Bầu Đức được cấp phép dự án cà phê hơn 29 triệu USD tại Lào

Dự án cà phê hơn 2.000 ha tại Lào vừa được cấp phép, đánh dấu bước mở rộng mới của Hoàng Anh Gia Lai trong kế hoạch phát triển 20.000 ha cà phê tại ba nước Đông Dương.

Bầu Đức đang triển khai kế hoạch phát triển 20.000 ha cà phê tại ba nước Đông Dương. Ảnh: HAGL.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào 2026 ở Viêng Chăn (Lào) vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án trồng cà phê và xây dựng nhà máy chế biến tại tỉnh Savannakhet, với tổng vốn đầu tư hơn 29,2 triệu USD .

Dự án do CTCP Đầu tư Savannakhet làm chủ đầu tư. Đây là doanh nghiệp hợp tác với CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) trong các dự án phát triển vùng trồng cà phê tại Lào.

Theo giấy chứng nhận đầu tư, dự án gồm hai hạng mục chính là phát triển vùng nguyên liệu cà phê rộng 2.083 ha tại huyện Nong, tỉnh Savannakhet và xây dựng nhà máy chế biến cà phê có công suất thiết kế 9.470 tấn/năm. Thời gian xây dựng và đưa toàn bộ dự án vào vận hành dự kiến khoảng 30 tháng.

CTCP Đầu tư Savannakhet góp vốn vào Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Nam Lào (Southern Laos High Technology Agricultural Co., Ltd), đơn vị trực tiếp triển khai dự án.

Dự án mới tại Lào nằm trong kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu cà phê của Hoàng Anh Gia Lai tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Theo kế hoạch được công bố, tập đoàn đặt mục tiêu phát triển 20.000 ha cà phê đến năm 2028.

Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai cho biết đã phát triển khoảng 3.000 ha cà phê trong năm 2025, dự kiến trồng thêm 7.000 ha trong năm 2026 và mở rộng khoảng 5.000 ha mỗi năm trong hai năm tiếp theo.

Tổng nhu cầu vốn cho chương trình phát triển cà phê giai đoạn 2026-2028 ước tính khoảng 14.220 tỷ đồng . Nguồn vốn dự kiến đến từ nhiều kênh, gồm phát hành trái phiếu, lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, vốn trung hạn và kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI).

Cuối tháng 9, Hoàng Anh Gia Lai công bố đã sử dụng gần 791,8 tỷ đồng trong tổng số 2.000 tỷ đồng huy động từ lô trái phiếu HAG12601 để đầu tư các dự án phát triển vùng trồng cà phê tại Việt Nam và Campuchia.

Trong đó, doanh nghiệp đã đầu tư khoảng 164,2 tỷ đồng vào dự án hợp tác trồng cà phê tại Gia Lai thông qua CTCP Chăn nuôi Gia Lai, gần 264,6 tỷ đồng vào một dự án khác tại Gia Lai và gần 363 tỷ đồng cho dự án tại Campuchia thông qua CTCP Phát triển Nông nghiệp Stung Treng.

Thực tế, phần lớn doanh thu của Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang đến từ mảng cây ăn trái. Theo báo cáo tài chính đã soát xét, doanh nghiệp ghi nhận 3.039 tỷ đồng doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm, trong đó mảng trái cây đóng góp hơn 2.718 tỷ đồng .

Bên cạnh phát triển vùng trồng, Hoàng Anh Gia Lai cũng tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Cuối tháng 9, CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ký biên bản ghi nhớ hợp tác dài hạn với MQ Coffee, doanh nghiệp có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Theo kế hoạch hợp tác, HGI hướng tới cung ứng 1.000 tấn cà phê Arabica nhân xanh trong năm 2026, sau đó nâng sản lượng lên 5.000 tấn mỗi năm. Nguồn hàng dự kiến đến từ các vùng nguyên liệu của Hoàng Anh Gia Lai tại Lào.