'Chốt đơn' có Thùy Tiên, Quyền Linh bị gỡ và tình thế của phim Việt

Ballerina (tựa gốc: From the world of John Wick: Ballerina) là một trong số bom tấn Hollywood mở màn rạp Việt tháng 6. Tác phẩm đóng vai trò là ngoại truyện của loạt phim John Wick, lấy bối cảnh khoảng thời gian giữa John Wick 3 và John Wick 4. Chuyện phim theo chân Eve Macarro (Ana de Armas thủ vai) trên hành trình trả thù cho cái chết của gia đình, dưới sự huấn luyện của tổ chức tội phạm Ruska Roma. Ballerina quy tụ dàn diễn viên đình đám, gồm Ana de Armas, Keanu Reeves, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Ian McShane hay Sooyoung…