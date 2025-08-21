Bê bối ăn chặn tiền thưởng của Thể thao Thái Lan

Cựu VĐV nổi tiếng Suebsak Phansueb nộp đơn trình báo cảnh sát khi các VĐV cầu mây Thái Lan chưa nhận được đủ tiền thưởng cho 7 tấm HCV tại Asian Games 2023.

Cảnh sát vào cuộc vụ tiền thưởng chưa tới tay các VĐV cầu mây.

Sau hơn 2 năm chờ đợi, Jo Sueb Sak, huyền thoại thể thao Thái Lan, quyết định đưa vụ việc về số tiền thưởng 1,9 triệu baht bị thất lạc ra cơ quan chức năng để yêu cầu giải quyết.

Theo Jo Sueb Sak, các vận động viên được hứa hẹn số tiền thưởng 2 triệu baht mỗi người, nhưng thực tế chỉ nhận 100.000 baht sau khi bị trừ đến 1,9 triệu baht. Điều này gây ra sự thất vọng lớn trong đội, khi những nỗ lực của các vận động viên không được tưởng thưởng xứng đáng.

Hơn 2 năm trôi qua, vụ việc thanh toán tiền thưởng chưa được giải quyết. Hiệp hội Cầu mây Thái Lan thành lập một ủy ban kiểm tra sự thật, nhưng đến nay, các vận động viên không nhận được thông tin cụ thể về việc thanh toán số tiền thưởng.

Jo Sueb Sak và các VĐV không còn kiên nhẫn nên quyết định kiện lên cơ quan công an để đòi lại quyền lợi hợp pháp. Hôm 19/8, các vận động viên chính thức làm thủ tục khiếu nại tại Sở Cảnh sát Khlong Luang, tỉnh Pathum Thani.

Huyền thoại cầu mây Thái Lan yêu cầu những người giữ tiền thưởng của các vận động viên phải trả lại nhanh chóng, vì đây là quyền lợi chính đáng. Đồng thời ông Thana Chaiprasit, Chủ tịch Hiệp hội cầu mây Thái Lan, cũng kêu gọi các bên liên quan sớm giải quyết vấn đề để bảo vệ uy tín và quyền lợi của thể thao Thái Lan.