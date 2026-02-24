Thanh lọc cơ thể sau Tết, 5 thức uống giúp hệ tiêu hóa 'tái sinh'

Mâm cỗ Tết giàu đạm và rượu bia dễ khiến hệ tiêu hóa quá tải, gây nóng trong, nổi mụn và uể oải. Dưới đây là 5 thức uống thanh lọc cơ thể tự nhiên giúp làm sạch cơ thể hiệu quả.

Thanh lọc cơ thể không chỉ là trào lưu mà là nhu cầu thiết yếu để phục hồi sức khỏe sau những bữa tiệc Tết giàu đạm và chất béo. Khi gan và thận bị quá tải do độc tố tích tụ, cơ thể dễ mệt mỏi và suy giảm miễn dịch. Việc bổ sung các loại thức uống tự nhiên giàu enzyme và chất chống oxy hóa chính là giải pháp khoa học giúp kích hoạt cơ chế đào thải cặn bã, tái tạo năng lượng và thiết lập lại trạng thái cân bằng, giúp khởi đầu năm mới nhẹ nhàng, minh mẫn.

1. 5 thức uống thanh lọc cơ thể hiệu quả

Nước chanh gừng ấm giảm đầy bụng, chướng bụng

Nước chanh gừng ấm thanh lọc cơ thể giúp đẩy lùi tình trạng đầy hơi, chướng bụng sau những bữa ăn trong những ngày Tết.

Sự kết hợp giữa chanh và gừng là công thức giải độc cực kỳ hiệu quả. Chanh cung cấp hàm lượng vitamin C dồi dào, giúp kích thích sản sinh glutathione – một enzyme quan trọng trong quá trình giải độc gan.

Trong khi đó, gừng chứa hoạt chất gingerol có khả năng kháng viêm và thúc đẩy nhu động ruột, giúp thức ăn di chuyển nhanh hơn qua đường tiêu hóa, đẩy lùi tình trạng đầy hơi, chướng bụng sau những bữa tất niên.

Pha 200 ml nước ấm với 1/2 quả chanh và 3 lát gừng tươi. Nên uống vào buổi sáng sau khi ngủ dậy để "đánh thức" hệ tiêu hóa.

Nước đậu đen rang thanh nhiệt, mát gan

Đậu đen rang được biết đến là vị thuốc quý trong Đông y. Khoa học hiện đại phân tích thấy trong vỏ đậu đen chứa nhiều anthocyanin – chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào gan. Đặc biệt, đậu đen chứa khoáng chất quý hiếm molybdenum, thành phần của enzyme sulfite oxidase, hỗ trợ đắc lực trong việc giải độc sulfites (thường có trong thực phẩm chế biến sẵn).

Rang đậu đen đến khi có mùi thơm, sau đó đun sôi với nước. Nước đậu đen giúp hạ hỏa, làm dịu cơ thể và giảm bớt gánh nặng cho thận sau những ngày nạp nhiều muối và đạm.

Trà xanh chống oxy hóa

Không phải tự nhiên trà xanh được thế giới tôn vinh là thức uống sức khỏe. Hoạt chất EGCG (Epigallocatechin gallate) trong trà xanh là một trong những chất chống oxy hóa mạnh nhất, giúp trung hòa các gốc tự do sinh ra từ rượu bia và thực phẩm chiên rán.

Trà xanh còn hỗ trợ tăng cường trao đổi chất, giúp đốt cháy lượng mỡ thừa tích tụ từ mứt Tết và bánh chưng một cách tự nhiên. Nên dùng lá trà tươi hãm nước và tránh uống khi bụng đói để không bị "say trà" hoặc gây kích ứng dạ dày.

Nước ép cần tây và táo detox cơ thể toàn diện

Nước ép cần tây và táo giúp thải độc tố trong đường ruột.

Cần tây là thực phẩm có tính kiềm cao, giúp cân bằng lại độ pH trong cơ thể vốn bị acid hóa do tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ và rượu bia. Hoạt chất apigenin trong cần tây hỗ trợ giảm viêm gan hiệu quả. Khi kết hợp với táo xanh giàu pectin (chất xơ hòa tan), loại nước ép này thải độc tố trong đường ruột.

Có thể thêm một chút cốt chanh hoặc mật ong để át đi mùi nồng của cần tây, giúp thức uống trở nên ngon miệng và dễ hấp thụ hơn.

Nước ép bưởi và rau má giải độc rượu bia

Nếu vừa trải qua một bữa tiệc "quá chén", bưởi chứa hai chất chống oxy hóa chính là naringenin và naringin, có tác dụng bảo vệ gan khỏi tổn thương do cồn. Rau má với tính hàn giúp thanh nhiệt, lợi tiểu, hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố qua hệ bài tiết nhanh hơn.

Giúp giảm nồng độ cồn trong máu, làm mát da và ngăn ngừa tình trạng nổi mụn do nóng trong người.

2. Những lưu ý khi thanh lọc cơ thể sau Tết

Việc uống nước detox là tốt, nhưng để đạt hiệu quả, bạn cần nhớ:

Không nhịn ăn hoàn toàn: Detox không phải là bỏ bữa. Hãy kết hợp uống các loại nước trên với chế độ ăn cắt giảm tinh bột, tăng cường rau xanh.

Uống đủ nước lọc: Đừng quên nước lọc tinh khiết vẫn là dung môi quan trọng nhất để thận làm việc hiệu quả.

Hạn chế đường: Khi làm các loại nước ép, hãy cố gắng giữ vị tự nhiên hoặc chỉ dùng một chút mật ong thay vì đường tinh luyện.

Lắng nghe cơ thể: Nếu có tiền sử đau dạ dày, hãy thận trọng với các loại nước có hàm lượng acid cao như chanh hoặc bưởi.