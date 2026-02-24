Những 'báo động đỏ' mẹ bầu không nên phớt lờ

Buồn nôn, mệt mỏi là phản ứng sinh lý bình thường ở bà bầu. Tuy nhiên, vẫn có những bất thường khi mang thai được xem là "báo động đỏ", cảnh báo nên được thăm khám ngay lập tức.

Nếu đang mang thai, chắc hẳn bạn đã quen thuộc với một số triệu chứng đi kèm với hành trình đầy biến động này. Từ ốm nghén và mệt mỏi, đến chứng ợ nóng, mất ngủ và những cơn đau nhức khi nuôi dưỡng một sinh linh bé nhỏ trong bụng mẹ.

Mỗi người trải qua những triệu chứng này khác nhau và ở những giai đoạn khác nhau - nhưng điều quan trọng là phải nhận biết được điều gì là bình thường. Điều quan trọng không kém là nhận biết các bất thường khi mang thai - những dấu hiệu cho thấy bạn hoặc em bé có thể cần giúp đỡ.

- Chảy máu âm đạo:

Theo Parents, ra máu lấm tấm đôi khi là bình thường trong vài tuần đầu thai kỳ vì đó có thể là kết quả của quá trình làm tổ. Nếu ra máu nhiều hơn mức lấm tấm, hoặc nếu bạn bị chảy máu trong quá trình thai kỳ phát triển, đó có thể là dấu hiệu của các biến chứng cần được xử lý nhanh chóng.

- Sưng đột ngột hoặc nghiêm trọng:

Sưng nhẹ là điều bình thường. Nhưng nếu bạn nhận thấy mình đột nhiên trông hơi "sưng phù", đặc biệt là ở tay hay mặt, hoặc nếu tình trạng sưng phù đi kèm với các triệu chứng khác như đau đầu dai dẳng, các vấn đề về thị lực, đau bụng, đây có thể là dấu hiệu của tiền sản giật, cần được chăm sóc và theo dõi y tế.

- Tăng cân đột ngột:

Tăng cân trong thai kỳ là điều bình thường và dễ hiểu vì bạn đang nuôi dưỡng một con người hoàn toàn mới. Tuy nhiên, nếu cân nặng tăng lên đột ngột, đây có thể là một trong những bất thường khi mang thai cảnh báo tiền sản giật.

- Đau dai dẳng:

Thông thường, bạn sẽ cảm thấy hơi đau nhức ở một vài chỗ hoặc buồn nôn khi mang thai. Bạn cũng có thể nhận thấy những cơn đau nhói, đột ngột ở vùng bụng dưới bên hông, thường là đau dây chằng tròn và hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn bị đau bụng hoặc đau lưng dữ dội, đó có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng hoặc các vấn đề khác cần được kiểm tra để loại trừ hoặc điều trị sớm.

Bất kỳ dấu hiệu bất thường nào khi mang thai cũng cần được chăm sóc và thăm khám kỹ lưỡng. Ảnh: Oura Ring.

- Ngứa:

Mang thai có thể gây ra nhiều vấn đề cho da. Bạn có thể nhận thấy mụn trứng cá tăng lên, da khô hoặc thậm chí là nám da. Da khô có thể gây ngứa, điều này là bình thường. Nhưng nếu ngứa dai dẳng khắp cơ thể (hoặc chỉ ở tay và/hoặc chân), đôi khi đó có thể là dấu hiệu của chứng ứ mật thai kỳ - bệnh về gan có thể xảy ra vào giai đoạn cuối thai kỳ.

- Các vấn đề về thị lực:

Thị lực mờ kéo dài, các đốm đen trôi nổi trong tầm nhìn, chóng mặt, hiện tượng lóe sáng đều có thể là dấu hiệu của tiền sản giật.

- Dấu hiệu nhiễm trùng:

Sốt, nôn mửa, tiêu chảy, đau nhức cơ bắp... đều có thể là dấu hiệu của bệnh tật hoặc nhiễm trùng. Trong thời kỳ mang thai, phụ nữ dễ bị ốm hơn do hệ miễn dịch suy yếu. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, hoặc các dấu hiệu khác cho thấy cơ thể không khỏe, nên gọi cho bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe để được tư vấn ngay lập tức.

- Sự thay đổi trong cử động của thai nhi:

Bất kỳ sự thay đổi nào trong cử động của bé - giảm, tăng hoặc chỉ số khác thường - đều cần được kiểm tra ngay lập tức.

- Chất lỏng bị rò rỉ:

Đó có thể là dòng chảy đột ngột hoặc nhỏ giọt - nhưng nếu bạn nhận thấy điều này, nó cảnh báo nguy cơ vỡ nước ối. Điều này đặc biệt nguy hiểm nếu xảy ra ở thời kỳ dưới 37 tuần hoặc có các yếu tố phức tạp khác trong thai kỳ.

- Các cơn co thắt trước tuần thứ 37:

Bất kỳ cơn co thắt nào trước tuần thứ 37 đều là dấu hiệu cảnh báo sinh non. Thông thường bà bầu có thể trải nghiệm các cơn co thắt giả (Braxton Hicks) và rất khó phân biệt. Nhưng nếu bạn nhận thấy các cơn co thắt dai dẳng hoặc có nhịp điệu, hoặc đau (có thể ở bụng hoặc lưng), hãy đến bệnh viện ngay lập tức để được theo dõi.