Cảnh tượng gây sốc trên máy bay tới Dubai

Từng là trung tâm trung chuyển bận rộn nhất thế giới, Dubai đang đối diện với những chuyến bay trống hoác vì ảnh hưởng tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Nhiều chuyến bay của hãng hàng không Emirates từ Mỹ và châu Âu quay về Dubai với lượng khách cực thấp. Du khách đồng loạt hủy hoặc hoãn chuyến đi vì lo ngại rủi ro an ninh trong khu vực, Times of India đưa tin.

Máy bay bay "gần như trống rỗng"

Trong nhiều thập kỷ, sân bay Quốc tế Dubai luôn duy trì vị thế trung tâm trung chuyển nhộn nhịp bậc nhất hành tinh với tần suất hơn 1.000 chuyến bay mỗi ngày. Tuy nhiên, sau các cuộc không kích ngày 28/2 liên quan đến Mỹ, Israel và Iran, trục xương sống kết nối châu Âu, châu Á và châu Phi này đã bị lung lay.

Theo Times of India, hình ảnh những chiếc phi cơ thân rộng của Emirates, hãng hàng không quốc tế lớn nhất thế giới, trở về Dubai từ Mỹ và châu Âu trong tình trạng "gần như trống rỗng" cho thấy sự đóng băng của thị trường.

Tình trạng vắng lặng trên bùng phát khi hàng loạt quốc gia trong khu vực buộc phải phong tỏa hoặc hạn chế không phận để tránh tầm bắn của tên lửa và thiết bị bay không người lái. Việc phải hủy chuyến hàng loạt hoặc thay đổi lộ trình bay đã đẩy hệ thống vận hành khu vực vào trạng thái tê liệt tạm thời.

Dù các hoạt động bay đã dần được khôi phục trong những tuần gần đây, dữ liệu thực tế cho thấy một kịch bản phục hồi không đồng đều.

Khoang hành khách trống hoác trên chuyến bay đến Dubai do hành khách ghi lại. Ảnh: alishhba.s, melanievllemot/TikTok.

Theo Reuters, trong khi Emirates nỗ lực lấy lại khoảng 75% công suất so với trước xung đột, các "ông lớn" khác vẫn đang chật vật ở ngưỡng thấp hơn nhiều. Cụ thể, Etihad Airways và Air Arabia mới chỉ khôi phục được 50% lộ trình, flydubai duy trì ở mức 33%, và đáng quan ngại nhất là Qatar Airways khi chỉ đạt vỏn vẹn 20% công suất khai thác.

Sự sụt giảm nhu cầu đi lại kết hợp với áp lực chi phí đang tạo thành "gọng kìm" siết chặt các hãng bay. Để đảm bảo an toàn, nhiều chuyến bay buộc phải thực hiện các cung đường vòng xa hơn, kéo theo thời gian bay kéo dài và tiêu tốn lượng nhiên liệu khổng lồ giữa bối cảnh giá xăng dầu máy bay đang leo thang chóng mặt.

Không chỉ ngành hàng không, du lịch Trung Đông cũng chịu cú sốc lớn. Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), chi tiêu du lịch quốc tế trong khu vực giảm khoảng 600 triệu USD mỗi ngày, khiến tổng thiệt hại vượt 12 tỷ USD chỉ sau 20 ngày chiến sự.

"Thiên đường" vẫn lung lay

Hình ảnh những chiếc phi cơ thân rộng của Emirates hay Qatar Airways hạ cánh với tỷ lệ lấp đầy ghế trống kỷ lục là thước đo cho sự xói mòn lòng tin.

Theo Reuters, tại thời điểm căng thẳng nhất, giới siêu giàu đã không ngần ngại chi tới 250.000 USD cho các chuyến chuyên cơ riêng chỉ để rời khỏi Dubai.

Trong khi đó, sự sụt giảm đột ngột của ngành du lịch với hơn 80.000 lượt hủy phòng khách sạn trong một tuần không chỉ là con số thống kê. Theo CNA, con số cho thấy ngay cả những chương trình giảm giá sâu hay khuyến mãi chưa từng tiền lệ tại các khách sạn 7 sao cũng không đủ sức nặng để đối trọng với bản năng sinh tồn của khách hàng.

Để đối phó với làn sóng tháo chạy trước đó, Chính phủ UAE đã ban hành quy định cho phép tất cả những người có giấy phép cư trú bị hết hạn trong thời gian lánh nạn ở nước ngoài sẽ được phép nhập cảnh trở lại mà không cần xin thị thực mới và không phải chịu bất kỳ khoản phạt tài chính nào. Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31/3.

Động thái này được giới quan sát đánh giá là nỗ lực cấp bách để ngăn chặn sự chảy máu chất xám và dòng vốn, khi hàng chục nghìn chuyên gia nước ngoài đã rời đi trong cơn hoảng loạn hồi tháng 2. UAE đang cố gắng gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn tụ và ổn định, nhằm hàn gắn lại cấu trúc xã hội vốn dựa dẫm hoàn toàn vào lực lượng lao động quốc tế.

Trái ngược với hy vọng phục hồi nhanh, ngành du lịch Dubai đang trải qua những ngày lao đao. Theo dữ liệu từ Lighthouse Intelligence, tính đến ngày 17/3, tỷ lệ lấp đầy khách sạn tại Dubai đã lao dốc từ mức 90% xuống còn vỏn vẹn 16%.

Dù các biểu tượng xa xỉ như Fairmont The Palm đã bắt đầu dọn dẹp mảnh vỡ sau các vụ va chạm tên lửa hồi cuối tháng 2, du khách vẫn không mặn mà quay lại.

Các hãng hàng không lớn như British Airways, Air France và KLM đã gia hạn lệnh đình chỉ bay tới Dubai cho đến hết tháng 3, thậm chí kéo dài sang tháng 6. Thay vì Dubai, dòng khách quốc tế đang có xu hướng chuyển dịch sang các trung tâm an toàn hơn như Singapore hoặc Istanbul.