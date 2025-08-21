Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bê bối ăn chặn tiền thưởng của Thể thao Thái Lan

  • Thứ năm, 21/8/2025 11:30 (GMT+7)
Cựu VĐV nổi tiếng Suebsak Phansueb nộp đơn trình báo cảnh sát khi các VĐV cầu mây Thái Lan chưa nhận được đủ tiền thưởng cho 7 tấm HCV tại Asian Games 2023.

Sau hơn 2 năm chờ đợi, Jo Sueb Sak, huyền thoại thể thao Thái Lan, quyết định đưa vụ việc về số tiền thưởng 1,9 triệu baht bị thất lạc ra cơ quan chức năng để yêu cầu giải quyết.

Theo Jo Sueb Sak, các vận động viên được hứa hẹn số tiền thưởng 2 triệu baht mỗi người, nhưng thực tế chỉ nhận 100.000 baht sau khi bị trừ đến 1,9 triệu baht. Điều này gây ra sự thất vọng lớn trong đội, khi những nỗ lực của các vận động viên không được tưởng thưởng xứng đáng.

Hơn 2 năm trôi qua, vụ việc thanh toán tiền thưởng chưa được giải quyết. Hiệp hội Cầu mây Thái Lan thành lập một ủy ban kiểm tra sự thật, nhưng đến nay, các vận động viên không nhận được thông tin cụ thể về việc thanh toán số tiền thưởng.

Jo Sueb Sak và các VĐV không còn kiên nhẫn nên quyết định kiện lên cơ quan công an để đòi lại quyền lợi hợp pháp. Hôm 19/8, các vận động viên chính thức làm thủ tục khiếu nại tại Sở Cảnh sát Khlong Luang, tỉnh Pathum Thani.

Huyền thoại cầu mây Thái Lan yêu cầu những người giữ tiền thưởng của các vận động viên phải trả lại nhanh chóng, vì đây là quyền lợi chính đáng. Đồng thời ông Thana Chaiprasit, Chủ tịch Hiệp hội cầu mây Thái Lan, cũng kêu gọi các bên liên quan sớm giải quyết vấn đề để bảo vệ uy tín và quyền lợi của thể thao Thái Lan.

Thái Lan siết chặt khâu nhập tịch, nhiều đoàn gặp khó ở SEA Games 33

Trong động thái mới nhất, nước chủ nhà SEA Games 33, Thái Lan, sẽ cấm các VĐV sử dụng giấy tờ chứng nhận hoặc hộ chiếu tạm thời để tranh tài ở kỳ đại hội vào cuối năm. Quy định này được coi là giúp mang tới một môi trường cạnh tranh cân bằng hơn.

2 giờ trước

HLV Mano Polking tái ngộ ‘Messi Thái’

HLV Mano Polking có màn hội ngộ đầy thân tình với cậu học trò cũ Chanathip Songkrasin, người từng là trụ cột của tuyển Thái Lan dưới thời ông.

18 giờ trước

King's Cup của Thái Lan được FIFA công nhận

FIFA chính thức công nhận King's Cup từ năm 2025 là giải đấu giao hữu hạng A, có tính điểm xếp hạng FIFA Tier 1.

28:1673 hôm qua

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

