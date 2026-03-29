Bầu trời đỏ rực gây sửng sốt ở Australia

Bầu trời bang Tây Australia bất ngờ chuyển sang màu đỏ sẫm khiến khung cảnh ban ngày trông như hoàng hôn hoặc thậm chí giống một "ngày tận thế".

Khoảnh khắc bầu trời Australia 'đỏ rực như máu' Theo chuyên gia, bão nhiệt đới Narelle tiến gần tiến gần bờ biển phía tây Australia, mang theo gió mạnh gây ra hiện tượng bão bụi quy mô lớn ngày 27/3.

Ngày 27/3, fanpage chính thức của Shark Bay Caravan Park, khu cắm trại và nghỉ dưỡng nằm tại Denham, Tây Australia, ngay gần bờ biển Vịnh Cá Mập (Shark Bay), đăng tải video ghi lại một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp khi bầu trời bất ngờ chuyển sang màu đỏ sẫm.

Đoạn video thu hút hơn 600.000 lượt xem. Đơn vị này khẳng định video không dùng bất cứ màn lọc nào. "Không filter. Toàn bộ là cảnh tượng thật. Bạn có thể cảm nhận bụi trong mắt và miệng của mình", đại diện viết.

Theo truyền thông quốc tế, hiện tượng này xảy ra khi bão nhiệt đới Narelle tiến gần bờ biển phía tây Australia, mang theo gió mạnh và các cơn bão bụi quy mô lớn. Tại một số khu vực như Shark Bay, Denham và nhiều vùng ven biển của bang Tây Australia, bầu trời chuyển sang màu đỏ đậm trong thời gian ngắn, khiến ánh sáng ban ngày trở nên mờ tối như lúc chạng vạng, ABC News đưa tin.

Khung cảnh bầu trời chuyển sang đỏ ở Tây Australia ngày 27/3. Ảnh: Shark Bay Caravan Park/Facebook.

Nhiều cư dân địa phương cho biết chỉ trong vài phút, bầu trời xanh quen thuộc đã biến thành một màu đỏ sẫm bao trùm cả khu vực. Không khí dày đặc bụi khiến tầm nhìn giảm mạnh, nhiều người mô tả khung cảnh "giống như đang bước vào một bộ phim khoa học viễn tưởng".

Các chuyên gia khí tượng cho biết nguyên nhân chính của hiện tượng này là gió mạnh từ bão đã cuốn lượng lớn bụi đỏ từ mặt đất lên khí quyển. Phần lớn đất ở khu vực nội địa Australia chứa nhiều oxit sắt, loại khoáng chất tạo màu đỏ đặc trưng cho đất sa mạc.

Khi các hạt bụi mịn bị gió cuốn lên cao và lơ lửng trong không khí, chúng làm thay đổi cách ánh sáng mặt trời truyền qua khí quyển. Ánh sáng xanh với bước sóng ngắn bị tán xạ mạnh, trong khi ánh sáng đỏ có bước sóng dài hơn xuyên qua lớp bụi, khiến toàn bộ bầu trời mang màu đỏ thẫm.

Theo các nhà khí tượng, hiện tượng này không phải dấu hiệu của một sự kiện siêu nhiên hay bất thường nguy hiểm, mà là kết quả của sự kết hợp giữa gió mạnh, bão bụi và đặc điểm địa chất của Australia.

Tuy vậy, cảnh tượng hiếm gặp vẫn khiến nhiều người kinh ngạc. Một số cư dân cho biết bầu trời đỏ rực đến mức khiến họ tưởng như "đang ở trên sao Hỏa". Nhiều đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các con phố, ngôi nhà và phương tiện giao thông đều nhuộm trong ánh sáng đỏ kỳ lạ.

Bão nhiệt đới Narelle được đánh giá là hệ thống thời tiết mạnh trong khu vực. Trong giai đoạn cao điểm, gió giật của bão được ghi nhận có thể vượt quá 200 km/h tại một số khu vực ven biển, gây ảnh hưởng đến hạ tầng và đời sống người dân.

Một số thị trấn ven biển ở bang Tây Australia ghi nhận tình trạng mất điện cục bộ và gián đoạn liên lạc khi bão đi qua. Tuy nhiên, các cơ quan khí tượng cho biết khi hệ thống thời tiết suy yếu và bụi dần lắng xuống, bầu trời sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

Thực tế, Australia từng nhiều lần ghi nhận những cơn bão bụi quy mô lớn khiến bầu trời đổi màu. Nổi tiếng nhất là cơn bão bụi năm 2009, khi một đám mây bụi khổng lồ bao phủ thành phố Sydney và nhiều khu vực lân cận, biến bầu trời thành màu cam đỏ và khiến tầm nhìn giảm nghiêm trọng.