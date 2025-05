Bê bối mua dâm của Lý Dịch Phong bị đào lại

Một tạp chí Trung Quốc vừa đăng tải bài viết hé lộ vụ việc một sao nam vướng bê bối mua dâm. Dù không chỉ đích danh người này là ai, dân mạng đồng loạt réo tên Lý Dịch Phong.

Theo Sinchew, Lý Dịch Phong từng bị bắt vào năm 2022 vì hành vi mua dâm, khiến hình ảnh của anh sụp đổ chỉ sau một đêm. Suốt thời gian qua, nam diễn viên gần như rút khỏi làng giải trí và im hơi lặng tiếng.

Mới đây, anh tiếp tục bị dân mạng réo tên và đào lại vụ lùm xùm đời tư gây rúng động dư luận 3 năm trước. Cụ thể, tạp chí Nhân vật của Trung Quốc vừa đăng tải một bài viết, tiết lộ nhiều chi tiết về vụ việc một sao nam bị phát hiện hành vi mua dâm trong quá khứ.

Bài viết cho biết vào một đêm, nam diễn viên này gọi một cô gái (tạm gọi là A) đến để mua dâm. Nhưng do bị khó chịu trong người nên sau khi nhận 10.000 NDT tiền mặt, A quyết định rời đi. Cô nhét tiền vào túi xách rồi đạp xe đạp công cộng ra về. Do bị nam diễn viên chuốc rượu đến say mèm, cô mất kiểm soát nên ngã xe. Một tài xế giao hàng đi ngang qua phát hiện và đã đỡ cô dậy. Sau khi tỉnh táo, A phát hiện túi xách biến mất, trong khi tài xế khẳng định không lấy trộm. Hai bên xảy ra tranh cãi, dẫn tới việc phải đưa nhau lên đồn cảnh sát.

Phía cảnh sát sau đó đã cùng cô gái quay lại hiện trường để điều tra. Không ngờ tại đây, họ bắt gặp nam diễn viên đang tiếp tục hành vi mua dâm với một cô gái khác. Trong khi chiếc túi mà A tưởng đã mất trộm, thật ra bị bỏ quên trong phòng.

Lý Dịch Phong từng bị bắt vào năm 2022 vì hành vi mua dâm. Ảnh: Weibo.

Mặc dù bài viết không chỉ đích danh sao nam này là ai, dân mạng đồng loạt réo tên Lý Dịch Phong. Họ chỉ ra những điểm tương đồng với tiết lộ của người trong cuộc cách đây 3 năm về vụ lùm xùm đời tư của tài tử. Cụ thể, nguồn tin từng gây xôn xao khi chia sẻ sau khi gọi gái bán dâm, Lý Dịch Phong vì sợ “để lại dấu vết” nên không dám gọi taxi, mà bắt cô gái giữa đêm tự đi xe đạp công cộng về nhà.

Trên đường, cô bị cảnh sát tuần tra chặn lại vì có nhiều biểu hiện nghi vấn, từ đó dẫn đến việc hành vi mua bán dâm bị phanh phui. Sau đó, Lý Dịch Phong cũng bị triệu tập đến đồn cảnh sát. Dù nam diễn viên bịt kín mít nhưng vẫn bị nhiều người nhận ra.

Lý Dịch Phong sinh năm 1987, nổi tiếng qua loạt phim Cổ kiếm kỳ đàm, Hoạt sắc sinh hương, Đạo mộ bút ký, Ma tước, Tru tiên Thanh Vân chí… Trước bê bối, nam diễn viên kiêm ca sĩ từng có vị thế cao trong làng giải trí, được xếp vào nhóm "Tứ đại lưu lượng", tức 4 nghệ sĩ trẻ quyền lực, có lượng fan hùng hậu nhất Trung Quốc.

Ngày 10/9/2022, Lý Dịch Phong bị bắt vì nhiều lần có hành vi mua dâm trái phép. Ngay lập tức, nam diễn viên bị tẩy chay, nhiều nền tảng, đài truyền hình đồng loạt xóa tên anh khỏi các dự án. Hàng chục nhãn hàng cũng lần lượt ra thông báo chấm dứt hợp đồng. Tới 25/9/2022, nam diễn viên được trả tự do.

Đầu năm nay, Lý Dịch Phong gây chú ý khi thông báo tái xuất với world tour mang tên The Covenant Of The Green Sea, khởi đầu tại Thái Lan vào tháng 4.