong kiến, câu thành ngữ "Nhất bạch che bách xú" (Một làn da trắng có thể che đi mọi khuyết điểm) đã trở thành kim chỉ nam cho vẻ đẹp của phụ nữ.

Đối với họ, làn da trắng ngần, mịn màng là biểu tượng của sự cao quý, sang trọng và có học thức. Ngược lại, làn da ngăm đen thường bị đánh đồng với tầng lớp lao động chân tay, những người phải bán lưng cho trời, bán mặt cho đất trên các đồng ruộng.

Dù xã hội hiện đại đã cởi mở hơn rất nhiều, tư duy này vẫn thống trị mạnh mẽ. Khi đi biển, tia UV độc hại chính là "kẻ thù số một" đe dọa làn da ngọc ngà. Việc đeo Facekini giúp họ bảo vệ tuyệt đối vùng da mặt khỏi nguy cơ bị sạm đen, tàn nhang và duy trì làn da trắng sứ hằng mong ước.

Tránh tác hại của tia cực tím

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, lý do sức khỏe là động cơ thực tế nhất thúc đẩy người dân Trung Quốc sử dụng mặt nạ bãi biển. Ánh nắng mặt trời tại các vùng biển mùa hè có chỉ số UV cực kỳ cao là nguyên nhân hàng đầu gây ra hiện tượng cháy nắng, bỏng rát và đẩy nhanh quá trình lão hóa da.

Nhiều người thường nghĩ kem chống nắng là đủ, nhưng trên thực tế, kem chống nắng có thể bị trôi nhanh chóng khi tiếp xúc với nước biển và mồ hôi, đòi hỏi phải thoa lại sau mỗi hai tiếng. Đối với những người có làn da nhạy cảm hoặc người trung niên, việc bôi trát hóa chất liên tục không phải là giải pháp tối ưu.

Một chiếc mặt nạ vải chuyên dụng với chỉ số chống nắng UPF 50+ trở thành "lá chắn" hoàn hảo, ngăn chặn đến 98% tia tử ngoại, giúp người mặc an tâm vui chơi dưới nắng gắt suốt cả ngày dài.

Nhu cầu riêng tư

Một lý do khá tinh tế nhưng lại rất phổ biến ở những người trung niên và cao tuổi tại Trung Quốc khi đeo mặt nạ đi biển chính là sự tự tin và quyền riêng tư. Ở lứa tuổi U50 hay U60, nhiều phụ nữ không còn giữ được vóc dáng thon gọn hay gương mặt thanh xuân.

Facekini giúp các người phụ nữ lớn tuổi tự tin hơn ở bãi biển. Ảnh: Guardian.

Việc mặc đồ bơi xuất hiện trước đám đông đôi khi khiến họ cảm thấy e ngại, tự ti về những dấu vết của thời gian. Khi đeo chiếc mặt nạ Facekini, họ cảm thấy tự tin đi dạo trên bãi biển hơn.

Không ai biết họ là ai, không ai phán xét tuổi tác hay những nếp nhăn trên khuôn mặt họ. Sự "vô danh" này mang lại một cảm giác an toàn và tự do tự tại kỳ lạ.

Họ có thể thoải mái ngâm mình trong làn nước mát, trò chuyện cùng bạn bè mà không phải lo lắng về những ánh nhìn soi mói từ người xung quanh, hay vô tình lọt vào ống kính máy ảnh của một ai đó.